Дети знаменитостей: как живет сын советского актера Леонида Куравлева

Карьера Василия Куравлева

Окончив вуз, Василий все-таки продолжил семейное дело, но пошел не по стопам отца, а выбрал путь матери. Он устроился преподавателем в родной университет.

Там он смог получить степень кандидата экономических наук. В 2004 году Куравлев сменил высшее учебное заведение и перешел в Российский университет дружбы народов.