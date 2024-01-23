Как сложилась судьба советского актера Михаила Кузнецова: от работы у станка до зрительских оваций

Детство и юность
Михаил Артемьевич Кузнецов начал вою биографию 25 февраля 1918 года в городе Ногинске, который в то время назывался Богородском.
Когда Кузнецов был еще совсем маленьким, он потерял своего отца. Мама забрала Мишу и перевезла в станицу Тихорецкую на Дону, где жили ее родственники. Там же будущий артист пошел в школу и впервые увлекся самодеятельностью. В 1930-е годы Михаил с мамой вернулись в Москву.
Кузнецов заканчивал старшие классы, помогал маме, а в свободное время играл с мальчишками во дворе в футбол. Но была у него непреодолимая страсть к сцене. Когда он попадал в зрительный зал Малого театра, то будто погружался в вакуум и был полностью сосредоточен на событиях, происходящих на сцене. Юноша мечтал тоже оказаться среди артистов, но приходилось исполнять роль единственного мужчины в семье и помогать матери.
Из-за этого Кузнецов принял рациональное решение выучиться на токаря и устроиться работать на завод. Но даже стоя у станка, парень представлял, что вокруг декорации и даже будто слышал аплодисменты. Именно работая на заводе, Михаил узнал, что легендарный Константин Станиславский набирает молодых актеров в открывшуюся студию, где будет обучать их своему мастерству. Миша не удержался и тоже попробовал поучаствовать в отборе.
Чтобы участвовать в прослушивании, Михаил Кузнецов пролил кислоту себе на руку. Фото: соцсети
Успех сопутствовал молодому дарованию, но последний и самый важный экзамен выпадал на рабочее время. Тогда Кузнецов нашел выход: он пролил на руку кислоту и медсестра, перемотав ему руку, отправила домой. Конечно же, будущий актер помчался на прослушивание. Станиславский оценил выступление Михаила и взял его на обучение. В 1941 году Кузнецов стал дипломированным актером.
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Роль в «Машеньке» долгое время была визитной карточкой Кузнецова. Фото: кадр из кинофильма «Машенька»
Фильмы
Когда Кузнецов учился в студии, его пригласили на первую и сразу главную роль. Предстояло сыграть старшеклассника Илью Корзуна в фильме о том, как должен вести себя молодой советский человек, под названием «Приятели». Кинолента вышла в 1940 году, дебют оказался успешным, и молодого артиста заметили.
В 1941-м Михаил снова появился в главной роли в мелодраме «Машенька», где воплотил образ положительного героя, наивного и беспечного таксиста Алексея Соловьева, который не умел отличать золото от подделки. Фильмами военных лет режиссеры стремились поднять дух защитников, а не глубина истории.
Затем Кузнецов сыграл роль героического юноши Саши Рудова в картине «Секретарь райкома». Похожий типаж образцового советского человека стал образ летчика Николая в ленте «Воздушный извозчик». Критики не оценили работу, но на фронте комедия пользовалась большим успехом.
На съемках «Машеньки» в Алма-Ате, где во время эвакуации доснимали начатый в столице проект, Кузнецова заметил культовый режиссер Сергей Эйзенштейн. Он позвал его сниматься в драме «Иван Грозный». Работа над проектом длилась 2 года, но результат превзошел ожидания. Зрители и критики назвали картину шедевром, фильм вошел в в золотой фонд советского кино. Лента стала примером для студентов театральных вузов.
Михаил Кузнецов умело воплощал самые разные образы. Фото: кадр из картины «Иван Грозный»
Кузнецов исполнил роль опричника Федора Басманова, которому предстояло трансформироваться в жестокого убийцу. Зрителей поразила полнота превращения и целостность образа, которой получился очень реалистичным.
После войны у актера было еще немало ярких ролей. Фильмы «Во имя жизни», «Щедрое лето», «Тарас Шевченко» и многие другие принесли Кузнецову невероятный успех.
Любимой ролью сам артист считал образ матроса в отставке, которого приставили к юному барчуку в картине «Матрос Чижик».
Михаил Артемьевич не мог скучать на театральных подмостках, ему нравился кинематограф, а со своими творческими встречами и концертами Кузнецов объездил весь Советский Союз.
Одной из самых любимых работ Михаила Кузнецова стала роль в картине «Матрос Чижик». Фото: кадр из фильма «Матрос Чижик»
Личная жизнь
Михаил Кузнецов успел дважды жениться за свою жизнь.
Супругами становились его коллеги по актерскому цеху. В 1943 году его супругой стала Людмила Шабалина. Они вместе появились в кинолентах «Воздушный извозчик» и «Во имя жизни».
После войны, в 1946 году во время работой на проектом «Наше сердце» Михаил Артемьевич познакомился с Викторией Германовой. Он развелся и через год женился на актрисе, которая подарила ему дочь Валентину.
Многим запомнился образ бравого солдата, которого сыграл Михаил Кузнецов. Фото: кадр из сказки «Марья-искусница»
Михаил Кузнецов приходится двоюродным братом известному актеру Анатолию Кузнецову, которому именно он посоветовал продолжить актерскую династию.
Смерть
В апреле 1985 года ушла из жизни Виктория Кузнецова (Германова), Михаил Артемьевич не мог справиться с горем и через год последовал за любимой женой. Кузнецов умер в августе 1986 года от сердечного приступа.
Советский актер Михаил Кузнецов ушел из жизни в 1986 году. Фото: Global Look Press
Их дочь через 10 лет по своей воле закончила жизнь. А внук артистов Петр Тэжик занимался изобразительным искусством, как и его отец.
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За свою творческую биографию актер исполнил около 60 ролей. Фото: Global Look Press