Погружение в мир экзотической живописи: как жил мастер цвета и света Поль Гоген

Начинающий художник

Гоген поначалу лишь изредка рисовал для собственного удовольствия, но вскоре обнаружил в себе страсть к этому занятию. Одна из его картин была отобрана для участия в «Салон 1876 года», престижной художественной выставке в Париже. Именно в этот период Гоген познакомился с художником Камилем Писарро.

Творчество Гогена вызвало интерес у импрессионистов - группы художников-новаторов, которые отказывались от традиционных методов и сюжетов и активно отвергались французским художественным истэблишментом того времени. Гогена приглашали принять участие в четвертой выставке этой группы в 1879 году. Работы Гогена были выставлены рядом с полотнами Писарро, Эдгара Дега, Клода Моне и прочих выдающихся художников того времени.

К 1883 году Гоген решил оставить работу биржевого брокера, чтобы посвятить все свое время искусству. Вскоре после этого он расстался с женой и детьми, и в конечном итоге уехал в Бретань. В 1888 году он создал одну из самых знаменитых своих работ - «Видение проповеди». Это яркое полотно иллюстрирует библейскую историю борьбы Иакова с ангелом. На следующий год он написал «Желтого Христоса» - потрясающую картину распятого Иисуса.

Гоген был ярким и эксцентричным художником, который часто называл себя дикарем и говорил, что его жилы наполнены кровью инков. Он вел бурную жизнь, страдал алкоголизмом и в конечном итоге заболел сифилисом. Гоген также был близок с другим талантливым художником Винсентом ван Гогом. В 1888 году, они провели несколько недель вместе в доме ван Гога в Арле, но расставались после ссоры, в результате которой ван Гог ранил Гогена бритвой. В этом же году Гоген создал знаменитую картину «Видение после проповеди» маслом.