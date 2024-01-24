Как актриса сериала «Пока станица спит» стала звездой: жизненный путь Зоряны Марченко

Зоряной малышку назвал ее двоюродный брат. Так звали его одноклассницу, и ему очень нравилось это имя. При крещении девочку записали Зоей, а в жизни родные называют ее Зоря.

Одно время будущая актриса хотела стать моделью, но ее не взяли из-за невысокого роста (165 см).

В школе Марченко училась средне, естественные науки ей давались с трудом, но закончила учебное заведение почти на все пятерки: в аттестате оказались лишь две четверки. После школы Зоряна уехала в Киев поступать в национальный университет кино, театра и телевидения, который успешно окончила в 2010 году. Получив диплом, девушка сразу начала принимать предложения на участие в российских и украинских проектах.