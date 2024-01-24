Дети знаменитостей: как живет сын советского актера Леонида Куравлева

Детство и юность
Наследник знаменитого артиста Леонида Куравлева появился на свет 14 января 1978 года. Отец мальчика назвал его в честь режиссера Василия Шушкина. Мама юноши работала учителем английского языка и, кроме сына, воспитывала 15-летнюю дочь.
Леонид Куравлев безумно любил свою жену и передал детям главные семейные ценности. Фото: кадр из программы «Последние дни Леонида Куравлева. Эксклюзив»
Леонид всегда мечтал, чтобы дети продолжили семейную династию, но судьба распорядилась иначе. Несмотря на творческую атмосферу в семье, Василий всей душой полюбил большой теннис. Отец не стал препятствовать и и поддерживал сына на корте.
Получив школьный аттестат, Куравлев-младший поступил в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет.
Василий Куравлев не захотел становиться актером, как его отец. Фото: кадр из программы «Последние дни Леонида Куравлева. Эксклюзив»
Карьера Василия Куравлева
Окончив вуз, Василий все-таки продолжил семейное дело, но пошел не по стопам отца, а выбрал путь матери. Он устроился преподавателем в родной университет.
Там он смог получить степень кандидата экономических наук. В 2004 году Куравлев сменил высшее учебное заведение и перешел в Российский университет дружбы народов.
После вуза Василий Куравлев стал преподавать. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Личная жизнь
Василий с детства был окружен любовью. Отец, будучи примерным семьянином, передал детям ценности брака и уважения. Родители поженились еще в юности и долго прожили в радости и счастье.
Василий тоже стремился создать крепкий союз. Он женился на фотографе по имени Мария, которая подарила ему троих сыновей: Степана, Федора и Григория.
Василий Куравлев женился на Марии, которая работает фотографом. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Знаменитый дедушка души не чаял во внуках и уделял им все свое время, особенно после смерти супруги.
Леонид Куравлев обожал своих внуков от сына Василия. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Василий Куравлев предпочитает тихую жизнь и редко делится семейными фото. Он продолжает заниматься большим теннисом и даже имеет награды за участие в соревнованиях.
Сестра Василия, Екатерина, пыталась стать актрисой, как отец, но карьера не сложилась, и она выбрала профессию в психолога.
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Василий Куравлев воспитывает троих сыновей. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Смерть Леонида Куравлева
В январе 2022 года, несмотря на непубличный образ жизни детей Куравлева, они оказались в центре внимания общественности. Причиной стало помещение актера Леонида Куралева в московский дом-пансионат для пожилых людей «Идиллия».
До лета 2021 года советский артист жил с дочерью, но ему нужен был профессиональный уход, и Екатерина не справлялась. Куравлев сложно переживал уход самого любимого человека, своей супруги Нины Васильевны, которая умерла от инфаркта в 2012 году. Народный любимец к этому времени редко вставал с постели и не выходил из дома.
Леонид Куравлев тяжело переживал уход своей супруги. Фото: кадр из программы «Последние дни Леонида Куравлева. Эксклюзив»
В начале января 2022 года звезду фильма «Афоня» госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отсутствие вируса. Но 30 января Леонид Куравлев скончался.
Хоронили советского актера скромно, с небольшим количеством людей, поскольку дети не сообщили о дате и месте прощания. Дочь не приехала проститься с отцом. Как пояснил ее брат Василий, она заболела коронавирусом.
Куравлев написал завещание, которое было обнародовано СМИ. Он оставил обоим детям свои накопления, московскую квартиру и дачный участок. Активы составляли приблизительно 100 млн рублей.
Леонид Куравлев умер в 2022 году. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Василий Куравлев в настоящее время
Сейчас Василий Куравлев занимается бизнесом. Он редко общается со СМИ и избегает публичности.
Василий Куравлев - примерный семьянин, как и его отец. Фото: соцсети Марии Куравлевой
Через год после смерти знаменитого отца Василий рассказал СМИ об отношениях в семье, о том, почему артист провел последние дни жизни в доме престарелых в программе Дмитрия Борисова «Эксклюзив» под названием «Последние дни Леонида Куравлева».
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