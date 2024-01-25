Аня Покров о своем дебюте в сериале «Политех»: «Для первого проекта в самый раз»

Аня Покров — популярная российская видеоблогерша и певица недавно пополнила свою карьерную биографию профессией актрисы. Тиктокершу из Волгограда пригласили сниматься в многосерийном фильме «Политех», премьера которого состоялась 22 января на телеканале СТС.

Этот комедийный проект повествует о студенте Глебе, который увлекается киберспортом и вынужден поменять учебное заведение, чтобы уделять больше времени своему хобби. Он попадает в провинциальный колледж, где никто не думает об учебе.

Аня сыграла здесь небольшую роль, но для нее это новый и интересный опыт, которым она готова поделиться с нашими читателями.

- Сериал СТС «Политех» — ваша дебютная работа в качестве актрисы. Какие эмоции оставили съемки?

- Я была безумно счастлива стать частью этого проекта. Невероятно интересный опыт. Я играю Лизу — лучшую подругу главной героини. В колледже есть банда друзей, и Лиза как раз одна из них. Они команда, поэтому всегда и везде вместе. Вообще, моя героиня — немного странный персонаж. (Улыбается.) Но роль действительно интересная, хоть и не главная. Для первого проекта в самый раз.