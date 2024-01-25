Хотел стать летчиком, но попал в актеры: как Станислав Бондаренко покорил небо на съемках и стал главным крашем Ольги Бузовой

Станислав Геннадьевич Бондаренко родился 2 июля 1985 года на Украине, в городе Днепрорудном Запорожской области. Родители не были связаны с искусством: мама работала парикмахером, отец — автослесарем. Они разошлись, когда Стасу было пять лет, мать повторно вышла замуж и в 1996 году семья переехала в Москву. Здесь у мальчика появились сводные сестры-близняшки.
Станислав Бондаренко в детстве. Кадр из шоу «Мой герой» / ТВЦ
С шести лет Стас занимался бальными танцами, а дедушка приучал его к физкультуре и закаливаниям. В школьные годы мальчик увлекся карате, теннисом, плаванием, начал посещать курсы компьютерной грамотности. И планировал стать врачом. Но в выпускном классе задумался об авиации. Правда, за него все решил случай.
Станислав Бондаренко с юности занимался спортом. Кадр из шоу «Мой герой» / ТВЦ
Совсем неожиданно Бондаренко позвали на прослушивание в ГИТИС, после того как юноша с танцевальным коллективом выступил на празднике вуза. Его приметил худрук института Владимир Тепляков. И Станислав успешно прошел испытания и стал студентом театрального вуза, хотя таких планов у него ранее не возникало.
Во время учебы Стас раскрыл в себе настоящий талант. Он стал одним из лучших студентов на курсе, а по его окончании был приглашен в Театр Моссовета.
Кинокарьера
В кино Бондаренко стал сниматься с третьего курса вуза. И с первой роли значительно прославился. Его утвердили на одну из ключевых ролей в сериале СТС «Талисман любви» — сердцееда Павла Уварова. Это амплуа быстро закрепилось за ярким брюнетом ростом 190 см и весом 90 кг. А после выхода на экраны сериала «Провинциалка» (2008) за ним и вовсе закрепилось звание одного из главных секс-символов кинематографа.
Станислав Бондаренко в сериале «Талисман любви». Кадр из сериала
Также он снялся в ленте «Одиночество любви», затем в сериалах «Капитанские дети», «Золотая клетка», «Верни мою любовь», «Красота требует», «От сердца к сердцу».
Но не везде Станиславу доставались положительные персонажи. В сериале «Дикий» (2014), например, он сыграл злодея Косу, в мелодраме «Три королевы» (2016) — алчного любовника Сережу.
Станислав Бондаренко в сериале «Три королевы». Кадр из сериала
В 2018 году фильмографию Бондаренко пополнили три проекта, и во всех — главные роли: «Ныряльщица за жемчугом», «Смертельный тренинг», «Десять стрел для одной». Аналогично и в следующем году: «Бархатный сезон», «Заложники», «Змеи и лестницы».
В мелодраме «Большое небо» (2021) на Первом канале Бондаренко сыграл летчика. Ради этой роли актер, который когда-то собирался сделать полеты своей профессией, обучался на АН-2
Театр
В Театре Моссовета Бондаренко стал играть в пьесах «Обрученные», «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Сыновья его любовницы». Затем репертуар расширился спектаклями «Как важно быть серьезным», «Не все коту масленица», «БЕСприданница» и другими.
Станислав Бондаренко в антрепризе «Охота на мужчин». Фото: соцсети С.Бондаренко
В 2016 году Бондаренко пригласили на главную роль в Московский губернский театр в постановку «Калигула». Также актер выступает в антрепризах.
Другие проекты
Бондаренко поучаствовал в грузинском шоу «Танцы со звездами» в 2016 году. В результате его пара с пятикратной чемпионкой Грузии по спортивным бальным танцам Нике Кешелава выиграла проект.
Станислав Бондаренко в шоу «Танцы со звездами». Фото: соцсети С. Бондаренко
Также актер снялся в нескольких клипах: Жасмин «Ресничка» (2010), SALLY «Шанс» (2016), Мота «Гудки» (2020), Зары «Там, где ты» (2022).
В 2023 году Бондаренко сыграл у Ольги Бузовой сразу в двух клипах «Верни» и «Позови». В последнем была довольно откровенная сцена, а на презентации присутствовала его супруга, которая одобрила результат. Кстати, после сотрудничества со Стасом Бузова причислила его к главным крашам шоу-бизнеса, поставив в один ряд с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным.
Станислав Бондаренко снялся с Ольгой Бузовой в ее клипе. Кадр из компа «Верни»
Личная жизнь
На съемках сериала «Талисман любви» Бондаренко воспылал чувствами к Татьяне Арнтгольц, но она не ответила ему взаимностью. Затем в его жизни появилась Юлия Чиплиева — учились в одном вузе. В 2008 году они сыграли свадьбу, и в том же году стали родителями — появился сын Марк.
Станислав Бондаренко с Юлией Чиплиевой. Кадр из шоу "Судьба человека"/Россия-1
Но в 2015 году семья распалась. Актер в студии передачи «Судьба человека» рассказал, почему они с Чиплиевой не сохранили союз.
«Мне было всего 22 года, когда мы с Юлей решили создать семью. У меня, честно скажу, в первом браке кипели итальянские страсти. Телефоны в стены летали. До рукоприкладства, к счастью, не доходило», — признавался актер.
После развода Бондаренко встречался с моделью, «мисс Россия – 2010» Ириной Антоненко. Это был служебный роман, они вместе снимались в сериале «Золотая клетка».
Станислав Бондаренко с сыном Марком. Фото: соцсети С. Бондаренко
Отношения с моделью быстро сошли на нет, и в 2017 году Бондаренко уже отдыхал в компании бизнес-леди Аурики Алехиной. Они познакомились на автодроме, на курсах экстремального вождения, куда актер пришел готовиться к роли. Роман был столь стремительным, что в апреле они сыграли свадьбу, а уже в 2017 году стали родителями: Аурика родила Стасу дочку Алексию.
Станислав Бондаренко и Аурика Алехина. Фото: Global Look Press
Останавливаться на одной дочке пара не стала и через два года у них родилась Микаэла. Актер не забывает про сына от первого брака, Марк часто гостит в его новой семье.
Станислав Бондаренко с дочками Алексией и Микаэлой. Фото: соцсети С. Бондаренко
Карьера сегодня
Бондаренко продолжает успешно совмещать театр и кино. В 2023 году с участием актера вышло несколько проектов: «Странный дом», «Метод уборщицы», «Зеркало для оборотня».
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