Камера на 50 человек, мытье туалетов и стирка вручную: в каких условиях будет находиться Елена Блиновская в СИЗО

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую арестовали на три месяца из-за нарушений условий домашнего ареста. Блогер устраивала новогодние вечеринки, приглашая гостей, а также выходила на улицу, что ей запрещалось по закону.

В итоге Блиновскую поместили в изолятор №6 «Печатники» до апреля. Происходит процедура так: арестантку садят в автозак, и после этого машина отправляется в другие суды, где собирает остальных нарушительниц закона.

Затем автомобиль едет в СИЗО, женщин оформляют. И в камеры они попадают уже после ужина. То есть поесть Блиновской в тот день, скорее всего, не удалось.

Почему именно «Печатники»