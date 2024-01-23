Камера на 50 человек, мытье туалетов и стирка вручную: в каких условиях будет находиться Елена Блиновская в СИЗО

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую арестовали на три месяца из-за нарушений условий домашнего ареста. Блогер устраивала новогодние вечеринки, приглашая гостей, а также выходила на улицу, что ей запрещалось по закону.
В итоге Блиновскую поместили в изолятор №6 «Печатники» до апреля. Происходит процедура так: арестантку садят в автозак, и после этого машина отправляется в другие суды, где собирает остальных нарушительниц закона.
Затем автомобиль едет в СИЗО, женщин оформляют. И в камеры они попадают уже после ужина. То есть поесть Блиновской в тот день, скорее всего, не удалось.
Почему именно «Печатники»
Елена Блиновская в камере. Фото: Global Look Press
В «Печатники» Блиновскую поместили, так как там содержатся женщины. Это небольшой изолятор, на территории которого находится храм. Арестантки могут приходить туда на службу и замаливать грехи.
Эксперты считают, что изолятор №6 - один из лучших женских в нашей стране. Там обычно спокойно, не бывает громких происшествий и «адекватное» руководство.
Но условия содержания для людей - тюремные, как ни крути.
Камеры в СИЗО двух типов - «до 50 человек» и «на 3–4 человека». Но в суде ясно дали понять, что Блиновская будет находиться в тюрьме на условиях «как все». То есть в большей степени вероятности ее поместят в камеру именно первого формата.
Что ждет Блиновскую в СИЗО
Еще недавно Елена Блиновская ни в чем себе не отказывала. Фото: Global Look Press
Сначала блогершу поместят в камеру на четыре человека на карантин. И уже после двух недель переведут в общую.
В общей условия далеки от привычной жизни миллиардерши блогерши. Мест там на 50 человек и, как правило, все койки заняты. Евроремонта, мягко говоря, нет. Дизайн - советский.
В 50-местных камерах стоят ряды двухъярусных кроватей, есть маленькая кухонька, где одновременно могут принимать пищу человек шесть, душевая и санузел.
Также в камерах назначаются дежурные, которые моют полы, унитазы и протирают пыль. Елену Блиновскую это тоже коснется, никаких приоритетов у нее не будет.
О дедовщине
Елена Блиновская наслаждается богатой жизнью. Фото: Global Look Press
Кстати, о контингенте, с которым придется познакомиться Блиновской. Отбывать наказание блогерша будет с женщинами, которые проходят по уголовным делам о ненасильственных преступлениях. В основном, такие же как и она сама - экономические.
Но встречаются и те, кто сидит за воровство и распространение наркотиков.
Стоит заметить, что и среди таких могут находиться арестантки, которые живут «по понятиям». Для некоторых недопустимо заниматься уборкой. Но в общих камерах это случается редко, потому что много народу.
Откосить от уборки вряд ли получится. И если даже договориться с соседкой по камере о том, чтобы она убралась вместо тебя, то надо ей за это щедро заплатить. Это может быть передачка, либо деньги на карту, либо еще что-то другое, материальное.
Стирают женщины в СИЗО, кстати, вручную, каждый сам себе.
Иными словами, отбывание в СИЗО станет для Елены Блиновской серьезным испытанием в жизни. Но, возможно, из камеры она сможет посылать сигналы в космос, которые помогут ей изменить жизнь в лучшую сторону.
Напомним, у «королевы марафонов» до сих пор не решен вопрос с выплатой 1,5 млрд рублей налогов ФНС. На данный момент погашено лишь 55 миллионов, а все счета блогера арестованы.
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