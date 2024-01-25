Счастливый творческий тандем и печальный конец: как жила исполнительница знаменитого хита «Стоят девчонки» Мария Пахоменко

Детство и юность

Жизнь Марии Пахоменко началась еще до Великой Отечественной войны в Ленинграде. Певица начала свою путь 25 марта 1937 года.

Маша с детства любила петь и посещала кружок по хору. Но, получив школьный аттестат, Пахоменко не стала связывать свою карьеру с творчеством и хотела поступить в вуз, чтобы изучать иностранные языки. По балам абитуриентка не прошла и пришлось идти в машиностроительный техникум.