Его предлагали судить и выслать из страны: биография Густава Климта

Краткий обзор
Густав Климт был основателем Венского сецессиона, художественного движения. Благодаря своим исключительным художественным способностям он доминировал в XIX веке, внося изменения в мир традиционного искусства. Он в основном выступал за современное искусство. Некоторые из его выдающихся картин — «Портрет Адели Блох-Бауэр» и «Поцелуй».
Густав Климт «Поцелуй»
Бедность и надежды
Густав Климт родился в Австрийской империи в 1862 году. Его родителями были Эрнст Климт и Анна Климт. Его отец славился своими навыками гравюры. Климт был вторым ребенком в семье из семи человек. Его младшие братья также с юных лет проявляли художественные таланты.
Несмотря на то что Климт родился в бедной семье, он заработал себе стипендию Венской школы искусств и ремесел. Во время учебы в школе искусств он в первую очередь занимался архитектурной живописью. Образование, которое он получил в области искусства, также было классическим, но Климт не отвергал его. Ведь его основной карьерой была карьера учителя рисования.
Со временем это изменилось, поскольку его познания в искусстве расширились. Густав Климт хорошо использовал небольшие комиссионные, которые он зарабатывал от продажи своих произведений искусства. После окончания института в 1883 году он вместе со своим младшим братом Эрнстом открыл их художественную студию. Они также работали с одним из своих общих друзей, Францем Машем.
Густав Климт. Фото: соцсети
Четко сосредоточившись на том, что они должны были делать, трио назвало себя Company of Artists. Чтобы добиться успеха в своей миссии, они отложили свои творческие запросы и работали в команде. Что ж, идея сработала в их пользу, поскольку они получили комиссионные за работы, над которыми работали в этот период.
К этому времени они были идеальной группой, выбранной для рисования общественных мест, церквей и театров. Знаменитая настенная роспись, которую они написали, находилась в Венском Бургтеатре. Они также проделали замечательную работу в Музее истории искусств.
В 1888 году трио было награждено за свои усилия и достижения. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I наградил их Золотым орденом «За заслуги». Два года спустя группа пошла дальше и присоединилась к Венской ассоциации художников. Это была арт-группа, которая в основном контролировала выставки в их родном городе. Однако через некоторое время Климт отошел от группы и начал работать над своей карьерой.
Отделение
Ряд событий произошел в 1891 году после того, как брат Климта женился на Хелене Флеге. Через несколько месяцев после знакомства с женой своего брата он встретился с сестрой Элен, Эмили, и вместе они с самого начала создали крепкие отношения, продлившиеся долгие годы Густав Климт пошел дальше и нарисовал портрет Эмили.
Густав Климт «Портрет Эмили Флеге»
Эта первая встреча положила начало тому, что впоследствии стало дружбой на всю жизнь и оказало существенное влияние на направление последующих работ Климта. На развитие творчества Климта оказала личная трагедия: в 1892 году его отец и брат художника скончались. Это опустошило его, и позже он изменил свои художественные взгляды. У него сложилось впечатление, что лучше придерживаться личного художественного стиля, чем концентрироваться на традиционных формах искусства.
Группа, которую он ранее сформировал вместе со своим братом, продолжала расти и находила рабочие места здесь и там. Например, в 1894 году они были выбраны как идеальная группа художников для росписи Большого зала театра Венского университета.
Вскоре после этого Густав Климт и другие художники объединились и сформировали другую группу, назвав ее Венским сецессионом. Группа восстала против традиционных форм искусства, продвигая молодых и талантливых нетрадиционных художников.
Со временем они начали выставлять новые и современные произведения искусства своих членов. Примерно в этот же период Густав Климт был выбран первым президентом ассоциации. Через год они впервые провели выставку Венского сецессиона, которая имела большой успех, поскольку за короткое время завоевала популярность.
Среди представленных работ была картина Климта, изображающая символ группы — греческую богиню Афину Палладу. Со временем ее стали рассматривать как первую в серии работ самого известного и успешного периода творчества Климта.
Густав Климт «Афина Паллада»
Скандал, успех и «золотая фаза»
На рубеже веков Климт представил свои картины «Философия», «Медицина» и «Юриспруденция» Венскому университету. Художник взял на себя образы трех факультетов — философии, медицины, юриспруденции. Это вызвало массовую общественную критику, которая привела к одному из крупнейших художественных скандалов ХХ века.
Климт создал новые символистские произведения, выражавшие пессимистический взгляд на науку вместо традиционных аллегорических представлений. Он без колебаний относился к таким табуированным темам, как болезни, физическое угасание и бедность, во всем их уродстве, тогда как до этого было обычным делом облагораживать, затушевывать и идеализировать действительность.
Результатом стала массовая общественная критика, и профессора Венского университета, в частности, выступили в качестве ярых противников: в общей сложности 87 членов профессорской коллегии подписали петицию министру образования.
Министерство оставило петицию без ответа, но многочисленные сторонники Климта также публично выступили в СМИ в защиту творчества Климта. В том же году «Философия» завоевала золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
В 1903 году «фотографии факультета» впервые были замечены вместе. Художественная комиссия университета вновь критиковала картины Климта. В 1904 году Министерство просвещения, как заказчик, запретило Климту выставлять фотографии факультета на Всемирной выставке в Сент-Луисе. В апреле 1905 года Густав Климт сообщил министерству, что он выходит из состава комиссии и отказывается от гонорара.
Густав Климт. Фрески «Философия», «Медицина» и «Юриспруденция»
Тем не менее, несмотря на эти перипетии, успех Климта в это время достиг своего пика. Несмотря на то что его отвергли в Вене, его картины были выставлены на Всемирной выставке в Париже и получили Гран-при, а в 1902 году цикл его «картин Бетховенский фриз» получил большое общественное признание.
Но, возможно, самое важное, что в начале 1900-х годов Климт находился в разгаре того, что обычно называют его «золотой фазой». Начиная со своей «Афины Паллады» в 1898 году, Климт создал серию картин, в которых широко использовались орнаментальные золотые листы и плоская двумерная перспектива, напоминающая византийские мозаики, для создания поразительных культовых фигур. Среди наиболее представительных из этих работ — «Юдифь» (1901), «Даная» (1907) и «Поцелуй» (1908).
Самой известной работой Климта этого периода стал «Портрет Адель Блох-Бауэр I» 1907 года, заказанный в 1903 году богатым мужем Блох-Бауэр, промышленником, работа оставалась во владении семьи до тех пор, пока не была захвачена нацистами во время Второй мировой войны.
В конечном итоге картина была выставлена в Австрийской государственной галерее, но оставалась там до тех пор, пока одна из племянниц Блох-Бауэр, Мария Альтманн, не подала иск против Австрии о ее возвращении. Альтманн выиграла ее дело в 2006 году, и картина была продана на аукционе в июне того же года за 135 миллионов долларов.
Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр I»
Легендарное прошлое произведения было предметом многочисленных книг и документальных фильмов, а совсем недавно оно оказалось в центре внимания фильма «Женщина в золотом», в котором Хелен Миррен сыграла Марию Альтманн.
Хелен Миррен в фильме «Женщина в золотом». Фото: кадр из фильма 2015 года
Смерть и жизнь
Возможно, ничто не может подвести итог более поздним годам Климта и не сработает лучше, чем его собственные слова:
«Я никогда не писал автопортретов. Я меньше интересуюсь собой как предметом живописи, чем другими людьми, прежде всего женщинами».
Действительно, большая часть его более поздних работ представляет собой эскизы и изображения женщин, обычно в различных состояниях раздетости или полной наготы.
Всю жизнь холостяк, Климт за свою жизнь имел бесчисленное множество романов, часто со своими моделями, и за это время у него родилось около 14 детей. Однако его самые прочные отношения были с Эмили Флеге.
Хотя полная природа их дружбы неизвестна, они оставались в обществе друг друга до конца его жизни, а пейзажи, составляющие большую часть его более поздних непортретных работ, были написаны летом, проведенным с ней и ее семьей. Аттерзее, озеро в регионе Зальцкаммергут в Австрии.
Густав Климт и Эмили Флеге. Фото: соцсети
В 1905 году Венский сецессион раскололся на две группы, одна из которых сформировалась вокруг Климта. В том же году он получил заказ на потолок столовой дворца Стокле — брюссельского дома богатого бельгийского промышленника.
Работа была завершена в 1910 году, а в следующем году его картина «Смерть и жизнь» получила первую премию на международной выставке в Риме. Климт считал эту награду одним из своих величайших достижений.
Густав Климт «Смерть и жизнь»
В январе 1918 года Густав Климт перенес инсульт, в результате которого его частично парализовало. Впоследствии он был госпитализирован, где заболел пневмонией, от которой умер 6 февраля 1918 года. Похоронен на кладбище Хитцинг в Вене.
Статуя Густава Климта в Унтерах, Аттерзее, Зальцкаммергут, Австрия. Фото:Global Look Press