«Когда-нибудь перед моими картинами люди снимут шляпы, как в церкви»: жизнь и творчество Эдварда Мунка

Ранняя жизнь и образование

Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в Летене, Норвегия, в семье доктора Кристиана Мунка и его жены Лауры. У него было три сестры — Софи, Лаура и Инга — и брат по имени Андреас. Но семейная жизнь оказалась для Эдварда очень трудной, поскольку в 1868 году, когда ему было пять лет, мать Мунка умерла от туберкулеза. Его отец впал в глубокую депрессию, поэтому управление домом взяла на себя сестра его жены Карен. Но трагедия усугубилась, когда в 1877 году от туберкулеза умерла и сестра Мунка, Софи. Ей было 15 лет, а ему всего 14.

Его младшая сестра Лаура в подростковом возрасте имела психические проблемы и провела большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Неудивительно, что болезни и смерть оставили неизгладимый след в детстве Мунка. В частности, смерть его сестры Софи, чьи страдания он позже выразил в своей картине «Больной ребенок». Эти семейные проблемы способствовали тому, что Мунк время от времени боролся с психическими заболеваниями и алкоголизмом. Но они также послужили источником вдохновения для некоторых из его самых влиятельных картин.