Балет под рок, долгий старт и резкая слава: через что прошел танцор Владимир Варнава

Владимир Варнава — танцор, хореограф и балетмейстер, имя которого знают по всему миру. Покорить публику артисту удалось благодаря своим необычным решениям. Например, он часто отходил от классической музыки и включал в спектакли песни популярных рок-групп.
Сегодня Варнаву узнают практически везде. Фото:соцсети Владимира Варнавы.
Однако успех пришел к Владимиру не сразу. Добиваться цели ему пришлось несколько лет, на протяжении которых он мог лишь смотреть на опытных коллег и даже ощущать себя бездарным.
Детство и юность
Владимир Владимирович Варнава родился 1 июня 1988 года в Кургане. Семья знаменитого хореографа была творческой. И мать, и отец мальчика работали в театре, где занимались художественным искусством.
Любовь к искусству Владимиру прививали с детства. В пятилетнем возрасте его отдали в музыкальную школу, где он начал учиться игре на скрипке. В тот же период Варнава увлекся хореографией. И если сначала мальчик изучал информацию самостоятельно, то позднее начал посещать танцевальные курсы.
В детстве Владимир Варнава ничем не отличался от сверсников. Фото: страница Владимира Варнавы во «Вконтакте».
В свободное время Владимир любил слушать музыку. Особенно часто в его наушниках играли песни Майкла Джексона. Как признавался сам хореограф, творчество культового певца существенно повлияло на всю его жизнь.
Владимир настолько увлекался музыкой, что даже пробовал себя в роли диджея. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Несмотря на плотный график, в школе Владимир учился хорошо. Однако полное среднее образование он так и не получил. После окончания девятого класса юноша отправился в Ханты-Мансийск. Там он поступил в Центр искусств для отдаленных детей Севера. Среди множества направлений Варнава выбрал народные танцы и хореографию.
Владимир Варнава в молодости. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
В тот период Владимиру всего 14 лет. Однако оставаться в чужом городе в одиночестве ему не пришлось. В центр искусств для одаренных детей Севера юноша поступил вслед за своими первыми педагогами — Оксаной Бойко и Андреем Санниковым. Знакомые лица помогали Варнаве справиться с давлением, которое чувствовалось из-за переезда.
В 2000 году Владимир решил продолжить свое обучение. Юноша поступил в Ханты-Мансийский филиал Московского государственного университета культуры и искусств. Спустя семь лет он успешно защитил дипломную работу и окончил ВУЗ.
Первая работа
В 2008 году, спустя год после получения диплома о высшем образовании, Владимир Варнава отправился трудиться по специальности. Первым местом работы талантливого танцора стал Музыкальный театр республики Карелия. В стенах заведения молодой танцор начал регулярно демонстрировать зрителям свое мастерство. Он выходил на сцену в рамках как классических, так и современных постановок.
Спектакли Владимира Варнавы всегда отличались яркими и необычными деталями. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Переломный момент в карьере Владимира Варнавы наступил в 2009 году. В тот период танцор принял участие в балетном спектакле «Ромео и Джульетта» режиссера Сергея Прокофьева. В рамках постановки Варнава великолепно исполнил партию Меркуцио, за что получил «Золотую маску».
Владимир Варнава во время одной из репетиций. Фото: страница Владимира Варнавы во «Вконтакте».
Немногим позже список наград Владимира снова пополнился. Талантливого артиста удостоили премии «Арлекин» за исполнение Фрица и Буффона в знаменитом «Щелкунчике».
Слезы от бездарности
Первые титулы воодушевили Владимира, и уже спустя два года он дебютировал в роли хореографа. Первой работой знаменитого танцора стал спектакль под названием «Пульчинела». Несмотря на восторг зрителей, для Варнавы премьера ознаменовалась настоящей трагедией.
Как признавался Владимир в одном из интервью, во время первого показала он плакал от ощущения собственности бездарности. Все потому, что в тот же период в стенах театра работал шведский хореограф Мартин Форсберг. Зарубежный деятель искусства ставил спектакль «Весна священная», в котором Владимир занимал должность одного из танцовщиков.
Владимир Варнава регулярно встречался со старшими коллегами и видел, как они работают. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Во время репетиций Варнава тщательно следил за работой Форсберга. Однако это лишь расстраивало Владимира. Он видел, как легко и профессионально его коллега руководит процессом. Глядя на это хореограф понимал, что до подобного уровня ему еще далеко.
После этого Варнава начал тренироваться еще упорнее. Особенное внимание он стал уделять собственной растяжке. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Однако погружаться в депрессивные мысли с головой Варнава не захотел. Вскоре он покинул Петрозаводск, чтобы набраться опыта у зарубежных коллег. Он отправился во Францию, где обратился к Анжелену Прельжокажу — настоящей легенде хореографии. Владимир хотел попасть в его балет под названием «Белоснежка».
Сбыться мечте Варнавы было не суждено. Он успешно прошел отбор, но был вынужден вернуться обратно в Россию из-за проблем с визой.
Взлет карьеры
Вскоре Владимир Варнава обосновался в Санкт-Петербурге. В северной столице талантливый хореограф занялся уже привычным для себя делом. Он начал ставить различные спектакли.
В 2012 году Владимир представил зрителям свою первую громкую миниатюру. Постановка получила символичное название — «Начало». Она была создана специально специально для ведущего танцора Мариинского театра Игоря Колбы.
Владимир Варнава во время одного из выступлений. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Однако куда более громким оказался спектакль Варнавы под названием «Пассажир». Постановка буквально взорвала индустрию, причем сразу после своего выхода. Журналисты начали оставлять бесконечное количество хвалебных комментариев. Многие даже назвали балет «трешем высшей пробы».
Ключевые партии Варнава часто исполнял в паре с другими танцорами. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Вскоре постановка «Пассажиры» принесла Владимиру очередную награду. Хореограф стал обладателем второй «Золотой маски», завоевав титул в номинации «Лучшая мужская роль».
В 2013 году Варнава окончательно закрепил за собой статус уникального хореографа. Он представил зрителям свою версию балета «Окно в середину зимы», в рамках которого играла музыка группы Sigur Ros, а также ряда известных композиторов. Необычное решение дало свои плоды. Публика восприняла спектакль с восторгом.
Владимир Варнава во время спектакля «Записки сумасшедшего». Фото: соцсети Владимира Варнавы.
В 2014 году Варнава начал экспериментировать. Хореограф регулярно смешивал между собой различные жанры, пытаясь создать уникальные постановки. Так появилась миниатюра «Сохраняйте спокойствие», а также спектакль «Записки сумасшедшего». Последний был поставлен по мотивам знаменитого рассказа Лу Синя.
Параллельно с этим Владимир принимал участие в проектах других хореографов. Одной из самых громких считается «Реквием» Бориса Эйфмана. В рамках нее Варнава вновь продемонстрировал зрителям свое мастерство.
Нередко Владимир Варнава выходил на сцену в одиночку. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
В последующие несколько лет Владимир продолжал радовать любителей искусства постановками. Премьеры спектаклей проходили в разных местах. Балет Варнавы можно было увидеть в таких заведениях, как «Таганка», Театр наций, Александринский театр и многие другие.
Главные партии в постановках Владимира часто исполняли Светлана Захарова, Диана Вишнева, а также Наталья Осипова.
Успех за рубежом
В 2016-2017 годах карьера Владимира Варнавы вышла на новый уровень. Он начал работать выступать в США. Американскому зрителю хореограф представил постановки «Глина», и «Моцарт и Сальери». Гастроли получились невероятно успешными. Варнава стал востребован практически везде.
Западные страны Владимир Варнава посещал с завидной частотой. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Вскоре знаменитого хореографа пригласили в состав жюри одного из этапов фестиваля Norcia Danza. Мероприятие проходило в Риме. После него Варнава стал частью балета «Поцелуй феи», премьера которого состоялась в Монте-Карло.
Дальнейшая карьера
Следующей громкой работой Владимира Варнавы стал спектакль «Мечтатели», представленный в 2017 году. В рамках него хореограф снова удивил публику. Вместо привычных композиций на сцене играла музыка эпатажной французской группы Daft Punk.
Помимо необычной музыки в спектаклях Варнавы присутствовали оригинальные костюмы. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
В тот же период Варнава представил зрителям балет под названием «Петрушка». Постановка сопровождалась музыкой Игоря Стравинского, а главную роль исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.
Диана Вишнева считается одной из главных «фавориток» Владимира Варнавы. Фото: соцсети Дианы Вишневой.
Конец года для Варнавы ознаменовался участием в фестивале «Золотая маска». Однако если раньше хореограф был одним из номинантов, то теперь занял кресло жюри.
В 2018 году Владимир продолжил шокировать публику своими неожиданными решениями. В этот раз он презентовал спектакль «Ткани», в который включил песни популярной американской рок-группы Red Chili Hot Peppers. Спустя несколько дней после премьеры балета Варнава принял участие в еще одном проекте. Он поставил хореографию в спектакле «Алиса в Стране Чудес». Режиссером работы выступил коллега Владимира Максим Диденко.
Во время репетиций Варнава часто работал с реквизитом. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Эпоха коронавируса и онлайн-спектакли
Одним из самых тяжелых для Варнавы оказался 2020 год. Из-за пандемии коронавируса количество его выступлений существенно сократилось. Однако заниматься любимым делом Владимир не перестал.
Хореограф занимался постановкой различных спектаклей для Русского инженерного театра «АХЕ». За год он успел создать целый ряд работ, среди которых «Валы и оси», и «Бедный, бедный Гамлет».
Параллельно с этим Варнава пытался адаптироваться к условиям пандемии коронавируса. Хореограф активно работал над созданием онлайн-спектаклей. Причем создавать их Владимир старался на актуальное темы.
Онлайн-концерты Варнавы зрители воспринимали с таким же восторгом, как и привычные выступления хореографа. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Так, в мае 2020 года свет увидела постановка «Прощай, старый мир», а немногим позднее вышел гала-концерт современного танца «Священный карантин». Обе работы транслировались в сети.
Работа на телевидении
Деятельность Владимира Варнавы никогда не ограничивалась рамками театров. Хореограф нередко посещал другие проекты, многие из которых были связаны с телевидением.
Дебют Варнавы на экране состоялся в 2021 году. Звездный хореограф появился в рамках шоу «Новые танцы», где занял одно из кресел жюри. Его коллегами стали Мигель и певица Елка. В ходе проекта Владимиру довелось в очередной для себя раз оценивать танцевальные навыки участников.
В рамках шоу «Танцы со звездами» Варнава нередко хвалил участников за талант и старания. Фото: кадр из шоу «Танцы со звездами».
В 2022 году Владимир принял участие в еще одном телевизионном проекте. Он стал членом жюри в шоу «Танцы со звездами».
Личная жизнь
Особенный интерес у поклонников Владимира Варнавы вызывает его личная жизнь. Однако звездный хореограф предпочитает не рассказать публике о своих романах. На протяжении долгого времени танцор игнорировал любые вопросы об отношениях, либо отвечал на них неохотно.
В свободное от работы время Варнава любит путешествовать по необычным местам. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Однако со временем он все же приоткрыл завесу тайны. Хореограф публично заявил, что не сможет находиться в отношениях с девушкой, если ее профессия не будет творческой. Свою позицию Варнава объяснил взглядом на жизнь. Как оказалось, для хореографа любые отношения являются аналогией танцевального дуэта.
Владимир Варнава и Лола Дикова редко публикуют совместные кадры. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Вскоре после этих слов стало известно, что Владимир Варнава состоит в отношениях с моделью Лолой Диковой. Отношения пары развились до такой степени, что они начали жить вместе. Однако собственной квартиры у них нет. Владимир и Лола снимают жилье в Санкт-Петербурге.
Владимир Варнава и Екатерина Варнава
Звучная и необычная фамилия Владимира нередко становится причиной появления различных слухов. Например, хореографа долгое время подозревали в наличии родственных связей с юмористкой Екатериной Варнавой. Последнюю многие знают по выступлениям в Comedy Club.
Однако известно, что родственниками Владимир и Екатерина не являются. Их не связывает ничего, кроме одинаковой фамилии. При этом у юмористки действительно есть братья. Однако их зовут Алексей и Игорь. Ни один из них также не имеет отношения к хореографу.
Владимир Варнава сейчас: последние новости
В 2023 году Владимир Варнава попробовал себя в амплуа киноактера. Он сыграл важную роль в сериале Евгения Сангаджиева «Балет». Картина рассказывала зрителям о танцовщице, которая вернулась в Россию, чтобы поставить смелый спектакль.
Владимир Варнава сейчас. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
Эксперимент Варнавы оказался удачным. Талантливую игру хореографа начали отмечать не только зрители, но и режиссеры. Вскоре Владимир принял участие в еще одном проекте. Он стал одним членов жюри во втором сезоне шоу «Танцы со звездами».
Владимир регулярно посещает спектакли, в которых участвуют другие балетмейстеры. Фото: соцсети Владимира Варнавы.
В январе 2024 года Варнава решил сбавить темп. Он продолжил развивать свою карьеру, однако начал презентовать новые спектакли намного реже. Кроме того, знаменитый хореограф перестал радовать подписчиков частыми публикациями в соцсетях.
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