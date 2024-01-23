Какое имя актер Прохор Дубравин носил раньше, и почему он работает без каскадеров

В Китае на протяжении тысячелетий существовала традиция менять имя. Как правило, это знаменует новый этап в жизни человека. В 2011 актер Виталий Емашов сменил имя на более звучное - Прохор Дубравин. Что изменилось после этого в его жизни?

Да, пожалуй, стало больше главных ролей. Но зрительская любовь итак сопровождала артиста на протяжении всей жизни.

Детство и настоящее имя

Настоящее имя Прохора Дубравина – Виталий Емашов. Он появился на свет 18 июля 1976 года в городе Набережные Челны. Его мама Виктория Павловна работала на литейном заводе секретарем-машинисткой и растила сына одна.

«Все, что у меня есть — благодаря ей. На самом деле мама – моя героиня. В детстве у нас были финансовые трудности, - сказал Виталий в одном из своих интервью. - Она воспитывала меня одна, вкладывала все в меня и отказывала себе во многом, работала на нескольких работах и во всем меня поддерживала. Можно сказать, что постоянно жила не ради себя, а ради меня».

Годы учебы и театр

В школьные годы Виталию хорошо давались точные науки, тем более его класс специализировался на физике и математике. Неудивительно, что после школы он поступил в Камский политехнический институт, на факультет «Промышленное и гражданское строительство».

Однако из-за финансовых трудностей Виталию пришлось бросить учебу, и он стал работать у матери на заводе. В его задачи входило штамповать огнеупорные кирпичи.