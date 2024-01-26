Называла папой Андрея Миронова, родила Николаю Фоменко двоих детей: как сложилась жизнь и карьера Марии Голубкиной

Следующий успех Голубкиной принесла детективная история «Куба» (2016). Сериал понравился зрителям, и в 2019 году вышел второй сезон — «Куба. Личное дело».

В 2018 году Голубкина сверкала со своей сводной сестрой Марией Мироновой в сериале «Садовое кольцо». А в 2022 году снялась в остросоциальной драме «Обоюдное согласие», исполнив роль следователя.

Другие проекты

Мария Голубкина стала желанной гостьей на КВН, где в 2005 и 2006 годах входила в состав жюри. Затем стала вести на радио «Маяк» дневное шоу в 2007–2012 годах, куда вернулась в 2014 году с передачей «Любовь и голуби».

С 2012 по 2014 годы также была телеведущей. Мария Голубкина вместе с Ириной Салтыковой, Ольгой Шелест, Аллой Довлатовой, Ритой Митрофановой, Юлией Куварзиной, Туттой Ларсен, Мариной Голуб и Юлией Барановской вела программу «Девчата» на телеканале «Россия-1».

Личная жизнь

В 19 лет Мария Голубкина была увлечена кумиром миллионов Андреем Соколовым. Тогда о нем мечтали все красавицы в округе: после выхода фильма «Маленькая Вера» он обрел бешеную популярность.