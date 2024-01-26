Называла папой Андрея Миронова, родила Николаю Фоменко двоих детей: как сложилась жизнь и карьера Марии Голубкиной

Мария Голубкина родилась 22 сентября 1973 года в Москве в семье знаменитой актрисы Ларисы Голубкиной и ее гражданского мужа, сценариста Николая Щербинского. Однако вопрос отцовства единственной дочки народной артистки СССР долгое время оставался запутанным.
Сам Щербинский уверял всех, что отцом Маши является не он, а предыдущий муж Голубкиной, Владимир Досталь. Но Лариса Ивановна уверяет: забеременела уже в отношениях с Щербинским спустя полтора года после расставания с Досталем.
Марию Голубкину удочерил Андрей Миронов. Фото: Global Look Press
Примечательно и то, что официально Мария носит отчество другого супруга Голубкиной-старшей — Андрея Миронова. Они поженились в 1977 году, актер официально усыновил падчерицу. К тому моменту у него уже подрастала родная дочка от Екатерины Градовой, ровесница и тезка Маши Голубкиной. Только близки девочки никогда не были.
Сводная сестра Марии Голубкиной, Мария Миронова, в молодости. Фото: Global Look Press
Голубкина-младшая не планировала связывать себя актерством. В детстве она всерьез занималась конным спортом, стала мастером спорта и завоевывала медали на различных турнирах. Но будучи дочкой актеров, очень рано дебютировала на сцене и в кино.
Мария Голубкина в юности занималась конным спортом. Фото: Global Look Press
Начало карьеры
Впервые на экраны Мария Голубкина попала в 1990 году. Это была картина «Ребро Адама», после которой 18-летняя девушка решила связать себя с миром кино. И поступила в Щукинское театральное училище, которое окончила в 1995 году.
Мария Голубкина в молодости. Фото: Global Look Press
Театр
Окончив вуз, Мария поступила на службу в Театр сатиры, где трудились ее родители. С 2007 по 2010 год была актрисой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Также она успела посотрудничать с ТЮЗом им. Брянцева (Санкт-Петербург) и Театром Российской армии, но недолго. В настоящее время играет в антрепризах.
Мария Голубкина в спектакле «Человек, зверь и добродетель». Фото: Global Look Press
Кино
Будучи студенткой, Голубкина начала сниматься в эпизодических ролях в кино. В 1992 году она появилась в картине «Завтра», в 1993 — в фильме «Сыскное бюро «Феликс», в 1994 — в «Хороводе», в 1995 — «Завтра. Любовь в запретной зоне».
Мария Голубкина в фильме «Свадьба». Кадр из фильма
Затем был небольшой перерыв в съемках, и вернулась Голубкина на экраны в 1999 году, в картине «Святой и грешный». А уже в 2000-м сыграла свою звездную роль — у Павла Лунгина в «Свадьбе», за что получила приз «За лучший актерский ансамбль» на Каннском кинофестивале. Закрепила успех лента «Афера» в 2001 году, Мария исполнила роль журналистки Соколовой.
Мария Голубкина в сериале «Джек-пот для Золушки». Кадр из сериала
В 2003 году Голубкина уже играла главную роль в новогодней комедии «Француз», через год стала центральным персонажем сериала «Джек-пот для Золушки». Следом актриса снялась в многосерийных фильмах «Брежнев» (2005), «Есенин» (2005), «Деревенская комедия» (2009), «Откровения» (2011).
Мария Голубкина в сериале «Обоюдное согласие». Кадр из сериала
Следующий успех Голубкиной принесла детективная история «Куба» (2016). Сериал понравился зрителям, и в 2019 году вышел второй сезон — «Куба. Личное дело».
В 2018 году Голубкина сверкала со своей сводной сестрой Марией Мироновой в сериале «Садовое кольцо». А в 2022 году снялась в остросоциальной драме «Обоюдное согласие», исполнив роль следователя.
Другие проекты
Мария Голубкина стала желанной гостьей на КВН, где в 2005 и 2006 годах входила в состав жюри. Затем стала вести на радио «Маяк» дневное шоу в 2007–2012 годах, куда вернулась в 2014 году с передачей «Любовь и голуби».
С 2012 по 2014 годы также была телеведущей. Мария Голубкина вместе с Ириной Салтыковой, Ольгой Шелест, Аллой Довлатовой, Ритой Митрофановой, Юлией Куварзиной, Туттой Ларсен, Мариной Голуб и Юлией Барановской вела программу «Девчата» на телеканале «Россия-1».
Личная жизнь
В 19 лет Мария Голубкина была увлечена кумиром миллионов Андреем Соколовым. Тогда о нем мечтали все красавицы в округе: после выхода фильма «Маленькая Вера» он обрел бешеную популярность.
Андрей Соколов делал предложение Марии Голубкиной. Фото: Global Look Press
Соколов не на шутку влюбился, познакомил Марию с семьей и готовился сделать ей предложение. Но она ушла к другому.
Тем другим оказался Николай Фоменко. Они познакомились в Театре сатиры, в 1996 году сыграли свадьбу и были вместе до 2008 года. За это время Мария дважды стала мамой: в 1998 году родила дочь Анастасию, в 2003 году сына Ивана.
Мария Голубкина с детьми Настей и Ваней. Фото: соцсети М. Голубкиной
Фоменко стал инициатором разлада в семье, так как повстречал другую, Наталию Кутобаеву. Она никак не связана с шоу-бизнесом, работала в правительстве Петербурга.
Николай Фоменко и Мария Голубкина. Фото: соцсети Н. Фоменко
После развода Голубкину не раз видели в компании актера Эвклида Кюрзидиса. Но слухи поутихли, когда пара распалась.
В 2017 году Голубкина, рост которой 165 см, вес — 64 кг, начала встречаться с Борисом Ливановым, сыном актера Василия Ливанова. Он был осужден за убийство, отсидел 5 лет в тюрьме и вышел по УДО. Пара стала жить вместе, даже отнесли заявление в ЗАГС. Но в том же году вдруг расстались. Как уверяет Мария, быт съел всю романтику.
Борис Ливанов и Мария Голубкина. Фото: соцсети Б.Ливанова, Борис Кудрявов / КП
Сегодня Мария Голубкина продолжает карьеру в кино и на сцене. Один из больших проектов с участием актрисы — сериал «Госпожа» (2023), в котором снялся также Никита Ефремов.
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