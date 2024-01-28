Кто озвучивает рекламу, которая прерывает ваши любимые передачи на самом интересном месте

Но что поделать, телевидение - это бизнес. И задача его - зарабатывать, попутно развлекая зрителя. Кто стоит за самой популярной телерекламой, застрявшей в зубах, словно кусочки яблока? Точнее, кому принадлежат голоса в этих роликах, такие знакомые и запоминающиеся?
Владимир Антоник: скала в мире рекламы
Серьезный пожилой мужчина с бородой из Белоруссии - это не ряженый молодой эпизодник из рекламы сотового оператора, переодевшийся в дедушку. Нет, это легендарный Владимир Антоник - голос, отвечающий за стабильность и надежность. Именно он объясняет зрителю, в каких банках самые выгодные и безопасные предложения. Даже про сок со склонов Придонья актер говорит так, как батя. И ему хочется верить.
Недаром именно Антоник озвучивал в кино самых мощных и брутальных артистов Голливуда: Пирса Броснана в бондиане, Сильвестра Сталлоне в «Рэмбо», Джерарда Батлера («300 спартанцев»), Дэвида Кэррадайна («Убить Билла») и даже Кларка Гейбла в «Унесенных ветром»!
Фото: You Tube
- Озвучка рекламы - свой мир с делением на жанры: брутальные мужские голоса советуют банки и дорогие машины, энергичные мужские - продвинутые сервисы и технику, - приоткрывает завесу закулисья руководитель студии дубляжа Red Head Sound Дмитрий Череватенко.
Александр Клюквин: умывальников начальник
Фото: You Tube
Улыбчивый оплот чистоты - добрый умывальник Мойдодыр из рекламы порошка «Миф. Морозная свежесть» - озвучил не простой человек с улицы, а профессиональный актер с приятным тембром, которого зритель уже не раз слышал и где-то даже привык к нему. Голосом Александра в русском дубляже говорят Роберт Де Ниро и Аль Пачино, лейтенант Коломбо из одноименного сериала (перевод «ОРТ»), многие герои мексиканских и бразильских сериалов, а еще инопланетянин Альф, который так любил кошек.
Реклама - это целая наука. Голос должен программировать, располагать и закрасться в душу зрителя. Чтобы во время похода в магазин, когда глаз упадет на полку с бытовой химией, в голове сразу же всплыла фраза «Свежесть белья - заслуга моя». Клюквин справился с задачей блестяще.
Фото: You Tube
- Хорошая реклама, сразу вспоминается детство, - считает актер. - Как-то подсчитал число персонажей, которых я озвучил, и ужаснулся. Если собрать все мультики, фильмы и сериалы, получается около десяти тысяч. Иногда включаю телевизор, слышу свой голос, смотрю: ну, блин, не помню! Ни слова, ни кадра.
А вообще актер Клюквин и без рекламы прекрасный! Пересмотрите сериалы «Домашний арест», «Угрюм-река» и нашумевший «Король и Шут» - и убедитесь сами.
Никита Прозоровский: чудо в кукурузной банке
Фото: You Tube
Еще одна легенда - актер Таганки Никита Прозоровский, потомственный актер, работавший в знаменитом московском театре по личному приглашению Юрия Любимова вместе с блестящими Леонидом Филатовым, Натальей Андрейченко, Александром Филиппенко и многими другими. Дубляж, если можно так сказать, хобби Прозоровского. Во всяком случае озвучивавший не раз Роберта Де Ниро («Право на убийство»), Гэри Олдмена («Темный рыцарь») и Бена Кингсли («Остров проклятых») актер едва ли всерьез относится к песенке про «чемпионов вкуса» из желтых баночек «Бондюэль» в рекламе нулевых.
Фото: You Tube
Впрочем, вкрадчивый, пластичный и располагающий голос 68-летнего артиста заказывают и «Тинькофф», и «Ситимобил», и многие игровые студии («Ведьмак», Half-Life, Mafia2).
Елена Ивасишина: из самого сердца
Фото: You Tube
Актриса Елена Ивасишина окончила Щепкинское училище. Она подарила свой голос героиням Николь Кидман, Кейт Хадсон и Хилари Суонк в дублированных картинах для нашего проката. Елена умеет подобрать интонацию, которая дарит покой и гармонию. Именно поэтому артистку зовут не только аудиокниги читать, но и печеньки рекламировать.
- Это архетипический женский голос в рекламе, задушевный и мелодичный, - считает глава студии дубляжа Red Head Sound Дмитрий Череватенко.
- Елена заставила переживать за судьбу хлопушки «Любятово» больше, чем за свою.
Фото: You Tube
Актриса так сокровенно зачитывает строчку «Из самого сердца русских полей», что хочется выпить молока, закусить печенькой и лечь спать, завернувшись в бабушкино одеяло. В портфолио актрисы масса серьезных брендов: от «Билайна» и Volvo до Zewa и Palmolive.
Сергей Вострецов: ученик Табакова
Фото: You Tube
Голос Сергея Вострецова вы слышали много раз - это один из самых востребованных дикторов и на Первом канале, и на радио «Культура», и в заставках МУЗ-ТВ. Он продвигает и чешские машины, и медикаменты (Next, «Терафлю»), и шампунь Head&Shoulders, и онлайн-кинотеатр Wink. Еще артист озвучивает игры и мультфильмы. Он учился в Школе-студии МХАТ у самого Олега Табакова, а теперь сам учит сочно говорить других в своей онлайн-школе.
Фото: You Tube
- Я подстраиваю свой голос, подачу и эмоции так, чтобы привести человека к нужной реакции, - рассказывает Вострецов. - Рассмотрим рекламу лекарств. Подача позитивная и одновременно агрессивная. В первой части пугаем слушателя: «Вы постоянно чихаете, у вас течет из носа и слезятся глаза». А во второй предлагаем решение, успокаиваем: «Наш спрей поможет решить эту проблему».