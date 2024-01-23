Выпуклые фигуры и необычные сюжеты: жизнь и творчество колумбийского художника Фернандо Ботеро

Следующим важным этапом в его творческой биографии стал 1976 год, когда Фернандо Ботеро переехал в Париж и посвятил себя бронзовой скульптуре. Сейчас его скульптурные произведения украшают Елисейские поля в Париже, Парк-авеню в Нью-Йорке и другие знаменитые улицы и площади мировых столиц. В своеобразии объемных форм прослеживается влияние неолитических венер, древнеегипетских сфинксов и искусства индейских народов.

В 2004 году Ботеро обратился к откровенной политике, выставив серию рисунков и живописных полотен, посвященных насилию в Колумбии, вызванному деятельностью наркокартеля.

В 2005 году он представил свой сериал «Абу Грейб», основанный на сообщениях о жестоком обращении американских вооруженных сил с заключенными в тюрьме «Абу Грейб» во время войны в Ираке. На создание серии у него ушло более 14 месяцев, и она привлекла значительное внимание, когда впервые была выставлена в Европе.