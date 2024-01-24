«Мне ее не жаль. В себя поверила и ставила себя выше других. Вот и результат!»: блогеры не поддержали Елену Блиновскую

Последствия очередной вечеринки
В последнее время последствия предновогодних вечеринок могут быть самыми непредсказуемыми. Некоторые российские звезды поплатились за это бойкотом и финансовыми потерями, а Елена Блиновская - создательница «Марафона желаний» и вовсе лишилась свободы.
Именно нарушение режима домашнего ареста, а также выявление новых фактов по делу инстафеи послужило причиной заключения ее под стражу. Пока «марафонщицу» отправили в СИЗО на 3 месяца.
Причиной ужесточения меры наказания стал новогодний корпоратив, который организовала Блиновская в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк в подмосковной Истре 23 декабря 2023 года. Блиновская утверждает, что не знала о том, что ее знакомая является участником уголовного дела. Но у нас в стране это не освобождает от ответственности.
До недавнего времени Блиновская находилась под домашним арестом. Фото: Global Look Press
Мнение коллег-блогеров
Показательно, что блогеры всех мастей не то, что не поддержали свою коллегу по цеху, но даже соревнуются в остроумии на эту тему.
Так, пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сделал репост юмористического аккаунта с таким посланием:
«Почему Блиновская не может просто отпустить ситуацию и довериться Вселенной».
Преподаватель по вокалу Жанна Смольянова даже записала веселое видео на тему: «Как Блиновская вела бы уроки вокала», где преподаватель долго молчит, а ученик голосом Ксении Собчак интересуется, учили ли ее делать такие паузы. На что преподаватель отвечает известной фразой блогера-марафонщицы: «Я возвращаюсь в ресурсное состояние».
Нумеролог Эмилия сделала разбор жизненного цикла Блиновской, где увидела, что сейчас у нее идет отработка жадности.
Тут же подключились и другие предсказатели, нумерологи, тарологи, астрологи. Все в один голос вещают в своих соцсетях, что задержание Елены было прописано в ее судьбе, но она могла бы этого избежать, если бы прислушалась к мнению экспертов и вовремя остановилась в гонке за деньгами.
Психолог Катя Соловьева предлагает на примере Блиновской заглянуть в свою реальность и рекламирует курсы, которые «действительно помогают людям».
Елена Блиновская задолжала налоговой крупную сумму. Фото: Global Look Press
Крупные коллеги с миллионами подписчиков воздержались от комментариев по этой ситуации, но блогеры-тысячники вовсю хейтят фею в комментариях к новости о ее задержании.
Многократная победительница конкурсов красоты, телеведущая и модель Анастасия Ротт так прокомментировала арест Блиновской:
«Я посмотрела ее интервью, мне ее не жаль. В себя поверила и ставила себя выше других. Вот и результат! Делайте выводы, товарищи!»
А визажист Вера Цой со смехом заявила:
«Я бы тоже так делала, если бы была возможность».
Блогер, вещающая о материнстве Арина написала:
«Сейчас она желание правильно загадает и ее отпустят!»
Инвестор Кирилл Бхагаванов о котором израильские издания сообщают, что все его имущество и активы были взяты под арест и остаются там до сих пор, пишет:
«Будет вместе с Аязом поднимать финансовую грамотность арестантов».
Так что от коллег поддержки ждать не пришлось. Многим, конечно, жаль многодетную мать, но в целом все придерживаются мнения, что блогер сама виновата. Нужно было вовремя остановиться и не зарабатывать деньги на обманутых подписчиках. Они, к слову, до сих пор сочувствуют своей исполнительнице желаний, подтверждая слова великого русского поэта А.С. Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».
Кстати, большинство подписчиков в Сети уверены, что пристальное внимание к блогерше началось после грандиозного празднования ее дня рождения на Урале. Остальные инфлюенсеры попали под раздачу, но они успешно справились с трудностями.
Елену Блиновскую не поддержали коллеги по инстабизнесу. Фото: Global Look Press
Напомним, что Елене Блиновской было предъявлено обвинение по трем статьям: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (более 918 млн рублей), «Отмывание денег в особо крупном размере» (43 млн рублей), «Неправомерный оборот средств платежей». Также она обязана погасить долг перед налоговой в размере 1,5 млрд рублей.