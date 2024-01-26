«Это живая и постоянная боль»: актеры сериала «Большой дом» вспомнили о блокаде Ленинграда

Советский и российский актер театра и кино Александр Лыков, который получил широкую известность благодаря своей роли Казановы в телесериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал, что война коснулась всей его семьи.

«Все, что касается 40-х годов и Великой Отечественной войны – это биография моей собственной семьи. Бабушка у меня — блокадница, она в Ленинграде родила дочку, а потом еще двоих детей — Валентину и Валентина. Мама осталась жива, а вот Валентин и Валентина умерли от голода.

Потом бабуля уезжала из Ленинграда, ехала по Дороге жизни, переправлялась на баркасах на Ладожском озере. Была бомбежка, но бабушкин баркас доплыл, а те, которые шли рядом, взорвались. В общем, жути было до ужаса. И мама моя, будучи маленьким ребенком во время войны, так полноценно и не восстановилась, мне кажется.

Так же, как и теща на Кубани, они росли примерно в одно и то же время, обе 1938-го года рождения. Это их война, они дети войны. Ничего с этим потом не сделаешь. Это такая вещь, которая всю жизнь с тобой присутствует.

В моем детстве, в 60-е, войны уже не было, прошло 15 лет. Вдоль Дороги жизни оставалась куча всяких оборонительных сооружений, мины еще взрывались, лимонки лежали, оставались какие-то склады. Мы играли в бывших окопах. Отголоски войны были и остаются в нашей жизни».