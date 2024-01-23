Самый тайный и самый скандальный представитель стрит-арта: Бэнкси — кто он?

Кто такой Бэнкси?
Бэнкси, настоящая личность которого остается неизвестной, — уличный художник, предположительно родившийся в Бристоле, Англия, около 1974 года. Он получил известность благодаря своим провокационным работам по трафарету в конце 1990-х годов.
Бэнкси является режиссером документального фильма 2010 года «Выход через сувенирную лавку», в котором исследуется взаимосвязь коммерческого и уличного искусства. Он был номинирован на премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм за этот проект.
Бэнкси. Граффити «Беженец Стив Джобс»
Искусство
Бэнкси начал свою карьеру художника граффити в начале 1990–х годов в бристольской, английской, граффити-банде DryBreadZ Crew. Хотя его ранние работы были в основном выполнены от руки, Бэнкси иногда использовал трафареты. В конце 1990-х он начал использовать преимущественно трафареты. Его работы получили более широкое признание в Бристоле и Лондоне по мере развития его фирменного стиля.
Для работ Бэнкси характерны яркие образы, часто сочетающиеся со слоганами. В его работах часто затрагиваются политические темы, сатирическая критика войны, капитализма, лицемерия и жадности. Распространенные сюжеты включают крыс, обезьян, полицейских, членов королевской семьи и детей. В дополнение к своим двумерным работам, Бэнкси известен своими инсталляциями. Одно из самых знаменитых из этих произведений изобразило живого слона, разрисованного викторианским рисунком обоев, и вызвало споры среди борцов за права животных.
Розовый слон на выставке «Тайна гениального ума Бэнкси». Кельне, 11 февраля 2023 года. Фото: Global Look Press
В 2005 году он привлек внимание общественности и средств массовой информации своими картинами на тему палестино-израильского конфликта. В них он остро поднял вопросы противления войне, дополнив их смелым исполнением.
Бэнкси. Граффити на стене между Израилем и Палестиной
Он также известен искажением классических образов. Примером этого является версия Бэнкси знаменитой серии картин Клода Моне с водяными лилиями, адаптированная для изображения дрейфующего мусора.
Бэнкси. По мотивам картины Клода Моне «Водяные лилии»
В интервью 2003 года корреспондент BBC спросил художника, следует ли считать граффити вандализмом.
«Если это сделано должным образом, это незаконно! Но, как мне кажется, у большинства людей моя работа вызывает хорошую реакцию, — ответил Бэнкси, согласно Rolling Stone. — Знаете, в прошлом даже полицейские говорили, что им в этом что-то нравится, но… Я просто думаю, что это мое право выйти и нарисовать его».
Бэнкси «Девочка с воздушным шаром»
Личность Бэнкси
Личность Бэнкси остается неизвестной, несмотря на интенсивные спекуляции. Чаще всего предлагаются два имени: Роберт Бэнкс и Робин Ганнингем. Появившиеся фотографии человека, который предположительно был Бэнкси, указывали на Ганнингема, художника, родившегося в Бристоле в 1973 году. Ганнингем переехал в Лондон около 2000 года, и эта хронология соответствует развитию творчества Бэнкси.
Идентификацию личности Бэнкси потенциально затрудняет предположение журналиста Крейга Уильямса и других о том, что Бэнкси — это коллектив художников, работающих вместе под одним брендом. Однако в ноябре 2023 года появились новости о том, что художник сказал, что его зовут Робби в интервью Би-би-си, проведенном двумя десятилетиями ранее.
Бенкси «Замените этот ковер»
Согласно журналу Smithsonian Magazine, продолжающийся судебный процесс угрожает раскрыть полное имя Бэнкси раз и навсегда. Компания, выпускающая поздравительные открытки Full Color Black, подает в суд на художника за клевету из-за удаленной записи в соцсети 2022 года. После того, как магазин одежды Guess использовал одну из работ Бэнкси в качестве части витрины в сотрудничестве с Brandalized, торговой компанией которого является FCB, художник опубликовал сообщение:
«Предупреждаю всех магазинных воров. Пожалуйста, зайдите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моими работами, не спрашивая, как может быть неправильно с вашей стороны сделать то же самое с их одеждой?»
FCB требует возмещения ущерба на сумму не менее 1,6 миллиона долларов и пишет в своем заявлении, что «истец оставляет за собой право требовать постановления о том, что он идентифицирует себя для целей данного разбирательства».
Бэнкси «Метатель цветов»
«Эффект Бэнкси»
Всемирная известность Бэнкси превратила его работы из актов вандализма в востребованные произведения высокого искусства. Журналист Макс Фостер назвал растущие цены на граффити как уличное искусство «эффектом Бэнкси». Интерес к Бэнкси возрос с выходом в 2010 году документального фильма «Выход через сувенирную лавку».
Фильм, премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс», был номинирован на премию «Оскар». Бэнкси попросил разрешения присутствовать на церемонии в Лос-Анджелесе в переодетом виде, но академия в конечном итоге ему отказала.
Кадр из фильма 2010 года «Выход через сувенирную лавку»
В октябре 2013 года Бэнкси вышел на улицы Нью-Йорка. Там он пообещал создавать новое произведение искусства к каждому дню своего пребывания.
Как он объяснил The Village Voice: «План состоит в том, чтобы жить здесь, реагировать на происходящее, осматривать достопримечательности — и рисовать на них. Некоторые из них будут довольно замысловатыми, а некоторые будут просто каракулями на стене туалета».
В течение того месяца он также продал некоторые из своих работ на улице по 60 долларов за штуку, что значительно ниже рыночной стоимости его произведений искусства.
Бэнкси «Мальчик со снежинками»