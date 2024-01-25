Хотел стать летчиком, но попал в актеры: как Станислав Бондаренко покорил небо на съемках и стал главным крашем Ольги Бузовой

Совсем неожиданно Бондаренко позвали на прослушивание в ГИТИС, после того как юноша с танцевальным коллективом выступил на празднике вуза. Его приметил худрук института Владимир Тепляков. И Станислав успешно прошел испытания и стал студентом театрального вуза, хотя таких планов у него ранее не возникало.

Во время учебы Стас раскрыл в себе настоящий талант. Он стал одним из лучших студентов на курсе, а по его окончании был приглашен в Театр Моссовета.

Кинокарьера

В кино Бондаренко стал сниматься с третьего курса вуза. И с первой роли значительно прославился. Его утвердили на одну из ключевых ролей в сериале СТС «Талисман любви» — сердцееда Павла Уварова. Это амплуа быстро закрепилось за ярким брюнетом ростом 190 см и весом 90 кг. А после выхода на экраны сериала «Провинциалка» (2008) за ним и вовсе закрепилось звание одного из главных секс-символов кинематографа.