Аня Покров о своем дебюте в сериале «Политех»: «Для первого проекта в самый раз»

Аня Покров — популярная российская видеоблогерша и певица недавно пополнила свою карьерную биографию профессией актрисы. Тиктокершу из Волгограда пригласили сниматься в многосерийном фильме «Политех», премьера которого состоялась 22 января на телеканале СТС.
Этот комедийный проект повествует о студенте Глебе, который увлекается киберспортом и вынужден поменять учебное заведение, чтобы уделять больше времени своему хобби. Он попадает в провинциальный колледж, где никто не думает об учебе.
Аня сыграла здесь небольшую роль, но для нее это новый и интересный опыт, которым она готова поделиться с нашими читателями.
- Сериал СТС «Политех» — ваша дебютная работа в качестве актрисы. Какие эмоции оставили съемки?
- Я была безумно счастлива стать частью этого проекта. Невероятно интересный опыт. Я играю Лизу — лучшую подругу главной героини. В колледже есть банда друзей, и Лиза как раз одна из них. Они команда, поэтому всегда и везде вместе. Вообще, моя героиня — немного странный персонаж. (Улыбается.) Но роль действительно интересная, хоть и не главная. Для первого проекта в самый раз.
Тиктокерша Аня Покров исполнила роль Лизы. Фото: страница Ани Покров во «ВКонтакте»
- Судя по образу, Лиза довольно дерзкая?
- Она только выглядит дерзко. На самом деле это прикольный персонаж: постоянно несет ерунду невпопад, но все уже привыкли. При этом Лиза очень добрая и всегда готова помочь.
- Насколько она близка вам?
- Наверное, если и близка, то только тем, что она примерно такого же возраста и ярко одевается. По характеру и манере общения мы очень разные. Если Аню Покров в обычной жизни не заткнешь, Лиза говорит мало и то обычно невпопад.
- Стиль героини разрабатывали вместе с художниками?
- Да, мы постоянно советовались. Один раз меня наряжали, и я говорю: «Так, стоп. Сегодня Лиза слишком сексуальная». А девочки объясняют: «Она же в Москву приехала». Сошлись на том, что моя героиня чуть-чуть принарядилась. Но у нее есть фишка — колготки в сетку. При этом не скажу, что образ сексуализирован. Мальчики на нее не смотрят: ну это же Лиза. (Смеется.)
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Аня Покров в жизни не похожа на свою героиню. Фото: кадр из сериала «Политех»
- А вы сами какой стиль предпочитаете?
- В повседневной жизни у меня кеды, широкие штаны и толстовка. Не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла, например, на каблуках в обычный день, не на красную дорожку или для спецпроекта. Боже упаси, это будет не Нютик. (Смеется.) Да, в жизни одеваюсь комфортно и удобно. Иногда, конечно, как и все девочки, люблю что-нибудь поярче.
Аня Покров привыкла одеваться удобно. Фото: страница Ани Покров во «ВКонтакте»
- Блогеры сейчас активно пробуют себя в кино. Вы с друзьями обсуждали съемочный процесс? Или, может, наоборот, советовались с кем-то из актеров?
- Да, многие друзья-блогеры рассказывали, что это интересный опыт, и они хотели бы двигаться дальше в этом направлении. Еще до начала съемок я занималась с Антоном Шурцовым — преподавателем актерского мастерства в киношколе «Цех». Он не только актер, но и хороший друг нашего режиссера Леши, который как раз и сказал Антону: «Посмотри на эту девочку и расскажи потом, как она, сможет ли». Мы разобрали персонажа, провели прикольный актерский тренинг. Я очень благодарна Антону за то, что он поддержал меня и на одной из наших встреч сказал: «Давай, у тебя все получится». А еще отметил, что я талантливая. Я поверила, и это придало уверенности на съемках.
- Аня, вы также занимаетесь музыкой. Хотели бы однажды записать саундтрек?
- У меня был похожий опыт. Не совсем такой, конечно, но мои песни уже играли в кино и сериалах. Возможно, записать саундтрек было бы прикольно, но когда-нибудь, когда я буду к этому готова.
Аня Покров хотела бы записать саундтрек к фильму. Фото: страница Ани Покров во «ВКонтакте»
- Если помечтать, какой выбрали бы киножанр?
- Скорее всего, красивый подростковый фильм о любви. Думаю, это ближе всего к тематике моей музыки. До более серьезных, взрослых картин нужно еще дорасти. (Улыбается.)
Блогерша мечтает сняться в подростковом фильме о любви. Фото: страница Ани Покров во «ВКонтакте»
- Герои «Политеха» — вчерашние школьники. Вы не скучаете по этому времени?
- Конечно, периодически проскальзывает ностальгия. Это был достаточно беззаботный период, при том, что мы активно учились, особенно в периоды подготовки к ГИА и ЕГЭ. Но все равно сидели в школе до трех, а дальше весь день свободен. Это было классное время подростковых тусовок, поэтому иногда — да, скучаю. Но считаю, что в каждом жизненном этапе есть что-то клевое, поэтому мыслей «Вот бы сейчас вернуться в школу» у меня точно нет. (Улыбается.)