«Показывает всю глубину человеческой подлости и падения»: зрители обсуждают премьеру многосерийного фильма «Золотное дно»

О чем сериал
18 января в Онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера сериала «Золотное дно». 29 января сериал выйдет на телеканале НТВ.
Автором проекта выступил Сергей Минаев. Производством занималась продюсерская компания «Среда». В фильме задействован богатый актерский состав: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ростислав Бершауэр, Ангелина Пахомова, Наталья Вдовина, Виктория Маслова, Марина Ворожищева, Юлия Франц, Александр Новин, Игорь Гордин.
Драма рассказывает о семье Градовых и раскрывает темы отцов и детей, гранях человечности и жадности.
После смерти миллиардера, владельца строительного холдинга Алексея Градова, его наследники вступают в борьбу за его состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Во время этой битвы участники выявляют старые обиды, выливают друг на друга накопившиеся претензии. В погоне за деньгами и властью, они готовы не только расправиться с конкурентами, но и избавиться друг от друга.
Фото: кадр из сериала «Золотное дно»
Прекрасный подбор актеров
Многие зрители уже успели посмотреть сериал полностью и делятся своими впечатлениями в Сети. Они отмечают прекрасную актерскую игру участников проекта, которые, несмотря на банальность сюжета в целом, смогли внести в него колорит и сделать особенно интересным.
Vlad P Vish: «На Снигирь можно смотреть вечно. С Бершауэром примерно такое же. Чтобы обсуждать сомнительные моменты, пришлось бы спойлерить, но ежели без этого, главная драма центральной героини несколько смущает. Хотя, чего в жизни не бывает. И потом, сама история ближе к финалу закручивается как-то уж слишком стремительно.
О чем фильм в итоге, тоже вызывает вопрос. О том, что смысл страданий и счастья у бедных и богатых примерно одинаков, только у богатых деньги усиливают и усложняют? Тут и так понятно было. В принципе, вышло лучше, чем ожидалось от Минаева и ко. Некоторые герои вышли объемными - дед тот же. Вроде умен и опытен, как старый крокодил, а вот - поди же ты».
Ольга: «Гуськов и Гордин спасли сериал!»
Ирина: «Гуськов талантище. На него можно отдельно от событий фильма смотреть».
Лариса: «Согласна, что на Снигирь можно смотреть бесконечно, Гуськов и Гордин тоже хороши, сценарий неплохой, видимо будет второй сезон. А насчет качества и промахов, это же сериал, к шедевру никто не стремился. В основном, вполне смотрибельно», - пишут в Сети.
Фото: кадр из сериала «Золотное дно»
Финал и ожидание второго сезона
Россияне ждут второго сезона и на многие очевидные недочеты готовы закрыть глаза.
Елена Маслова: «В первой серии как то все не нравилось - очередная история про богатых, которые тоже плачут. А потом затянуло! Пока на 4-й серии, посмотрим, что дальше».
Зима: «На мелкие ляпы и недочеты не обращала внимание. Просто хороший, даже отличный сериал. Далека я от всех этих ОАО, ЗАО, долей, акционеров и т.д., поэтому эти ляпы не бросались в глаза. Очень хотелось бы продолжения. И концовка очень впечатлила».
И.Е: «В сериале около 15 актеров, которых можно назвать основными. По мере развития сюжета их экранное время распределяется по разному. Есть совсем новые лица, есть начинающие. Так что «новизна» в глазах смотрящего».
Нина Прун: «Подбор актеров, антураж, все супер, Минаеву как автору и сценаристу двойка, развязка неинтересная, даже, если будет вторая часть, зацепить зрителя было откровенно нечем. Очень раздражает экранный внебрачный сын мужа Юлии Меньшовой, это единственный персонаж, в которого «не попали», все остальные актеры на высоте, прям молодцы. Но в остальном приятно смотрится, музыкальное сопровождение хорошо вписалось. Да, и несостыковок в американских сериалах нам не видно, потому что мы живем не в штатах, и нам неизвестно, как на самом деле».
Галина Плисова: «Сериал неплох, показывает всю глубину человеческой подлости и падения, кому-то открывает мир семейных ценностей, финал разочаровал немного».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Фото: кадр из сериала «Золотное дно»
Разочарование
Многие отмечают, что не ждали от сериала слишком многого, поэтому он вполне соответствует ожиданиям зрителей. Сценарий не вызывает восхищения, но для проведения досуга вполне подходит.
Лариса: «Для шедевра требуется больше затрат для конкретизации происходящего (раскрытие масштаба работы фирмы с привлечением кучи актеров, жизни главных персонажей и т.д.), а здесь все схематично. Задача - показать днище в сфере больших денег, мне так кажется, плюс сам сценарий далек от шедевральности, чтобы так заморачиваться».
Фото: кадр из сериала «Золотное дно»
Но есть и те, кто разочаровался в фильме и остался недоволен просмотром.
Виталий Север: «Сплошное разочарование и мрачный осадок в душе от этого недоделанного проекта. Он по всем параметрам похож на какую-то заготовку, схематично набросанную и более худшую версию шедевральных «Наследников».
Очень слабый и непопадающий актерский каст. Абсолютно незапоминающиеся диалоги, в которых вынужден барахтаться даже такой приличный актер, как Гуськов.
Совершенно ничем немотивированные и непонятно зачем совершающие поступки герои. Психологическая и эмоциональная составляющая в диалогах героев не прописана, все фразы шаблонные и плоские, как простые предложения из диктанта второго класса. Особенно обидно, что выходили они из под пера весьма умелого острослова господина Минаева.
Между ними нет человеческих отношений. Герои плоские и двухмерные: если плохой, то плохой во всем и до конца. Где живой текст? Где настоящие эмоции?
На самом деле, эмоционального гнева гораздо больше, и он только нарастает от серии к серии».
В большинстве случаев сериал не оставил зрителей равнодушными, и его бурно обсуждают в соцсетях. Сравнивая картину с американскими «Наследниками», все больше зрителей склоняются, что наша работа получилась ближе и понятней российской публике. Игра актеров спасла незамысловатый, по мнению пользователей Сети, сценарий и сделала его интригующим и более глубоким.
Фото: кадр из сериала «Золотное дно»