Его предлагали судить и выслать из страны: биография Густава Климта

Бедность и надежды

Густав Климт родился в Австрийской империи в 1862 году. Его родителями были Эрнст Климт и Анна Климт. Его отец славился своими навыками гравюры. Климт был вторым ребенком в семье из семи человек. Его младшие братья также с юных лет проявляли художественные таланты.

Несмотря на то что Климт родился в бедной семье, он заработал себе стипендию Венской школы искусств и ремесел. Во время учебы в школе искусств он в первую очередь занимался архитектурной живописью. Образование, которое он получил в области искусства, также было классическим, но Климт не отвергал его. Ведь его основной карьерой была карьера учителя рисования.

Со временем это изменилось, поскольку его познания в искусстве расширились. Густав Климт хорошо использовал небольшие комиссионные, которые он зарабатывал от продажи своих произведений искусства. После окончания института в 1883 году он вместе со своим младшим братом Эрнстом открыл их художественную студию. Они также работали с одним из своих общих друзей, Францем Машем.