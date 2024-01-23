Как сложилась судьба советского актера Михаила Кузнецова: от работы у станка до зрительских оваций

Детство и юность

Михаил Артемьевич Кузнецов начал вою биографию 25 февраля 1918 года в городе Ногинске, который в то время назывался Богородском.

Когда Кузнецов был еще совсем маленьким, он потерял своего отца. Мама забрала Мишу и перевезла в станицу Тихорецкую на Дону, где жили ее родственники. Там же будущий артист пошел в школу и впервые увлекся самодеятельностью. В 1930-е годы Михаил с мамой вернулись в Москву.

Кузнецов заканчивал старшие классы, помогал маме, а в свободное время играл с мальчишками во дворе в футбол. Но была у него непреодолимая страсть к сцене. Когда он попадал в зрительный зал Малого театра, то будто погружался в вакуум и был полностью сосредоточен на событиях, происходящих на сцене. Юноша мечтал тоже оказаться среди артистов, но приходилось исполнять роль единственного мужчины в семье и помогать матери.

Из-за этого Кузнецов принял рациональное решение выучиться на токаря и устроиться работать на завод. Но даже стоя у станка, парень представлял, что вокруг декорации и даже будто слышал аплодисменты. Именно работая на заводе, Михаил узнал, что легендарный Константин Станиславский набирает молодых актеров в открывшуюся студию, где будет обучать их своему мастерству. Миша не удержался и тоже попробовал поучаствовать в отборе.