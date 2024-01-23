Какое имя актер Прохор Дубравин носил раньше, и почему он работает без каскадеров

В Китае на протяжении тысячелетий существовала традиция менять имя. Как правило, это знаменует новый этап в жизни человека. В 2011 актер Виталий Емашов сменил имя на более звучное - Прохор Дубравин. Что изменилось после этого в его жизни?
Да, пожалуй, стало больше главных ролей. Но зрительская любовь итак сопровождала артиста на протяжении всей жизни.
Детство и настоящее имя
Настоящее имя Прохора Дубравина – Виталий Емашов. Он появился на свет 18 июля 1976 года в городе Набережные Челны. Его мама Виктория Павловна работала на литейном заводе секретарем-машинисткой и растила сына одна.
«Все, что у меня есть — благодаря ей. На самом деле мама – моя героиня. В детстве у нас были финансовые трудности, - сказал Виталий в одном из своих интервью. - Она воспитывала меня одна, вкладывала все в меня и отказывала себе во многом, работала на нескольких работах и во всем меня поддерживала. Можно сказать, что постоянно жила не ради себя, а ради меня».
Годы учебы и театр
В школьные годы Виталию хорошо давались точные науки, тем более его класс специализировался на физике и математике. Неудивительно, что после школы он поступил в Камский политехнический институт, на факультет «Промышленное и гражданское строительство».
Однако из-за финансовых трудностей Виталию пришлось бросить учебу, и он стал работать у матери на заводе. В его задачи входило штамповать огнеупорные кирпичи.
Прохор Дубравин в юности. Фото: kinopoisk.ru
«Я тогда попал в лабораторию при цехе непрофильной продукции литейного завода, который занимался обжигом кирпичей для доменных печей завода. На заводе очень интересно развивалась моя судьба. Такое вот безотходное производство, - вспоминал тот период Виталий в одном из своих интервью.
- Этот цех разрабатывал новые варианты использования отработанного шлака для прессовки из него огнеупорного кирпича, чтобы повторно использовать шлак в доменных печах. У меня там была не очень хорошая перспектива, поскольку сгоревший шлак очень вреден при выбросе в природу. Поэтому выбрал армию».
В армии Виталий служил в воздушно-десантных войсках. Закончив службу, парень перепробовал множество занятий. Но в итоге он все-таки решил посвятить свою жизнь актерству и поступил в Ярославский государственный театральный институт.
В годы учебы Виталий Емашов принимал участие в спектаклях Ярославского академического театра имени Волкова. После 2003 года артист окончил вуз, приехал в Москву и устроился в театр «Киноспектакль».
Кино
Одной из первых работ в кино стало участие Виталия в картине «Адъютанты любви», где он сыграл служащего тайной канцелярии. Правда, особо восторженных отзывов этот проект не вызвал.
Появился Виталий и в популярном сериале телеканала СТС «Не родись красивой», в котором он исполнил роль Германа Полянского – директора фирмы, производящего швейное оборудование.
Но настоящую узнаваемость Виталию Емашову принесло участие в сериале «Принцесса цирка», рассказывающем о воздушной гимнастке Асе (Валерия Ланская), за которой ухаживают сразу два брата-близнеца Ярослав и Святослав. Правда, какое-то время Ася думает, что это один и тот же человек. Виталий сыграл в этом проекте сразу двух братьев.
«Сериал «Принцесса цирка» шел восемь месяцев в эфире. Большой проект, 115 серий. Люди смотрели на нас каждый вечер, и мы стали для них просто членами семьи. Все это время мы не сходили с экранов телевизоров. После этого, конечно, проводницы в поездах и продавцы в магазинах начали узнавать», - пояснил Виталий в одном из своих интервью.
Прохор Дубравин и Валерия Ланская. Фото: кадр из сериала «Принцесса цирка»
Снова встретиться со своей коллегой по цеху Валерией Ланской актеру довелось на съемках социальной мелодрамы «Женские секреты».
А в драме «Вероника не придет» Виталию Емашову удалось сыграть с самой Риммой Марковой. Интересно, что на эту роль актера взяли как раз потому, что он опоздал на кастинг. Режиссер намеренно искал типаж легкомысленного мужчины, смотрящего на проблемы сквозь пальцы.
Кстати, Прохором Виталий Емашов стал в 2011 году. Ему показалось, что его новое имя более благозвучное для кинематографа и больше подходит ему. Да и вообще это было личное желание. Имя Прохор давно нравилось артисту, особенно в сочетании с фамилией Дубравин.
И первым проектом, в котором актер выступил с новым псевдонимом, стал сериал «Закрытая школа». На съемках этого проекта артисту приходилось выполнять разные трюки: проваливаться в подвал, бегать по пересеченной местности, неожиданно появляться из-под земли.
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Кадр из сериала «Закрытая школа»
Прохор – один из тех актеров, кто старается не прибегать к помощи каскадеров. По словам артиста, он любит кино за то, что оно позволяет сделать то, чего не сделал бы в реальной жизни, например, прыгнуть в воду в костюме, в галстуке и в ботинках, как это было на съемках картины «Мой мужчина, моя женщина».
А в проекте «Игра» он вообще прыгал с третьего этажа дома на специальную подушку.
Однажды актеру довелось сыграть даже президента Азербайджана Гейдара Алиева – в фильме Вагифа Мустафаева «Иду спасать людей». Правда, к сожалению, эта картина так и не вышла на экраны.
Также можно отметить участие Прохора Дубравина в фильмах и сериалах «Идеалист», «Двойная спираль», «Кукловод».
Прохор Дубравин и Евгения Серебренникова. Фото: соцсети Прохора Дубравина
Личная жизнь
В 2003 году Виталий женился на актрисе Евгении Серебренниковой. Супруги проводили много времени вместе: снимались, путешествовали, но, к сожалению, спустя десять лет их брак распался. Детей в этом союзе не появилось. Сейчас же актер держит в секрете свою личную жизнь.
Рост и вес
Рост Прохора Дубравина - 186 сантиметров, вес - 82 килограмма.
Прохор Дубравин сейчас
2023 год оказался богатым на события. На широкий экран вышли сразу четыре мелодрамы с участием актера: «Солнечный ливень», «Завтра будет всегда», «Восьмой участок», а также «Зеркало для оборотня».
Прохор Дубравин. Фото: соцсети Прохора Дубравина
О творческих и житейских достижениях актера можно прочитать в его соцсетях.
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