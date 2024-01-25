Созерцая его работы, рождаются мысли о вечном, душа становится чиста и гениальна: мир Сальвадора Дали

Кем был Сальвадор Дали?
Сальвадор Дали — испанский художник, ведущая фигура художественного движения сюрреализм и один из самых известных художников XX века. Известный как своей гениальностью, так и причудливым поведением и эксгибиционистскими наклонностями, Сальвадор Дали стал одной из самых ярких личностей прошлого столетия.
Сальвадор Дали «Постоянство памяти». Известна также как «Мягкие часы», «Утекающее время», «Твердость памяти», или «Стойкость памяти», или «Течение времени», или «Время» (1931)
Ранняя жизнь
Сальвадор Дали родился как Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменекон 11 мая 1904 года в Фигерасе, городе в Каталонии, Испания. Его отец, Сальвадор Дали Кузи, был юристом и нотариусом из среднего класса. Его мать Фелипа Доменек Феррес принадлежала к семье, которая занималась украшением и дизайном предметов искусства. У Сальвадора Дали был старший брат, которого тоже звали Сальвадор, который умер за девять месяцев до рождения Дали. Через три года после рождения Сальвадора, в 1908 году, у его родителей родилась девочка, которую они назвали Анной Марией.
Анна Мария Дали, единственная выжившая сестра Сальвадора, написала книгу о своем брате под названием «Дали глазами своей сестры». Сальвадора Дали в детстве был мечтательным, изобретательным, избалованным и эгоцентричным. Он был склонен к приступам гнева на своих родителей и одноклассников. Кроме того, он часами проводил в прачечной своего дома в одиночестве. В классе он смотрел на пятна на потолке, как на изображения. Сальвадор боялся своего отца, который был известен своим плохим характером. Дали-старший не терпел внезапных вспышек и эксцентричности сына и жестоко наказал его. Напротив, у Сальвадора были очень близкие отношения со своей матерью, которая баловала его и была добра к нему, несмотря на его эксцентричность.
В 1921 году мать Сальвадора Фелипа умерла от рака груди. Ему тогда было всего 16 лет. Позже Дали сказал, что смерть его матери «была величайшим ударом, который я испытал в своей жизни». Смерть Фелипы не улучшила отношения Сальвадора с отцом, и на протяжении всей жизни у них оставались разногласия, вплоть до смерти Дали-старшего в 1950 году.
Сальвадор Дали в детстве. Фото: соцсети
Дали вместе с сестрой Аной Марией и родителями часто проводил время в их летнем доме в деревне Кадакес, находящейся на побережье. В раннем возрасте Дали создавал очень сложные рисунки, и его родители всячески поддерживали его художественный талант. Именно здесь его родители построили для него художественную студию.
Именно в Кадакесе впервые проявилась склонность Дали к искусству, когда он изучал искусство у друга семьи Рамона Пишо, который в первую очередь был художником-импрессионистом. Вдохновленный Пишо, Сальвадор начал писать пейзажи, места действия и портреты в стиле импрессионизма или постимпрессионизма.
Сальвадор Дали «Вилабертрин» (1913)
В 1919 году, когда юному художнику было всего 14 лет, состоялась его первая публичная выставка в Муниципальном театре Фигераса. Рамон Пишо был наставником Дали на протяжении всей его юности, и именно он убедил сопротивляющегося отца Дали разрешить его сыну подать заявление о поступлении в Академию изящных искусств Сан-Фернандо (Академия искусств Сан-Фернандо) в Мадриде.
Сальвадор Дали в молодости за работой. Фото: соцсети
Художественная школа и сюрреализм
В 1922 году Сальвадор Дали поступил в Академию искусств Сан-Фернандо. Однако в следующем году его исключили из академии за критику своих преподавателей и якобы за организацию бунта среди студентов из-за выбора академией профессорской должности. Затем Сальвадор вернулся в Фигерас и стал учеником Хуана Нуньеса, который научил его технике офорта.
В 1924 году Дали вернулся в Академию Сан-Фернандо, где его попросили повторить год. Однако в 1926 году, незадолго до выпускных экзаменов, Дали был навсегда исключен из академии из-за его заявления о том, что ни один преподаватель факультета не был достаточно компетентен, чтобы его экзаменовать.
Сальвадор Дали. Фото: соцсети
Во время своего пребывания в Академии художеств Сан-Фернандо Дали чувствовал, что узнал больше о последних событиях в мире искусства из авангардных художественных журналов, чем от своих учителей, которые, по его мнению, были оторваны от последних тенденций в искусстве. Дали экспериментировал с несколькими стилями живописи, в первую очередь с кубизмом, футуризмом и пуризмом, о которых он узнал благодаря репродукциям в художественных журналах. В академии Дали также столкнулся с некоторыми факторами, оказавшими влияние на его стиль как художника.
Дали добился успеха в мире испанского искусства. Он начал показывать свои работы в галереях Барселоны и Мадрида. В 1925 году у него прошла первая персональная выставка, которая привлекла внимание таких известных художников, как Пабло Пикассо и Жоан Миро. В академии Дали также установил близкие отношения с несколькими своими сокурсниками, которые со временем стали ведущими интеллектуальными и художественными личностями. В их число входили Федерико Гарсиа Лорка и Луис Бунюэль, художники, с которыми позже сотрудничал Дали.
Сальвадор Дали «Фигуры, лежащие на песке» (1926)
После увольнения из академии Дали продолжал выставляться вместе с каталонским авангардом, но каталонское художественное сообщество пришло в ужас от его графических изображений, и в результате художественные галереи Мадрида и Барселоны начали исключать его из своих выставок. Примерно в это же время Дали совершил судьбоносную поездку в Париж. Он посетил Пабло Пикассо в его студии, изучая его кубистические работы. Он также заинтересовался психоаналитическими концепциями Зигмунда Фрейда.
Сюрреализм был влиятельным художественным движением, художники которого отвергали рационализм и литературный реализм, поскольку считали, что рациональный разум подавляет силу воображения. Вместо этого они попытались направить подсознание на раскрытие силы воображения. Сальвадор Дали нашел отклик в работах различных художников и писателей-сюрреалистов, таких как Рене Магритт, Макс Эрнст и Жан Арп. Кроме того, психологическая точка зрения Фрейда о том, что фантазии формируют сны и заблуждения, очаровала Дали и стала стержнем его будущих работ.
В 1928 году Сальвадор Дали вместе со своим другом, испанским режиссером Луисом Бунюэлем, создал сюрреалистический короткометражный фильм под названием «Андалузский пес». Этот возмутительный фильм был создан как бессвязный сон с яркими и шокирующими образами — как будто мужчина направляет бритву в глаз женщины. Фильм был оригинальным и шокирующим; и это было высоко оценено авангардными критиками. Широкое признание фильма принесло Дали и Бунюэлю международную известность и привело Дали в Париж. Это был поворотный момент в карьере Дали, который вывел его на передний план сюрреалистического движения.
Искусство Дали появилось несколько лет спустя в другом фильме Альфреда Хичкока — «Зачарованные» (1945) с Грегори Пеком и Ингрид Бергман в главных ролях. Картины Дали были использованы в фильме в эпизоде сновидений и помогли сюжету, дав ключ к разгадке тайны психологических проблем персонажа Джона Баллантайна.
Кадр из фильма Альфреда Хичкока «Зачарованные» (1945) с картинами Сальвадора Дали
В 1929 году среди сюрреалистов, посетивших его в Кадакесе, были бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт и его жена Жоржетта; а также французский поэт-сюрреалист Поль Элюар и его жена русского происхождения Елена Дьяканова Девулина, более известная как Гала. Несмотря на то что она была на девять лет старше его и уже была замужем, у Дали и Галы начался роман вскоре после знакомства. Когда муж Галы и остальные покинули Кадакес, она осталась с Дали. Затем они вместе переехали в Париж.
Заинтригованная его маниакальной энергией, Гала полюбила Дали так же, как и он ее, и вскоре стала его музой. Прожив вместе с 1929 года, Дали и Гала поженились на гражданской церемонии 30 января 1934 года в Париже. У них были долгие и успешные отношения. Гала была спутницей Дали на протяжении всей жизни; постоянная и самая главная муза; а также его самая большая страсть и его бизнес-менеджер. Она неоднократно появлялась в творчестве Дали.
Сальвадор Дали и Гала Дьяконова в молодости. Фото: Global Look Press
В 1929 году Сальвадор Дали проявил себя со своими выдающимися работами «Загадка желания» и «Великий мастурбатор». Эти картины отличались оригинальностью и способностью шокировать. В последующее десятилетие Дали достиг своего расцвета, создав серию работ, в которых изучались его страхи, фобии, фантазии, навязчивые идеи, паранойя и все остальное, что принадлежало бессознательному или подсознательному. В 1931 году Дали создал свою самую известную работу «Постоянство памяти», которая считается одним из величайших шедевров искусства ХХ века.
К 1933 году Сальвадор Дали стал самой заметной фигурой сюрреалистического движения. В 1934 году у него было целых шесть персональных выставок в Нью-Йорке, Париже, Барселоне и Лондоне. В 1936 году 32-летний Дали появился на обложке журнала Time. Однако чем успешнее становился Дали, тем сильнее проявлялись его эксгибиционистские наклонности. Среди прочего он признался, что мечтал об Адольфе Гитлере «как о женщине», плоть которой «восхищала меня»; и он прочитал лекцию в водолазном костюме, пытаясь подразумевать погружение в подсознание.
Сальвадор Дали «Предчувствие гражданской войны» (1936)
Изгнание сюрреалистов
Странное поведение Дали и его нежелание соответствовать своей деятельности сюрреалистической программе привели к тому, что он был исключен из группы сюрреалистов. В ответ на это изгнание Дали знаменито парировал: «Я сам — сюрреализм». Уход Дали из группы сюрреалистов ознаменовал конец его принадлежности к каким-либо группам или движениям; и он оставался независимым художником до конца своей карьеры.
В 1940 году, когда в Европе началась Вторая мировая война, Сальвадор Дали и его жена Гала переехали в США. Они прожили там восемь лет, деля время между Нью-Йорком и Калифорнией. В этот период Дали стал очень продуктивным, расширив свою практику за пределы изобразительного искусства и охватив широкий спектр других творческих интересов.
Он создавал украшения, одежду, мебель, декорации для спектаклей и балетов и даже витрины для розничных магазинов. Он также начал становиться все более и более коммерческим в своих поисках, утверждая, что у него было мистическое влечение к накоплению долларов. В 1942 году, во время пребывания в Америке, Дали опубликовал свою автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали».
В 1948 году, после окончания Второй мировой войны, Дали и Гала вернулись в свой дом в Порт-Льигате, на побережье недалеко от Кадакеса.
Театр-музей Дали
С 1960 по 1974 год Дали большую часть своего времени посвятил созданию Театра-музея Дали (Театрального музея Дали) в Фигерасе. В течение этих лет Дали написал серию из 19 больших полотен, включавших научные, исторические или религиозные темы. Он часто называл этот период «ядерным мистицизмом». Он был очарован возможностями современной науки и включил научные элементы в свое искусство. Он также стал больше интересоваться оптическими иллюзиями и религией.
В музее Дали собрал самую большую и разнообразную коллекцию своих работ. Помимо его картин, здесь представлены его скульптуры, трехмерные коллажи, механические устройства и другие диковинки из воображения Дали.
Театр-музей Дали, Фигерас, Каталония, Испания. Фото:Global Look Press
Театр-музей Дали официально открылся в 1974 году. Новое здание было построено на руинах старого по одному из проектов Дали и позиционируется как крупнейшее в мире сюрреалистическое сооружение, содержащее ряд пространств, образующих единый художественный объект, где каждый элемент является неотъемлемой частью целого.
Театр-музей также известен тем, что здесь представлен широчайший спектр работ художника, от его самых ранних художественных опытов до работ, которые он создал в последние годы своей жизни. Несколько работ, находящихся в постоянной экспозиции, были созданы специально для музея.
Один из залов Театра-музея Дали, Фигерас, Каталония, Испания. Фото: Global Look Press
Последние годы
Последние два десятилетия жизни Сальвадора Дали были трудными и морально тяжелыми. В 1968 году он купил для Галы замок в Пуболе. Однако с 1971 года Гала оставалась там неделями, и Дали разрешалось навещать ее только по письменному приглашению.
Страх, что Гала бросит его, способствовал его депрессии и ухудшению здоровья. В 1980 году Дали был вынужден уйти из живописи, так как из-за двигательного расстройства у него начали дрожать руки. 10 июня 1982 года умерла его любимая жена Гала. Эти два события усугубили депрессию Дали, и он потерял большую часть воли к жизни.
Сальвадор Дали с женой Галой. Фото: Global Look Press
В 1984 году в его спальне вспыхнул пожар, в результате которого он получил серьезные травмы. В ноябре 1988 года он попал в больницу Фигераса с отказавшим сердцем. 23 января 1989 года Сальвадор Дали умер от сердечной недостаточности в возрасте 84 лет. Его похороны прошли в Театральном музее Дали, где он и был похоронен в склепе.
Наследие
У Сальвадора Дали была долгая и плодотворная карьера, за время которой он написал более 1500 картин. Кроме того, он также создавал иллюстрации для книг, литографии, эскизы театральных декораций и костюмов, большое количество рисунков, десятки скульптур и ряд других проектов, включая короткометражный анимационный фильм для Disney. Дали, несомненно, является самым известным художником-сюрреалистом, и он создал некоторые из самых известных произведений этого направления. Более того, наряду с Пабло Пикассо и Анри Матиссом, Дали широко известен как один из величайших художников XX века.
Сальвадор Дали стал источником вдохновения для многих современных художников, включая Дэмиена Херста и Джеффа Кунса. Он также остается иконой в популярных СМИ из-за своей эксцентричности. Помимо прочего, его маниакальное выражение лица и знаменитые усы сделали его знаменосцем причудливого и сюрреалистического. О жизни Дали снято несколько фильмов, включая «Полночь в Париже» (2011) и «Быть Сальвадором Дали» (2022). В его честь названы пустыня в Боливии и кратер на планете Меркурий.
Сальвадор Дали «Сон», другое название «Спящий» (1937)