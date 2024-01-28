Кто озвучивает рекламу, которая прерывает ваши любимые передачи на самом интересном месте

Но что поделать, телевидение - это бизнес. И задача его - зарабатывать, попутно развлекая зрителя. Кто стоит за самой популярной телерекламой, застрявшей в зубах, словно кусочки яблока? Точнее, кому принадлежат голоса в этих роликах, такие знакомые и запоминающиеся?

Владимир Антоник: скала в мире рекламы

Серьезный пожилой мужчина с бородой из Белоруссии - это не ряженый молодой эпизодник из рекламы сотового оператора, переодевшийся в дедушку. Нет, это легендарный Владимир Антоник - голос, отвечающий за стабильность и надежность. Именно он объясняет зрителю, в каких банках самые выгодные и безопасные предложения. Даже про сок со склонов Придонья актер говорит так, как батя. И ему хочется верить.

Недаром именно Антоник озвучивал в кино самых мощных и брутальных артистов Голливуда: Пирса Броснана в бондиане, Сильвестра Сталлоне в «Рэмбо», Джерарда Батлера («300 спартанцев»), Дэвида Кэррадайна («Убить Билла») и даже Кларка Гейбла в «Унесенных ветром»!