«Серьезно? Наставница?»: как россияне отреагировали на появление Zivert в шоу «Голос»

Еще в декабре стал известен состав жюри нового сезона шоу «Голос». Компанию Полине Гагариной, Владимиру Преснякову и Антону Беляеву составила Zivert. Певица, которую зовут Юлия Зиверт, впервые заняла красное кресло наставницы. Она заявила, что будет полностью отдаваться проекту. Артистка заверила, что зрителям будет интересно.
И недавно стартовали съемки 12 сезона. Уже известно, что не обошлось без неловких ситуаций. Гагарина была расстроена и вышла из студии, когда участница Анастасия Паньшина исполнила ее хит, но в наставники выбрала Преснякова.
Уже прошел первый день «слепых прослушиваний». Битва наставников была эмоциональной. Однако многие зрители остались недовольны тем, что в шоу участвует Зиверт. В сторону певицы посыпалось много критики. Некоторые даже потребовали, что ее убрали из проекта.
«Чего она добилась, чтобы стать наставником?» – удивилась Джамиля Сайдуева.
«Не понимаю этот образ школьного завуча с химией, белый верх, черный низ. Но саму Зиверт очень люблю», – высказалась oleklo2014.
«Образования же нет», – отметила kopytova455.
«Зиверт? Серьезно? Наставник? Будет учить петь на Первом канале?» – поразился Сергей Большедворов.
«По какой причине взяли Зиверт в "Голос"? Человек без музыкального образования, недавно с Пугачевой обнималась», – заявил человек под ником Ромаиоля Бобчики.
«Кто выбирал наставников? Мне очень состав не нравится! Кто эти наставники? Пардон, Зиверт никто не знает почти? Тяжелый нудный голос», – посчитал Георгий Колупаев.
«Мало того, что Гагарину приходилось терпеть, так теперь еще и Зиверт с такими же выходками. Кривляются, как мартышки», – сказала Евгения Мельчакова.
Полина Гагарина не скрывает, что у нее вспыльчивый характер. Фото: кадр из шоу «Голос»
Многие также заявили, что Зиверт недостаточно серьезно оценивает вокалистов. Отметим, что на «слепых прослушиваниях» певица сразу взяла высокие обороты. Она стала поворачиваться ко всем участникам. Артистка поясняла, что у нее заиграло в душе чувство сострадания и желания помочь.
Она, как и другие наставники, повернулись к Анастасии Садковской из Белоруссии. Но потом выяснилось, что Полины и Юлии «блок». А все дело в том, что Антон Беляев перетянул девушку в свою команду.
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Полина Гагарина, Зиверт и Антон Беляев набирают свои команды. Фото: кадр из шоу «Голос»
Также борьба завязалась за Настю Мартынову из Санкт-Петербурга. Она уже пыталась пройти этот этап пять лет назад, но тогда к ней никто не повернулся. Теперь у нее уже больше опыта и есть признание тысяч поклонников.
С первых нот она заинтересовала членов жюри. К ней повернулись все наставники, но в блок попала Юля и Антон. Тогда Зиверт не сдержалась и стала в шутку ее душить. А вот конкурсантка сделала выбор в пользу Преснякова, так как мечтала с ним поработать.
Но были и участники, которые потерпели фиаско. Бизнесмен Александр Шаботинский исполнил хит Сергея Лазарева «В самое сердце», но ему не удалось впечатлить членов жюри. Он покинул проект.