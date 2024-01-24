«Мне ее не жаль. В себя поверила и ставила себя выше других. Вот и результат!»: блогеры не поддержали Елену Блиновскую

Последствия очередной вечеринки

В последнее время последствия предновогодних вечеринок могут быть самыми непредсказуемыми. Некоторые российские звезды поплатились за это бойкотом и финансовыми потерями, а Елена Блиновская - создательница «Марафона желаний» и вовсе лишилась свободы.

Именно нарушение режима домашнего ареста, а также выявление новых фактов по делу инстафеи послужило причиной заключения ее под стражу. Пока «марафонщицу» отправили в СИЗО на 3 месяца.

Причиной ужесточения меры наказания стал новогодний корпоратив, который организовала Блиновская в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк в подмосковной Истре 23 декабря 2023 года. Блиновская утверждает, что не знала о том, что ее знакомая является участником уголовного дела. Но у нас в стране это не освобождает от ответственности.