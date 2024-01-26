Погружение в мир экзотической живописи: как жил мастер цвета и света Поль Гоген

Кем был Поль Гоген?
Французский художник-постимпрессионист, Поль Гоген, был одной из ключевых фигур в развитии символистского художественного движения начала 1900-х. Его смелые эксперименты с цветом, преувеличенные пропорции тела и резкие контрасты в картинах выделяли его среди современников и стали важным шагом на пути к развитию художественного примитивизма.
Гоген стремился найти вдохновение в экзотической обстановке, и многие его работы были созданы во время его проживания и творчества на Таити. Таким образом, он внес огромный вклад в развитие современного искусства, став предвестником новых течений и направлений.
Фото: картина Поля Гогена «Свинопас, Бретань» (1888)
Ранняя жизнь
Французский художник Гоген родился в Париже 7 июня 1848 года и стал известен благодаря своему уникальному стилю живописи. В своих работах он использовал смелые цвета, упрощенные формы и четкие линии, отказываясь от традиционных методов и условностей. Не имея формального художественного образования, Гоген следовал своим собственным взглядам и убеждениям, отказываясь как от семейных обязательств, так и от общепринятых норм искусства.
Хотя Гоген родился в Париже, однако его семья вскоре переехала в Перу. Во время путешествия по Южной Америке умер его отец, работавший журналистом. В конечном итоге Гоген вернулся во Францию и начал морскую карьеру в качестве торгового представителя. Также он служил во французском флоте и работал биржевым брокером. В 1873 году Гоген женился на датчанке Метте Гад, у них родилось пятеро детей.
«Арлезианки», 1888 год, автор Поль Гоген. Фото: Global Look Press
Начинающий художник
Гоген поначалу лишь изредка рисовал для собственного удовольствия, но вскоре обнаружил в себе страсть к этому занятию. Одна из его картин была отобрана для участия в «Салон 1876 года», престижной художественной выставке в Париже. Именно в этот период Гоген познакомился с художником Камилем Писарро.
Творчество Гогена вызвало интерес у импрессионистов - группы художников-новаторов, которые отказывались от традиционных методов и сюжетов и активно отвергались французским художественным истэблишментом того времени. Гогена приглашали принять участие в четвертой выставке этой группы в 1879 году. Работы Гогена были выставлены рядом с полотнами Писарро, Эдгара Дега, Клода Моне и прочих выдающихся художников того времени.
К 1883 году Гоген решил оставить работу биржевого брокера, чтобы посвятить все свое время искусству. Вскоре после этого он расстался с женой и детьми, и в конечном итоге уехал в Бретань. В 1888 году он создал одну из самых знаменитых своих работ - «Видение проповеди». Это яркое полотно иллюстрирует библейскую историю борьбы Иакова с ангелом. На следующий год он написал «Желтого Христоса» - потрясающую картину распятого Иисуса.
Гоген был ярким и эксцентричным художником, который часто называл себя дикарем и говорил, что его жилы наполнены кровью инков. Он вел бурную жизнь, страдал алкоголизмом и в конечном итоге заболел сифилисом. Гоген также был близок с другим талантливым художником Винсентом ван Гогом. В 1888 году, они провели несколько недель вместе в доме ван Гога в Арле, но расставались после ссоры, в результате которой ван Гог ранил Гогена бритвой. В этом же году Гоген создал знаменитую картину «Видение после проповеди» маслом.
Фото: картина маслом французского художника Поля Гогена «Видение после проповеди (Джейкоб, борющийся с ангелом)» 1888 г.
Художник в изгнании
К 1891 году Гоген ощутил потребность покинуть привычные рамки европейского общества и надеялся, что Таити предоставит ему определенную степень личной и творческой свободы. После переезда на Таити Гоген испытал разочарование, обнаружив, что большинство местных жителей подверглись влиянию западной культуры благодаря французским колониальным властям. В результате он решил поселиться в отдалении от европейских жителей, обосновавшихся в столице, среди коренного населения.
В это время Гоген начал вдохновляться местной культурой и использовал её элементы в своих произведениях. В одной из своих работ, «Ла Орана Мария», он изобразил христианские фигуры Девы Марии и Иисуса в образе таитянской мать и дитя. Кроме того, он создал резную скульптуру под названием «Овири», которая была вдохновлена таитянскими обычаями, хотя сам художник утверждал, что фигура изображала богиню, а не дикарей. Гоген также был известен своим увлечением молодыми девушками и использовал 13-летнюю таитянку в качестве модели для нескольких своих картин.
В 1893 году Гоген возвратился во Францию для демонстрации нескольких своих таитянских полотен. Восприятие его работ было неоднозначным, и он не смог продать много. Критикам и покупателям произведений искусства было сложно понять его примитивистскую манеру. Вскоре Гоген снова возвратился в Французскую Полинезию. За это время он продолжал творить, создав одно из своих последних великих произведений - полотно «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы направляемся?» - это картина Гогена о жизненном цикле человека.
Фото: картина французского художника 1897-98 годов Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»
Смерть
В 1901 году Гоген переехал на наиболее отдаленные Маркизские острова. Здоровье его к этому моменту сильно ухудшилось, в результате сердечных приступов и продолжающегося заболевания сифилисом. 3 мая 1903 года Гоген умер в своем уединенном доме на острове, оказавшись в одиночестве. В это время у него почти не было денег, и лишь после его смерти искусство Гогена стало получать широкое признание, впоследствии оказав влияние на таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс.
Могила художника Поля Гогена, Хива-Оа, Маркизские острова, Французская Полинезия. Фото: Global Look Press