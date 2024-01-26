«Реальный срок будет 7-8 лет»: какой срок грозит Елене Блиновской

22 января блогера и бизнес-тренера Елену Блиновскую арестовали в зале суда. Ей изменили меру пресечения и отправили в СИЗО на 3 месяца.
До этого времени королева «марафонов желаний» находилась под домашним арестом. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 миллионов рублей) и отмывании денег (более 43 миллионов рублей). Также ей было предъявлено новое обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.
Какое наказание действительно ждет Елену, Teleprogramme.pro рассказал адвокат Александр Бенхин.
«Там особо крупные размеры, плюс дело показательное. Там по одной статье уже звучат цифры 14-15 лет. Но, как правило, столько не дают».
Елена Блиновская находится в СИЗО. Фото: соцсети
Юрист подчеркивает, что обязательно сыграет роль то, что у Елены Блиновской есть несовершеннолетние дети.
«Скорее всего, реальный срок будет 7-8 лет».
По словам адвоката, налоговая задолженность обычно всегда сопровождается созданием дополнительных счетов, подставных фирм. Именно тогда появляются и другие статьи об отмывании денег.
«У нее тоже тот же «букет». Это всегда одно и то же, потому что, чтобы вывести деньги из оборота нужно что-то придумывать. А это уже само по себе преступление, когда фирма не занимается реальной деятельностью и изображает только».
У Елены Блиновской трое несовершеннолетних детей. Фото: соцсети
Александр считает, что прокуратура может запросить порядка 10 лет лишения свободы, но дадут около восьми. Но, если случится «чудо» и Блиновская найдет деньги, чтобы погасить задолженность, то она может и вовсе избежать наказания.
«Во всех этих статьях говорится, что если погашена недоимка, то есть устранена сама причина, то в этом случае тогда вплоть до прекращения уголовного дела».
Возникает логичный вопрос, почему инстафея не может занять денежные средства и погасить долг. Бенхин предполагает, что Блиновская не согласна с обвинением и всеми силами пытается это показать.
«Она позиционирует все так, что ей чрезмерно много посчитали, и таких денег у нее нет. У Блиновской такая сейчас позиция, и все об этом говорят».
Но из-за пеней задолженность становится все больше с каждым днем. Она и сейчас у простых россиян вызывает, мягко говоря, шок.
Елену Блиновскую ждет наказание в виде7-8- лет лишения свободы, как считает юрист. Фото: соцсети
Адвокат же возмущен, что после того, как коуч зарабатывала на несчастных простых людях, желающих стать чуточку богаче, ей не предъявили еще одно обвинение.
«Очень непонятно, почему ей не предъявляют мошенничество, то что она людей «разводила», а только все продолжают раскачивать тему по налогам. Если это показательная порка, если это в назидание, то надо показать, что вот это само по себе аферизм и мошеннические действия».
Примечательно, что в деле с блогером Аязом Шабутдиновым вопрос встал именно о мошеннических действиях, а вопросы с налоговой упоминаются вскользь.
«Возможно, еще и в эту сторону пойдет. Появятся какие-то инициативные группы, заявления от пострадавших. Срок давности еще не истек, по статье 159 УК РФ он составляет 5 лет».
Елену Блиновскую могут еще привлечь за мошенничество. Фото: соцсети
Адвокат считает, что если Блиновская изыщет какие-то ресурсы заплатит долг, и так как это ее первое преступление и плюс трое несовершеннолетних детей, то реального срока «марафонщица» сможет избежать.
«Возможно, не то, что совсем избавят от наказания, а будет какая-нибудь отсрочка приговора. Бывает, что дают реальный срок, но с отсрочкой до совершеннолетия детей, например. Даже по особо тяжким иногда так выносят именно женщинам с несовершеннолетними детьми».
Но ведь блогерше уже делали поблажку и изменили меру пресечения именно из-за новых нарушений. Так что время покажет, но, скорее всего, условного срока Елене ждать не придется.
Напомним, что в декабре 2023 года Блиновская устроила вечеринку, на которую пригласила одного из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.