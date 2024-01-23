Выпуклые фигуры и необычные сюжеты: жизнь и творчество колумбийского художника Фернандо Ботеро

Фернандо Ботеро скончался в возрасте 91 года
Знаменитый колумбийский скульптор и художник Фернандо Ботеро умер 15 сентября 2023 года от осложнений, связанных с пневмонией, сообщило Associated Press. Его дочь Лина первой известила о его кончине колумбийской радиостанции Caracol.
Известный своими картинами, изображающими людей и предметы в красочных, раздутых формах, Ботеро выставлял свои работы по всему миру в музеях и был любим в Колумбии в том числе из-за своей филантропии. Он пожертвовал 23 статуи по всей стране и передал 180 картин Центральному банку Колумбии, которые позже были использованы для создания музея Ботеро в столице Боготе.
«Художник наших традиций и наших недостатков, художник наших добродетелей умер», — написал президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети.
Ранние годы
Фернандо Ботеро Ангуло родился в Медельине, Колумбия, 19 апреля 1932 года, в юности несколько лет посещал школу матадоров, затем оставил арену для боя быков, чтобы продолжить артистическую карьеру. Картины Ботеро впервые были выставлены в 1948 году, когда ему было 16 лет, а три года спустя он провел свою первую персональную выставку в Боготе.
Фернандо Ботеро, одно из ранних произведений. Фото: ВК Фернандо Ботеро
Работы Ботеро в эти ранние годы были вдохновлены искусством коренных жителей Южной Америки и политическими фресками мексиканского художника Диего Риверы. Также большое влияние оказали работы его художественных кумиров того времени — Франсиско де Гойи и Диего Веласкеса. К началу 1950-х Ботеро начал изучать живопись в Мадриде, где зарабатывал на жизнь копированием картин, которые висели в Прадо, а также продавал копии туристам.
Картины и скульптуры
В 1950-е годы Ботеро развивал свой фирменный стиль — круглых, раздутых людей и животных, — позднее получивший название «ботеризм» по имени автора. Кроме того, в его картинах наряду с данью доколумбовому народному искусству появляются элементы политической сатиры.
Фернандо Ботеро «Мона Лиза»
Следующим важным этапом в его творческой биографии стал 1976 год, когда Фернандо Ботеро переехал в Париж и посвятил себя бронзовой скульптуре. Сейчас его скульптурные произведения украшают Елисейские поля в Париже, Парк-авеню в Нью-Йорке и другие знаменитые улицы и площади мировых столиц. В своеобразии объемных форм прослеживается влияние неолитических венер, древнеегипетских сфинксов и искусства индейских народов.
В 2004 году Ботеро обратился к откровенной политике, выставив серию рисунков и живописных полотен, посвященных насилию в Колумбии, вызванному деятельностью наркокартеля.
В 2005 году он представил свой сериал «Абу Грейб», основанный на сообщениях о жестоком обращении американских вооруженных сил с заключенными в тюрьме «Абу Грейб» во время войны в Ираке. На создание серии у него ушло более 14 месяцев, и она привлекла значительное внимание, когда впервые была выставлена в Европе.
В 2013 году Ботеро представил книгу «Цирк: картины и произведения на бумаге», в которой за период с 2007 по 2008 год было представлено 137 картин, 31 рисунок и 22 акварели. Ботеро был вдохновлен своими походами в цирк в Колумбии в детстве.
«Все казалось гигантским. Там было несколько очень больших собак... они были похожи на огромных медведей. Цирк оставляет приятные воспоминания», — сказал он, сообщает Reuters.
Фернандо Ботеро «Цирк»
Работы Ботеро продолжают появляться на выставках по всему миру.
Личная жизнь
Ботеро был женат трижды. На своей последней жене, греческой художнице Софии Вари, он женился в 1978 году. Она умерла в мае 2023 года.
У знаменитого художника было трое детей от первого брака с Глорией Зеа: сыновья Фернандо и Хуан Карлос, а также дочь по имени Лина. У Ботеро также был сын по имени Педро от его второй жены Сесилии Самбрано.
Педро погиб в возрасте 4 лет в автомобильной катастрофе в 1974 году. Ботеро, который был за рулем автомобиля, потерял части двух пальцев в результате аварии и получил проблемы с правой рукой. Он говорил, что лучшая картина, которую он когда-либо писал, была о его покойном сыне. «Я все еще был в бинтах, когда рисовал это», — сказал он.
Фернандо Ботеро «Семья»
Смерть
Ботеро умер от осложнений пневмонии 15 сентября 2023 года. 91-летний мужчина в то время находился в Монако, где у него был дом.
Дочь Ботеро, Лина, рассказала, что хотя в последнее время художник был слишком слаб, чтобы стоять и держать кисти большего размера, он продолжал регулярно работать в своей студии в Монако.
«Он не мог работать над картинами маслом. Но он экспериментировал с водными картинами», — сказала она.