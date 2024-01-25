Балет под рок, долгий старт и резкая слава: через что прошел танцор Владимир Варнава

Однако успех пришел к Владимиру не сразу. Добиваться цели ему пришлось несколько лет, на протяжении которых он мог лишь смотреть на опытных коллег и даже ощущать себя бездарным.

Детство и юность

Владимир Владимирович Варнава родился 1 июня 1988 года в Кургане. Семья знаменитого хореографа была творческой. И мать, и отец мальчика работали в театре, где занимались художественным искусством.

Любовь к искусству Владимиру прививали с детства. В пятилетнем возрасте его отдали в музыкальную школу, где он начал учиться игре на скрипке. В тот же период Варнава увлекся хореографией. И если сначала мальчик изучал информацию самостоятельно, то позднее начал посещать танцевальные курсы.