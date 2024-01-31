Как Александр Бон начал карьеру на челябинском заводе, а стал популярным радиоведущим «НАШЕго Радио»

Детство и юность
Александр Бон родился 4 октября 1974 года в Челябинске. Родители Александра были выходцами из рабочих семей, но сами смогли дорасти до руководящих должностей: отец стад начальником цеха на Челябинском заводе металлоконструкций, а мама трудилась там же главным бухгалтером.
В 6 лет Саша стал заниматься хоккеем, но уже в первом сезоне получил травму и вынужден был оставить спорт. В школе юноша учился неплохо, но особым рвением не отличался, а однажды даже сжег классный журнал.
Не сделав карьеру в спорте и не получив профессионального образования, Александр пошел работать на завод к родителям. Через 8 месяцев его уволили за воровство, но авторитет родных помог отделаться формулировкой «по собственному желанию» в трудовой. О вакансии радиоведущего Бон узнал в общественном транспорте, где смог получить свой первый опыт работы.
Затем он отправился в Москву, но успеха не достиг и вернулся в Челябинск, где с 2005 по 2007 год трудился креативных директором на одной из радиостанций.
Александр Бон из-за травмы бросил занятия хоккеем. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
«НАШЕ Радио»
Позже Александру удалось попасть на «НАШЕ Радио», но сначала он работал в качестве «бумажного» сотрудника программы «ШЫзгара шоу», а после пятилетнего промежутка на «Радио Максимум» стал популярный ведущим.
В сентябре 2015 года Бон стал визитной карточкой утреннего шоу «Подъемники». В эфире челябинец и его коллеги обсуждают с гостями студии вопросы, волнующие слушателей, но делают это с юмором. В 2018 году в день рождения Александра в утренний эфир «НАШЕго Радио» пришли два Александра: актер Александр Ряполов, доросший до 207 см, и стендапер Александр Петросян, ростом 130 см. Они поведали слушателям о преимуществах и проблемах жизни современных людей с высоким и низким ростом.
Александр Бон с коллегами по эфиру Игорем Паньковым, Татьяной Борисовой. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
Иногда Александр бывает не совсем тактичен и дерзок в эфире, но на него редко обижаются. Однажды он высмеял одну из девушек, позвонивших в эфир, за то, что у нее кнопочный телефон. Также другой звонившей велел выключить кофемашину, когда она находилась в кофейне.
Несмотря на это, популярного радиоведущего часто приглашают проводить корпоративы и свадьбы.
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Александр Бон часто проводит праздничные мероприятия. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
Личная жизнь и увлечения
Одна из гостей студии, Татьяна, которая посетила эфир «НАШЕго Радио» в 2011 году, навсегда осталась в сердце ведущего. Она подарила Бону двоих детей — сына Максима и дочь Анну.
Александр Бон с супругой Татьяной. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
Радиоведущий очень любит готовить, особенно блюда из мяса. В 2021 году издательство «ХлебСоль» в серии «Кулинарное открытие» выпустило книгу Александра «Мясо, вы и Бон. Стейки, байки, рок-н-ролл».
Александр Бон часто публикует снимки с дочерью Анной. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
Александр Бон в настоящее время
В марте 2018 года Александр Бон вместе со своим соведущими Игорем Паньковым, Татьяной Борисовой и коллегами принял участие в телевизионной игре «Сто к одному». В составе команды «НАШИ ведущие» они сразились с командой «НАШИ артисты».
Весной 2022 года одна из ведущих утреннего шоу уволилась и ушла в эфир «Радио 7» «На семи холмах». Место Татьяны Борисовой в августе заняла новая соведущая Бона Яна Лукьянова.
Александр Бон с соведущими Игорем Паньковым и Яной Лукьяновой. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»
В мае в семье Бона случилось трагическое событие: покинула мир его мать. Об этом Александр сообщил на своей странице в соцсети.
Многие путают радиоведущего с его тезкой - вокалистом Александром Бондаревым, который в 2013 году официально стал Александром Боном, а в 2014-м занял 3-е место в 3-м сезоне телешоу «Голос» на Первом канале.
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Александр Бон обожает своих домашних питомцев. Фото: страница Александра Бона во «ВКонтакте»