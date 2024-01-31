Как Александр Бон начал карьеру на челябинском заводе, а стал популярным радиоведущим «НАШЕго Радио»

Детство и юность

Александр Бон родился 4 октября 1974 года в Челябинске. Родители Александра были выходцами из рабочих семей, но сами смогли дорасти до руководящих должностей: отец стад начальником цеха на Челябинском заводе металлоконструкций, а мама трудилась там же главным бухгалтером.

В 6 лет Саша стал заниматься хоккеем, но уже в первом сезоне получил травму и вынужден был оставить спорт. В школе юноша учился неплохо, но особым рвением не отличался, а однажды даже сжег классный журнал.

Не сделав карьеру в спорте и не получив профессионального образования, Александр пошел работать на завод к родителям. Через 8 месяцев его уволили за воровство, но авторитет родных помог отделаться формулировкой «по собственному желанию» в трудовой. О вакансии радиоведущего Бон узнал в общественном транспорте, где смог получить свой первый опыт работы.

Затем он отправился в Москву, но успеха не достиг и вернулся в Челябинск, где с 2005 по 2007 год трудился креативных директором на одной из радиостанций.