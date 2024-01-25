Жизнь, творчество и трагедия знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало

Фотография Фриды Кало в Койоакане, Мексика, 1946 год, сделанная Флоренс Арквин. Фото: Global Look Press

Фрида Кало — мексиканская художница, известная своими многочисленными автопортретами.

Кем была Фрида Кало?

Мексиканская художница Фрида Кало считается одной из самых выдающихся художниц своей страны. После перенесенной аварии она начала создавать преимущественно автопортреты. Войдя в активную политическую жизнь, Фрида в 1929 г. вступила в брак с художником-коммунистом Диего Ривера. Их совместные выставки проходили в Париже и в Мексике вплоть до самой смерти Фриды в 1954 году.

Фотография Фриды Кало под названием «Картина Фриды «Две Фриды» Николаса Мюри, 1939 год. Фото: Global Look Press

Семья, образование и ранняя жизнь

Фрида Кало (Магдалена Кармен Фрида Кало-и-Кальдерон) родилась 6 июля 1907 г. в городе Койоакан, Мексика. Отец девочки, немецкий фотограф Вильгельм, эмигрировал в Мексику и там женился на Матильде, матери Фриды. Кроме Фриды, в семье было еще три дочери: Матильда, Адриана и Кристина.

Будучи шестилетним ребенком, Фрида заболела полиомиелитом и на протяжении девяти месяцев была прикована к кровати. В результате болезни у девочки возникли проблемы с правой ногой и ступней, что вызывало хромоту. Отец Фриды, Вильгельм, помогал дочери восстановиться после болезни, поощряя ее к занятиям футболом, плаванием и борьбой — весьма необычным видам активности для девочек того времени.

В 1922 году Фрида поступает в престижную Национальную подготовительную школу и становится одной из немногих девушек, решившихся на обучение в этом учебном заведении. Она быстро завоевывает репутацию благодаря своему жизнерадостному характеру и любви к ярким национальным нарядам и украшениям. 

Во время учебы Фрида общается с группой студентов, объединенных общими политическими и интеллектуальными взглядами. Постепенно она начинает активнее участвовать в политической жизни и вступает в Коммунистическую молодежную лигу и Коммунистическую партию Мексики.

Несчастный случай с Фридой Кало

17 сентября 1925 года Кало и ее школьный друг и романтический партнер Алехандро Гомес Ариас находились вместе в автобусе, когда произошло столкновение с трамваем. В результате инцидента Кало получила серьезные травмы, стальной поручень автобуса пронзил ей бедро, вызвав переломы позвоночника и таза.

После нескольких недель пребывания в больнице Красного Креста в Мехико, Кало вернулась домой, чтобы продолжить восстановление. В это время она начала заниматься рисованием, и к следующему году завершила свой первый автопортрет, который она подарила Гомесу Ариасу.

Фото: картина маслом мексиканской художницы Фриды Кало, созданная в 1946 году

Брак Фриды Кало с Диего Риверой

В 1929 году Фрида Кало становится женой знаменитого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы. Их знакомство произошло еще в 1922 году, когда Ривера пришел работать над одним из проектов в Национальной подготовительной школе, где училась Фрида. Девушка часто наблюдала за тем, как он создает фреску «Сотворение мира» в школьном актовом зале. По некоторым данным, именно тогда она призналась подруге, что мечтает о том, что у нее когда-нибудь будет ребенок от Диего.

В 1928 году Фрида вступает в отношения с Диего Риверой, который оказывает ей значительную поддержку и помогает развивать ее талант. В начале их совместной жизни Фрида во многом следует за своим мужем, переезжая в те места, куда его приглашают для выполнения различных заказов. Так, в 1930 году пара живет в Сан-Франциско (Калифорния), после чего они отправляются в Нью-Йорк для участия в выставке работ Риверы в Музее современного искусства. Завершается их путешествие переездом в Детройт, где Ривера получает заказ на выполнение работ в Детройтском институте искусств.

В 1933 году Кахло Кало и Диего Ривера находились в Нью-Йорке, где возникли конфликты и разногласия. По заказу Нельсона Рокфеллера Ривера создал фреску под названием «Человек на перекрестке» в здании RCA в Рокфеллеровском центре. Однако, после того как Ривера включил в эту фреску портрет Владимира Ленина, лидера коммунистов, Рокфеллер приостановил работы над проектом, и Ленин был закрашен. Несколько месяцев спустя пара вернулась в Мексику и поселилась в Сан-Анхель.

Кало и Ривера фактически жили в отдельных домах и студиях в Сан-Анхеле, не имея традиционного супружеского союза. Кроме того, Кахло страдала от недоверия к Ривере из-за его многочисленных романов, включая роман с ее сестрой Кристиной. В знак протеста и отчаяния после этого болезненного предательства Кало отрезала большую часть своих фирменных длинных темных волос. Ее горе усилилось, когда в 1934 году у нее произошел выкидыш, она отчаянно хотела иметь ребенка.

Кало и Ривера переживали периоды разлуки, но в 1937 году они объединились, чтобы помочь советскому коммунисту Льву Троцкому и его жене Наталье, находящимся в ссылке. Троцкому было предоставлено убежище в Мексике, и он и его жена вместе с командой прибыли в Голубой дом - дом детства Кало, чтобы пожить там некоторое время. Троцкий, ранее конкурировавший с Иосифом Сталиным, опасался за свою жизнь, так как боялся, что будет убит своим старым врагом. В это время утверждалось, что между Кало и Троцким возник непродолжительный роман.

В 1939 году Кало и Ривера развелись, однако вскоре поженились вновь в 1940 году. Их брак был по большей части фактически разделенным, и со временем оба начали вести самостоятельный образ жизни, устанавливая отношения с другими людьми.

Фрида Кало и Диего Ривера в Голубом доме Casa Azul, Койоака. Мехико. 1940 г. Фотография была сделана после развода с Риверой в ноябре 1939 года, незадолго до того, как Ривера и Кало снова поженились. Фото: Global Look Press

Творческая карьера

Хотя сама Фрида не относила себя к сюрреалистам, в 1938 году она подружилась с одним из основателей этого художественного и литературного направления — Андре Бретоном. В этом же году ее работы были представлены на крупной выставке в Нью-йоркской галерее. Было продано около половины представленных там 25 картин Фриды. В результате она получила два новых заказа, одним из которых был заказ от известного редактора Клэр Бут Люс.

Спустя год, в 1939, Фрида на некоторое время переехала в Париж, где выставляла свои работы и завела дружбу с художниками Марселем Дюшаном и Пабло Пикассо.

В 1941 Фрида получила заказ от мексиканского правительства на создание пяти портретов известных женщин Мексики, однако этот проект так и не был завершен. В том же году она пережила тяжелую потерю - смерть своего отца. Несмотря на личные переживания и проблемы со здоровьем, ее картины продолжали пользоваться популярностью и включались в многочисленные выставки.

В 1953 году в Мексике прошла первая персональная выставка Фриды Кало. Несмотря на то, что в тот период Фрида была тяжело больна и большую часть времени проводила в постели, она все же приехала на открытие выставки, прибыв туда на машине скорой помощи. Весь вечер Фрида общалась и праздновала с гостями мероприятия, оставаясь при этом на специально установленной для нее в галерее кровати с балдахином.

В 1970-е годы, благодаря феминистскому движению, интерес к жизни и творчеству Фриды значительно возрос, так как многие стали считать ее символом женского художественного таланта.

Первый день выставки Фриды Кало в Мудеке, 1 февраля 2018 г. - Милан, Италия. Фото: Global Look Press

Самые известные картины Фриды Кало

Многие работы Кало были автопортретами. Несколько ее наиболее заметных картин включают:

«Фрида и Диего Ривера» (1931)

В Сан-Франциско, где тогда проживала Фрида Кало вместе с Диего Риверой, она представила свою картину на Шестой ежегодной выставке Общества женщин-художниц. На этой работе, созданной через два года после свадьбы пары, Кало изобразила себя, слегка держащую за руку Риверу, который взял палитру и кисти другой рукой. Это поза немного официальная, но намекает на будущие бурные отношения в паре. В настоящее время эта картина находится в Музее современного искусства Сан-Франциско.

«Больница Генри Форда» (1932)

В 1932 году Кало в своих работах начала использовать графические и сюрреалистические элементы. Одной из таких картин стало изображение обнаженной Кало, лежащей на больничной койке, вокруг нее плавают предметы - плод, улитка, цветок, таз, а все они соединены с ней красными нитями, напоминающими прожилки. Как и в ее предыдущих автопортретах, эта работа была очень личной и рассказывала историю ее второго выкидыша.

«Самоубийство Дороти Хейл» (1939)

В результате заказа на написание портрета общей подруги Люси и Кало, актрисы Дороти Хейл, которая покончила с собой ранее в том же году, выпрыгнув из высотного здания, Кало создала необычную работу. Вместо традиционного портрета художница написала историю трагического прыжка Хейл. Картина была предназначена в подарок скорбящей матери Хейл. Критики оценили работу высоко, однако покровитель Кало пришел в ужас от завершенной картины.

«Две Фриды» (1939)

На картине, одной из самых известных работ Кало, изображены две версии художницы, сидящей бок о бок с обнаженными сердцами. Одна Фрида одета почти во все белое, у нее повреждено сердце и на одежде пятна крови. Другая носит одежду ярких цветов, и у нее неповрежденное сердце. Считается, что эти фигуры представляют «нелюбимую»и «любимую»версии Кало.

«Разбитая колонна» (1944)

Кало снова поделилась своими физическими проблемами через свое искусство с помощью этой картины, на которой была изображена почти обнаженная Кало, расколотая посередине, обнажая ее позвоночник в виде разбитой декоративной колонны. Она также носит хирургический корсет, а ее кожа утыкана гвоздями. Примерно в это же время Кало перенесла несколько операций и носила специальные корсеты, чтобы попытаться зафиксировать спину. Она продолжала бы искать различные методы лечения своей хронической физической боли, но без особого успеха.

Фото: картина маслом 1931 года мексиканской художницы Фриды Кало. Этот портрет был создан через два года после того, как Фрида Кало и Диего Ривера поженились, и его широко считают свадебным портретом

Смерть Фриды Кало

Примерно через неделю после своего 47-летия, в 13 июля 1954 году, Кало скончалась в своей любимом Голубом доме. Существовали различные предположения о причинах ее смерти. Согласно сообщениям, причиной могла стать тромбоэмболия легочной артерии.

В 1950 году у Кало возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые стали почти непреодолимыми. После того, как у нее была диагностирована гангрена правой стопы, она провела девять месяцев в больнице и перенесла несколько операций. Несмотря на ограниченную подвижность, она продолжала заниматься живописью и поддерживать политические движения. В 1953 году часть правой ноги Кало была ампутирована в попытке остановить распространение гангрены.

В 1954 году Фрида Кало была госпитализирована из-за состояния здоровья, которое вызвало глубокую депрессию, а также, по некоторым данным, из-за попытки самоубийства. Спустя два месяца после этого она вновь попала в больницу из-за бронхиальной пневмонии. Несмотря на свое физическое состояние, Кало продолжала активно участвовать в политической жизни. Ее последним публичным выступлением стала демонстрация против свержения президента Гватемалы Хакобо Арбенса при поддержке США 2 июля.

Диего Ривера и Фрида Кало в центре на первомайском параде в Мехико, 1 мая 1929 года. Фото: Global Look Press

Фильм о Фриде Кало

Жизнь Кало стала темой фильма 2002 года «Фрида» с Сальмой Хайек в роли художницы и Альфредом Молиной в роли Риверы в главных ролях. Фильм режиссера Джули Теймор был номинирован на шесть премий «Оскар» и получил приз за лучший грим и оригинальную музыку.

Роджер Рис в роли Гильермо Кало и Сальма Хайек в роли Фриды Кало в фильме «Фрида» 2002 г. Фото: Global Look Press

Музей Фриды Кало

Семейный дом, где родилась и выросла Кало, позже названный Голубым домом, или Casa Azul, был открыт как музей в 1958 году. Расположенный в Койоакане, Мехико, музей Фриды Кало хранит артефакты художницы наряду с важными работами, включая «Да здравствует жизнь» (1954), «Фриду и кесарево сечение» (1931) и «Портрет моего отца Вильгельма Кало» (1952).

Музей Фриды Кало, также Casa Azul, исторический колониальный район Койоакан, Мехико, Федеральный округ, Мексика, Северная Америка. Фото: Global Look Press

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