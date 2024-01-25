Созерцая его работы, рождаются мысли о вечном, душа становится чиста и гениальна: мир Сальвадора Дали

Ранняя жизнь

Сальвадор Дали родился как Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменекон 11 мая 1904 года в Фигерасе, городе в Каталонии, Испания. Его отец, Сальвадор Дали Кузи, был юристом и нотариусом из среднего класса. Его мать Фелипа Доменек Феррес принадлежала к семье, которая занималась украшением и дизайном предметов искусства. У Сальвадора Дали был старший брат, которого тоже звали Сальвадор, который умер за девять месяцев до рождения Дали. Через три года после рождения Сальвадора, в 1908 году, у его родителей родилась девочка, которую они назвали Анной Марией.

Анна Мария Дали, единственная выжившая сестра Сальвадора, написала книгу о своем брате под названием «Дали глазами своей сестры». Сальвадора Дали в детстве был мечтательным, изобретательным, избалованным и эгоцентричным. Он был склонен к приступам гнева на своих родителей и одноклассников. Кроме того, он часами проводил в прачечной своего дома в одиночестве. В классе он смотрел на пятна на потолке, как на изображения. Сальвадор боялся своего отца, который был известен своим плохим характером. Дали-старший не терпел внезапных вспышек и эксцентричности сына и жестоко наказал его. Напротив, у Сальвадора были очень близкие отношения со своей матерью, которая баловала его и была добра к нему, несмотря на его эксцентричность.

В 1921 году мать Сальвадора Фелипа умерла от рака груди. Ему тогда было всего 16 лет. Позже Дали сказал, что смерть его матери «была величайшим ударом, который я испытал в своей жизни». Смерть Фелипы не улучшила отношения Сальвадора с отцом, и на протяжении всей жизни у них оставались разногласия, вплоть до смерти Дали-старшего в 1950 году.