Самый тайный и самый скандальный представитель стрит-арта: Бэнкси — кто он?

Кто такой Бэнкси?

Бэнкси, настоящая личность которого остается неизвестной, — уличный художник, предположительно родившийся в Бристоле, Англия, около 1974 года. Он получил известность благодаря своим провокационным работам по трафарету в конце 1990-х годов.

Бэнкси является режиссером документального фильма 2010 года «Выход через сувенирную лавку», в котором исследуется взаимосвязь коммерческого и уличного искусства. Он был номинирован на премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм за этот проект.