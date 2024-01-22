«Серьезно? Наставница?»: как россияне отреагировали на появление Zivert в шоу «Голос»

Еще в декабре стал известен состав жюри нового сезона шоу «Голос». Компанию Полине Гагариной, Владимиру Преснякову и Антону Беляеву составила Zivert. Певица, которую зовут Юлия Зиверт, впервые заняла красное кресло наставницы. Она заявила, что будет полностью отдаваться проекту. Артистка заверила, что зрителям будет интересно.

И недавно стартовали съемки 12 сезона. Уже известно, что не обошлось без неловких ситуаций. Гагарина была расстроена и вышла из студии, когда участница Анастасия Паньшина исполнила ее хит, но в наставники выбрала Преснякова.