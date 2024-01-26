«Реальный срок будет 7-8 лет»: какой срок грозит Елене Блиновской

Александр считает, что прокуратура может запросить порядка 10 лет лишения свободы, но дадут около восьми. Но, если случится «чудо» и Блиновская найдет деньги, чтобы погасить задолженность, то она может и вовсе избежать наказания.

«Во всех этих статьях говорится, что если погашена недоимка, то есть устранена сама причина, то в этом случае тогда вплоть до прекращения уголовного дела».

Возникает логичный вопрос, почему инстафея не может занять денежные средства и погасить долг. Бенхин предполагает, что Блиновская не согласна с обвинением и всеми силами пытается это показать.

«Она позиционирует все так, что ей чрезмерно много посчитали, и таких денег у нее нет. У Блиновской такая сейчас позиция, и все об этом говорят».

Но из-за пеней задолженность становится все больше с каждым днем. Она и сейчас у простых россиян вызывает, мягко говоря, шок.