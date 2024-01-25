Счастливый творческий тандем и печальный конец: как жила исполнительница знаменитого хита «Стоят девчонки» Мария Пахоменко

Детство и юность
Жизнь Марии Пахоменко началась еще до Великой Отечественной войны в Ленинграде. Певица начала свою путь 25 марта 1937 года.
Маша с детства любила петь и посещала кружок по хору. Но, получив школьный аттестат, Пахоменко не стала связывать свою карьеру с творчеством и хотела поступить в вуз, чтобы изучать иностранные языки. По балам абитуриентка не прошла и пришлось идти в машиностроительный техникум.
Мария Пахоменко увлекалась пением с детства. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Еще во время студенчества будущая звезда увлеклась самодеятельностью, а после учебы стала работать на заводе «Красный треугольник» и в то же время состояла в ансамбле при Дворце культуры Ленсовета. Их любительский квартет под руководством опытного педагога в скором времени перешел на профессиональный уровень.
В юности Пахоменко хотела изучать языки. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Музыка
Мария перестала противиться судьбе и поступила в училище имени М. П. Мусоргского. После этого она какое-то время работала в школе учителем пения.
Затем вокалистку пригласили петь в Ленинградском эстрадном оркестре. Тогда одним из руководителей был Александр Колкер, будущий муж солистки.
Ким Рыжов, Мария Пахоменко и Александр Колкер. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
В тандеме с талантливым композитором Пахоменко записала свой первый хит «Качает, качает». После того, как песня прозвучала на радио, она мгновенно стала шлягером.
Началась активная деятельность певица. В 1964 год она выступила в эфире радиостанции «Юность» с песней «Опять плывут куда-то корабли» и заняла первое место на конкурсе, который проводился в прямом эфире. В 1966-м году вышел первый альбом знаменитости, куда также входила всем известная композиция «Стоят девчонки».
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Пластинки с песнями вокалистки выпускались миллионными тиражами. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Песни Марии Пахоменко выходили огромными тиражами на гибких грампластинках, дисках-гигантах, аудиокассетах, а потом и компакт-дисках, которые мгновенно раскупались. Вокалистку приглашали выступать за границей. В Каннах она удостоилась премии «Нефритовая пластинка»за рекордное количество альбомов.
В 1971 году Мария стала первой певицей,которая забрала Гран-при конкурса «Золотой Орфей».
Муж певицы написал для нее большую часть знаменитых хитов, но и другие композиторы желали сотрудничать с солисткой. Они мечтали, чтобы в репертуаре певицы оказались их произведения.
В 2000-х годах диски-сборники с песнями Марии Пахоменко продолжали выпускаться.
Большую часть музыки для песен Пахоменко написал ее супруг. Фото: страница сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Красота и женственность певицы не оставляли равнодушными многих лиц противоположного пола. С первой встречи был покорен и будущий муж Марии, композитор Александр Колкер. Достаточно взглянуть на фото Марии Пахоменко в молодости, чтобы понять чувства мужчины.
Композитор знал, что вокруг красавицы-вокалистки вьется много поклонников, но своим упорством и настойчивостью смог сразить сердце девушки. Она не устояла перед чувственными мелодиями, которые Колкер посвящал ей.
Колкер смог добиться сердца Пахоменко благодаря своей настойчивости. Фото: страница сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Но не всех ухажеров остановило наличие партнера у Марии. Однажды они хотели даже расправиться с конкурентом, но вмешалась сама виновница конфликта. Долгое время мужчины возмущались тем, что такая очаровательная девушка выбрала невзрачного композитора.
Коллеги тоже предрекали паре скорый развод, но влюбленные были счастливы и о расставании не помышляли. Александр обожал супругу, а та отвечала взаимностью, что также отражается в их совместно созданных песнях.
Плодом их любви стала дочь Наталья, которая выучилась на сценариста и режиссера, а затем стала преподавать в вузе. Наследница родила родителям внучку Машу, выбравшую профессию журналиста.
Мария Пахоменко в браке с Александром Колкером родила дочь Наталью. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Скандал
История их творческого тандема длилась до самого окончания карьеры певицы. Но последние годы их совместной жизни были омрачены рядом трагических событий.
Последние годы жизни Мария страдала болезнью Альцгеймера. Течение недуга обострилось на фоне конфликта между дочерью и мужем. Наталья сообщила, что Александр бьет свою жену, а Колкер эти обвинения отрицал.
А в 2012 году дочь смогла забрать маму после того, как та вышла из дома и пропала. Композитор заявил, что жена пошла выносить мусор, но через сутки ее увидели в одном из торговых центров Санкт-Петербурга в мужской куртке.
Врачи осмотрели певицу и выявили закрытую черепно-мозговую травму. Дочь забрала мать и открыто обвинила отца в избиении женщины. После смерти Пахоменко конфликт обострился. Композитору не дали попрощаться с женой, а также он не смог доказать свое право на имущество своей супруги.
Мужа Марии Пахоменко дочь обвинила в избиении матери. Фото: сообщество о Марии Пархоменко во «ВКонтакте»
Смерть
8 марта 2013 года ушла из жизни знаменитая вокалистка, покорившая сердца миллионов советских граждан. Причиной смерти назвали обострившуюся пневмонию.
Мария Пахоменко умерла 8 марта 2013 года. Фото: Global Look Press
Марию Пахоменко похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее муж Александр Колкер умер через 10 лет после супруги, 1 августа 2023 года, когда ему было 90 лет.
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