«Когда-нибудь перед моими картинами люди снимут шляпы, как в церкви»: жизнь и творчество Эдварда Мунка

Кем был Эдвард Мунк?
Художник Эдвард Мунк создал собственный свободный стиль с психологической тематикой. Самая знаменитая его работа — «Крик» (The Cry, 1893), ставшая всемирно известным культовым изображением. Более поздние работы Мунка оказались менее насыщенными. Однако его ранние мрачные картины обеспечили его наследие. Свидетельством его значимости является «Крик», проданный в 2012 году более чем за 119 миллионов долларов, что стало новым рекордом.
Эдвард Мунк «Крик». Немецкое название, под которым оно было впервые выставлено, — Der Schrei der Natur («Крик природы»). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в Летене, Норвегия, в семье доктора Кристиана Мунка и его жены Лауры. У него было три сестры — Софи, Лаура и Инга — и брат по имени Андреас. Но семейная жизнь оказалась для Эдварда очень трудной, поскольку в 1868 году, когда ему было пять лет, мать Мунка умерла от туберкулеза. Его отец впал в глубокую депрессию, поэтому управление домом взяла на себя сестра его жены Карен. Но трагедия усугубилась, когда в 1877 году от туберкулеза умерла и сестра Мунка, Софи. Ей было 15 лет, а ему всего 14.
Его младшая сестра Лаура в подростковом возрасте имела психические проблемы и провела большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Неудивительно, что болезни и смерть оставили неизгладимый след в детстве Мунка. В частности, смерть его сестры Софи, чьи страдания он позже выразил в своей картине «Больной ребенок». Эти семейные проблемы способствовали тому, что Мунк время от времени боролся с психическими заболеваниями и алкоголизмом. Но они также послужили источником вдохновения для некоторых из его самых влиятельных картин.
Эдвард Мунк «Больная девочка» (1896)
Он упомянул о важности этих проблем, когда позже сказал: «Без страха и болезней моя жизнь была бы лодкой без руля».
Эдвард Мунк бросил школу в 16 лет и решил изучать инженерное дело. В следующем году он бросил учебу, решив, что хочет стать художником. В начале 1881 года он поступил в Академию рисования Кристиании и также продал свою первую две картины. Через пару лет он снял студию в Кристиании, ныне известной как Осло, с шестью другими студентами-художниками. Им посчастливилось получить поддержку и инструкции от художника-натуралиста и иллюстратора Кристиана Крога, натуралистические картины которого сильно повлияли на творчество Мунка. Первые крупные картины Эдвард Мунк впервые экспонировался на Осенней выставке в Осло в 1883 году, а в 1885 году он показал работы на Всемирной выставке в Антверпене.
Коммерческий успех
В 1889 году Мунк провел свою первую персональную выставку в Осло. Это имело большой успех и привело к тому, что Мунку предложили государственный грант на обучение рисованию у Леона Бонна в Париже. Но вскоре после прибытия во Францию умер отец Мунка, и горе повергло его в глубокую депрессия и пьянство. Он не мог рисовать несколько месяцев. Однако в 1890 году вернулся в Осло и написал «Вечер на улице Карла Юхана». На это очень сильно повлиял пуантилистский неоимпрессионистский стиль Сера.
Эдвард Мунк «Вечер на улице Карла Юхана» (1892)
После краткого пробывания в Ницце Мунк вернулся в Париж и принял номер на улице Лафайет, 49. В мае 1891 года он написал еще одну свою импрессионистическую работу — Rue Lafayette. Позднее Мунк описывал эту работу как «краткое возрождение моего импрессионистического творчества». В 1892 году Мунк вернулся домой в Норвегию и провел лето в Асгардстранде, рисуя. Позже в том же году, в конце октября, он выставил 55 картин в Берлине. Он был в шоке из-за антагонистического приема, который он получил как со стороны общественности, так и со стороны прессы. Как результат, выставка закрылась всего через неделю. Далее выставка отправилась на гастроли в Кельн, Дюссельдорф. Удивительно, но оно вернулось Берлин к концу года с лучшим приемом.
В течение следующего года или около того Эдвард Мунк оставался в Берлине. Ему удалось продать достаточно картин и зарабатывать на жизнь, работая над тем, что стало его самой важной серией картин — «Фриз жизни», созданных под влиянием собственного опыта. Картины исследовали жизнь, любовь и тоску, смерть и заняли Мунка на долгие годы. В 1893 году он создал свою самую известную картину «Крик». Это неотъемлемая часть его «Фриза жизни». Существует более 50 версий «Крика», картин и гравюр, кроме картины, выставленной в Национальной галерее в Осло. «Крик» имеет дело со страхом и одиночество человека в естественной обстановке. В дневнике Мунка есть запись, описывающая событие, на котором основана картина:
«Я гулял с друзьями, когда солнце начало садиться, и вдруг небо перевернулось, кроваво-красное. Я остановился, чувствуя себя изнуренным, и прислонился к забору, там была кровь и языки огня над синим, черным фьордом и городом. Мои друзья пошли дальше. Я стоял, дрожал от страха и почувствовал бесконечный крик, проходящий сквозь природу».
Эдвард Мунк «Тревога» (1894)
Поздние годы и наследие
Однако достигнутого успеха было недостаточно, чтобы надолго укротить внутренних демонов Мунка, и в начале 1900-х годов его пьянство вышло из-под контроля. В 1908 году, услышав голоса и страдая односторонним параличом, он потерял сознание и вскоре поместился в частный санаторий, где стал меньше пить и восстановил некоторое душевное спокойствие. Весной 1909 года он покинул стены лечебницы, желая вернуться к работе, но, как показала история, большинство его великих работ остались позади.
Эдвард Мунк «Три девушки на мосту» (1903)
Мунк переехал в загородный дом в Экели (недалеко от Осло), где жил изолированно и начал писать пейзажи. Он чуть не умер от гриппа во время пандемии 1918–1919 годов, но выздоровел и прожил еще более двух десятилетий после этого, умерев в своем загородном доме в Экли 23 января 1944 года. Мунк рисовал вплоть до своей смерти, часто изображая его ухудшение своего состояния и различные физические недуги.
«Когда-нибудь перед моими картинами люди снимут шляпы, как в церкви», — в двадцать пять лет записал в своем дневнике Эдвард Мунк.
Правда, до такого признания был путь в две тысячи картин. Столько написал он за свою жизнь.
В мае 2012 года «Крик» Мунка был выставлен на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за более чем 119 миллионов долларов, что закрепило за ним репутацию одного из самых известных и важных произведений искусства, когда-либо созданных.
Натан Савайя — произведение из кирпичиков Lego по картине Эдварда Мунка «Крик». Выставка Art of Brick, Париж, Франция, 14 декабря 2023 года. Фото: Global Look Press