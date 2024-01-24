«Показывает всю глубину человеческой подлости и падения»: зрители обсуждают премьеру многосерийного фильма «Золотное дно»

Многие зрители уже успели посмотреть сериал полностью и делятся своими впечатлениями в Сети. Они отмечают прекрасную актерскую игру участников проекта, которые, несмотря на банальность сюжета в целом, смогли внести в него колорит и сделать особенно интересным.

Vlad P Vish: «На Снигирь можно смотреть вечно. С Бершауэром примерно такое же. Чтобы обсуждать сомнительные моменты, пришлось бы спойлерить, но ежели без этого, главная драма центральной героини несколько смущает. Хотя, чего в жизни не бывает. И потом, сама история ближе к финалу закручивается как-то уж слишком стремительно.

О чем фильм в итоге, тоже вызывает вопрос. О том, что смысл страданий и счастья у бедных и богатых примерно одинаков, только у богатых деньги усиливают и усложняют? Тут и так понятно было. В принципе, вышло лучше, чем ожидалось от Минаева и ко. Некоторые герои вышли объемными - дед тот же. Вроде умен и опытен, как старый крокодил, а вот - поди же ты».