Как актриса сериала «Пока станица спит» стала звездой: жизненный путь Зоряны Марченко

Детство и юность
Зоряна Марченко родилась 9 декабря 1988 года в городе Днепродзержинске Днепропетровской области.
Девочка выросла в творческой семье, ее родители были актерами. Зоряна с раннего детства мечтала стать артисткой. Ее любимым занятием было просиживать перед телевизором за просмотром кинофильмов. Мама была против, боялась, что дочь испортит себе зрение. На что маленькая Марченко отвечала, что когда-нибудь она сама окажется по ту сторону экрана.
Зоряна Марченко мечтала стать актрисой с самого детства. Фото: соцсети
Зоряной малышку назвал ее двоюродный брат. Так звали его одноклассницу, и ему очень нравилось это имя. При крещении девочку записали Зоей, а в жизни родные называют ее Зоря.
Одно время будущая актриса хотела стать моделью, но ее не взяли из-за невысокого роста (165 см).
В школе Марченко училась средне, естественные науки ей давались с трудом, но закончила учебное заведение почти на все пятерки: в аттестате оказались лишь две четверки. После школы Зоряна уехала в Киев поступать в национальный университет кино, театра и телевидения, который успешно окончила в 2010 году. Получив диплом, девушка сразу начала принимать предложения на участие в российских и украинских проектах.
Зоряна Марченко начала сниматься в кино сразу после вуза. Фото: соцсети
Фильмы
Дебют Зоряны Марченко в кино состоялся в 2010 году в одном из эпизодов сериала «Вера, Надежда, Любовь». Затем последовала небольшая роль в сериале «Дневники Темного».
Другие роли не заставили себя долго ждать. Актриса не сидела без работы, воплощая все новые образы. Зрители запомнили Марченко в одной из серий 7-го сезона «Возвращения Мухтара».
Оглушительный успех ждал актрису в 2014 году после выхода на экраны мелодрамы «Пока станица спит», которая в одночасье сделала Марченко звездой. Режиссеры долгое время искали актрису на роль казачки Марыси, но, увидев Зоряну, моментально сделали выбор: девушка была безумно похожа на свою экранную героиню.
Зоряна Марченко была похожа на свою экранную героиню. Фото: кадр из сериала «Пока станица спит»
В одном из эпизодов Марченко выпала из повозки испуганной лошади но проблем со здоровьем это не принесло. Все же в целях безопасности и после испуга актрисы в дальнейшем в сценах с животными снималась только дублерша.
Картина стал победителем премии «ТЭФИ» в номинации «Теленовелла». Успех сериала был на столько высок, что режиссеры сразу же приступили к съемкам продолжения под названием «Последний янычар», который зрители тоже восприняли с теплом.
Зоряна Марченко сыграла в сериале «Последний янычар». Фото: кадр из сериала «Последний янычар»
После этого у артистки была главная роль в многосерийной комедии «Это любовь».
2016 год оказался насыщенным и сложным для Зоряны в профессиональном плане, ей пришлось сниматься сразу в двух проектах: военной драме «Оккупация» и социальной ленте «Челночницы», которая стартовала осенью 2016 года.
Зоряна Марченко считает профессию актера сумасшедшей из-за постоянного перевоплощения. Фото: соцсети
Личная жизнь
Осенью 2014 года Зоряна Марченко вышла замуж за актера Алексея Тритенко. Поклонники были приятно удивлены, потому что еще в начале года актриса заявила, что в ближайшее время не планирует связывать себя брачными узами.
Возлюбленные познакомились во время съемок сериала «Последний янычар» и через некоторое время официально расписались. Молодые решили не устраивать большое торжество, а сразу после свадьбы отправились в свадебное путешествие по Грузии.
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Брак Зоряны Марченко и Алексея Тритенко был недолгим. Фото: соцсети
Но семья вскоре распалась, а Марченко встретила нового избранника. Им оказался коллега по сериалу «Это любовь» Александр Ведменский. Весной 2016 года у пары родилась дочь Агафья. Но семейная идиллия не продлилась долго, исполнители развелись.
В браке Зоряны и Александра Ведменского родилась дочь Агафья. Фото: соцсети
Артистка очень самокритичная и не ощущает себя красавицей. В интервью она заявила, что считает профессию актеров сумасшедшей, потому что им приходится постоянно перевоплощаться в других людей.
Зоряне нравится сниматься в военных фильмах, а также она хотела бы примерить на себя исторический образ.
Зоряна Марченко хочет сняться в историческом фильме. Фото: соцсети
Зоряна Марченко в настоящее время
Зоряна продолжает сниматься в кино. После небольшого вынужденного перерыва и отъезда за границу Марченко с дочерью вернулась на родину.
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Зоряна Марченко воспитывает дочь. Фото: соцсети