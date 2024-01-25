Жизнь, творчество и трагедия знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало

Брак Фриды Кало с Диего Риверой

В 1929 году Фрида Кало становится женой знаменитого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы. Их знакомство произошло еще в 1922 году, когда Ривера пришел работать над одним из проектов в Национальной подготовительной школе, где училась Фрида. Девушка часто наблюдала за тем, как он создает фреску «Сотворение мира» в школьном актовом зале. По некоторым данным, именно тогда она призналась подруге, что мечтает о том, что у нее когда-нибудь будет ребенок от Диего.

В 1928 году Фрида вступает в отношения с Диего Риверой, который оказывает ей значительную поддержку и помогает развивать ее талант. В начале их совместной жизни Фрида во многом следует за своим мужем, переезжая в те места, куда его приглашают для выполнения различных заказов. Так, в 1930 году пара живет в Сан-Франциско (Калифорния), после чего они отправляются в Нью-Йорк для участия в выставке работ Риверы в Музее современного искусства. Завершается их путешествие переездом в Детройт, где Ривера получает заказ на выполнение работ в Детройтском институте искусств.

В 1933 году Кахло Кало и Диего Ривера находились в Нью-Йорке, где возникли конфликты и разногласия. По заказу Нельсона Рокфеллера Ривера создал фреску под названием «Человек на перекрестке» в здании RCA в Рокфеллеровском центре. Однако, после того как Ривера включил в эту фреску портрет Владимира Ленина, лидера коммунистов, Рокфеллер приостановил работы над проектом, и Ленин был закрашен. Несколько месяцев спустя пара вернулась в Мексику и поселилась в Сан-Анхель.

Кало и Ривера фактически жили в отдельных домах и студиях в Сан-Анхеле, не имея традиционного супружеского союза. Кроме того, Кахло страдала от недоверия к Ривере из-за его многочисленных романов, включая роман с ее сестрой Кристиной. В знак протеста и отчаяния после этого болезненного предательства Кало отрезала большую часть своих фирменных длинных темных волос. Ее горе усилилось, когда в 1934 году у нее произошел выкидыш, она отчаянно хотела иметь ребенка.

Кало и Ривера переживали периоды разлуки, но в 1937 году они объединились, чтобы помочь советскому коммунисту Льву Троцкому и его жене Наталье, находящимся в ссылке. Троцкому было предоставлено убежище в Мексике, и он и его жена вместе с командой прибыли в Голубой дом - дом детства Кало, чтобы пожить там некоторое время. Троцкий, ранее конкурировавший с Иосифом Сталиным, опасался за свою жизнь, так как боялся, что будет убит своим старым врагом. В это время утверждалось, что между Кало и Троцким возник непродолжительный роман.

В 1939 году Кало и Ривера развелись, однако вскоре поженились вновь в 1940 году. Их брак был по большей части фактически разделенным, и со временем оба начали вести самостоятельный образ жизни, устанавливая отношения с другими людьми.