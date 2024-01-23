Музыкальное наследие легендарного ямайского музыканта Боба Марли

Кем был Боб Марли?
Ямайский музыкант Боб Марли сделал огромный вклад в популяризацию жанра регги и до сих пор считается одним из наиболее уважаемых и любимых его представителей. Продажи пластинок Марли превысили 75 млн копий. В 1963 году он вместе с друзьями основал группу The Wailing Wailers, которая позднее была переименована в Bob Marley & The Wailers.
Настоящий успех к коллективу пришел в 1972-м, когда они подписали контракт с лейблом Island Records. Продажи записей Марли перешагнули отметку в 20 млн копий, что делает его первой мировой суперзвездой из развивающейся страны. Будучи отцом 11 детей, Боб Марли скончался в мае 1981 года в возрасте 36 лет от онкологического заболевания.
Боб Марли, 80-е г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Роберт Неста Марли, более известный как Боб Марли, родился 6 февраля 1945 года в Сент-Луисе. Энн Пэриш, Ямайка.
Матери Марли, Седелле Малкольм (позже Седелла Букер), уроженке Ямайки, было всего 18 лет, когда она вышла замуж за гораздо более пожилого белого мужчину, Норвала Синклера Марли, который работал надсмотрщиком на плантации. Они расстались вскоре после рождения Боба. Родом из Восточного Сассекса, Англия, Норвал практически отсутствовал в жизни своего сына, и позже Боб отзывался о нем в резких выражениях.
Боб провел свои ранние годы в Санкт Энн волости, в деревне, как известно, в девяти милях. Один из его друзей детства в Санкт Энн звали Невилл «Банни» О'Райли Ливингстон. Они учились в одной школе, и у них была общая любовь к музыке. Банни вдохновил Марли научиться играть на гитаре. Позже отец Ливингстона и мать Марли познакомились, и все они некоторое время жили вместе в Кингстоне, согласно книге Кристофера Джона Фарли «До легенды: расцвет Боба Марли».
Приехав в столицу Ямайки в конце 1950-х, Марли жил в Тренчтауне, одном из беднейших районов города. Он боролся в бедности, но находил вдохновение в музыке вокруг себя. В Тренчтауне было несколько успешных местных исполнителей, и он считался Мотауном Ямайки. Звуки из Соединенных Штатов также доносились по радио и из музыкальных автоматов. Марли нравились такие артисты, как Рэй Чарльз, Элвис Пресли, Фэтс Домино и the Drifters.
Марли и Ливингстон посвящали много времени музыке. Под руководством Джо Хиггса Марли работал над улучшением своих певческих способностей. Он познакомился с другим учеником Хиггса, Питером Макинтошем (позже Питером Тошем), который в конечном итоге сыграл важную роль в карьере Марли.
Боб Марли в кадре документального фильма «Боб Марли» 2012 г. Фото: Global Look Press
Начало музыкальной карьеры
Местному звукозаписывающему продюсеру Лесли Конгу понравился вокал Марли, и он попросил подростка записать несколько синглов, первым из которых был Judge Not, выпущенный в 1962 году. Несмотря на то, что Марли не преуспел как сольный исполнитель, он добился определенного успеха, объединив усилия со своими друзьями. В 1963 году Марли, Ливингстон и Макинтош сформировали The Wailing Wailers. Их первый сингл, Simmer Down, поднялся на вершину ямайских чартов в январе 1964 года. К этому времени в группу также входили Джуниор Брейтуэйт, Беверли Келсо и Черри Смит.
Группа стала довольно популярной на Ямайке, но у них были финансовые трудности. Брейтуэйт, Келсо и Смит покинули группу. Остальные участники группы на некоторое время разошлись, и Марли уехал в Соединенные Штаты, где жила его мать.
Через восемь месяцев Марли вернулся на Ямайку. Он воссоединился с Ливингстоном и Макинтошем, чтобы сформировать The Wailers. Примерно в это время Марли исследовал свою духовную сторону и проявлял растущий интерес к растафарианскому движению. Как религиозное, так и политическое, движение растафариан зародилось на Ямайке в 1930-х годах и черпало свои верования из многих источников, включая ямайского националиста Маркуса Гарви, библейский Ветхий Завет, а также их африканское наследие и культуру.
Какое-то время в конце 1960-х Марли работал с поп-певцом Джонни Нэшем. Нэш стал мировым хитом с песней Марли Stir It Up. В ту эпоху The Wailers также работали с продюсером Ли Перри; среди их совместных успешных песен были Trench Town Rock, Soul Rebel и Four Hundred Years.
Жена Рита Марли
Примерно во время перерыва The Wailers в середине 1960-х Марли женился на Альфарите «Рите» Андерсон 10 февраля 1966 года.
Рита, родом с Кубы, но переехавшая на Ямайку, в детстве пела в церкви, а подростком присоединилась к вокальной группе The Soulettes. Она познакомилась с Марли, когда была в группе, и он тренировал ее все это время. Они продолжали профессионально сотрудничать, когда Рита была участницей I-Threes.
У пары было пятеро общих детей, и они оставались в браке до смерти Боба в 1981 году, несмотря на его многочисленные внебрачные связи. У Риты самой были свидания, и у обоих во время брака родились дети от других партнеров.
«Как говорится, ты ворчишь и терпишь [измену], это то, что я должна была сделать, потому что я была так влюблена в этого мужчину, и дело в том, что любовь становилась сильнее, она не слабела», — сказала она Би-би-си в 2004 году.
По состоянию на июль 2023 года Рита на пенсии и живет в Майами.
Дети
Наследство Марли признало 11 детей, принадлежащих певцу, в том числе девять, которым он стал отцом, и двоих, которых он усыновил.
У Марли и его жены было пятеро детей. Он удочерил ее дочерей Шарон, родившуюся в 1964 году до их брака, и Стефани, родившуюся в 1974 году от одной из внебрачных связей Риты. У пары было трое совместных детей: дочь Седелла, 1967 года рождения; сын Дэвид, известный как «Зигги» Марли, 1978 года рождения; и сын Стивен, 1982 года рождения, с которым Боб так и не познакомился.
Кроме того, у Марли были сыновья Роберт (1972 г.р.), Рохан (1972), Джулиан (1975), Каймани (1976) и Дамиан (1978), а также дочь Карен (1973).
Многие дети Марли пошли по его стопам в музыкальную индустрию. В течение многих лет Зигги, Стивен, Седелла и Шэрон играли вместе как Ziggy Marley & The Melody Makers. У Зигги и Стивена также были собственные сольные карьеры. Сыновья Дэмиан, известные как Jr.Gong-Ки-Мани и Джулиан также являются талантливыми исполнителями звукозаписи. Другие дети Марли заняты в семейном бизнесе, в том числе в звукозаписывающем лейбле Tuff Gong, основанном Марли в середине 1960-х годов.
Ямайский регги-музыкант Кай-Мани Марли, сын Боба Марли, выступает на 27-м фестивале Heitere Open Air в Зофингене, Аргау, Швейцария. Фото: Global Look Press
Bob Marley and the Wailers
Когда у него начали появляться дети, Марли продолжил свою музыкальную карьеру. В 1970 году The Wailers пополнились двумя новыми участниками: басистом Астоном «Семьянином» Барреттом и его братом, барабанщиком Карлтоном «Карли» Барреттом. В следующем году Марли работал над саундтреком к фильму в Швеции с Джонни Нэшем.
Группа добилась большого прорыва в 1972 году, когда The Wailers подписали контракт с Island Records, основанной Крисом Блэквеллом. Первым полноценным альбомом группы под новым лейблом стал получивший признание критиков альбом Catch a Fire 1973 года выпуска. В поддержку пластинки The Wailers совершили турне по Великобритании и Соединенным Штатам в 1973 году, выступая на разогреве у Брюса Спрингстина и Sly & the Family Stone. В том же году группа выпустила свой второй полноценный альбом Burnin’, в который вошла хитовая песня I Shot the Sheriff. Легенда рока Эрик Клэптон выпустил кавер на эту песню в 1974 году, и она стала хитом № 1 в Соединенных Штатах.
Перед выпуском своего следующего альбома 1975 года Natty Dread двое из трех первоначальных участников Wailers покинули группу; Макинтош и Ливингстон решили продолжить сольную карьеру в качестве Питера Тоша и Банни Уэйлера соответственно. Натти Дред отразил некоторую политическую напряженность на Ямайке между Народной национальной партией и Лейбористской партией Ямайки. Из-за этих конфликтов иногда вспыхивало насилие. Rebel Music (3-часовой блокпост) был вдохновлен опытом Марли, когда его остановили военнослужащие поздно вечером накануне национальных выборов 1972 года, а Revolution была истолкована многими как поддержка Марли PNP.
В своем следующем туре The Wailers выступили с I-Threes, женской группой, в которую входили Марсия Гриффитс, Джуди Моуэтт и жена Марли, Рита. Группа, получившая название Bob Marley & The Wailers, много гастролировала и помогла повысить популярность регги за рубежом. В Соединенном Королевстве в 1975 году они впервые попали в Топ-40 с песней No Woman, No Cry.
Уже будучи звездой, которой восхищались на его родной Ямайке, Марли был на пути к тому, чтобы стать международной музыкальной иконой. В 1976 году он попал в американские музыкальные чарты с альбомом Rastaman Vibration. Один трек выделяется как выражение его преданности своей вере и заинтересованности в политических переменах: War. Текст песни был взят из речи Хайле Селассие, эфиопского императора 20 века, которого считают духовным лидером растафарианского движения. Боевой клич за свободу от угнетения, песня рассказывает о новой Африке, без расовой иерархии, навязанной колониальным правлением.
Фото: обложка шестого альбома ямайской регги группы the Wailers (также известной как Боб Марли и the Wailers), выпущенного в октябре 1973 года.
Покушение в 1976 году
Вернувшись на Ямайку, Марли продолжал рассматриваться как сторонник Народной национальной партии. И его влияние на родине рассматривалось как угроза соперникам PNP. Это могло привести к покушению на Марли в 1976 году.
Группа вооруженных людей напала на Marley & The Wailers во время репетиции в ночь на 3 декабря 1976 года, за два дня до запланированного концерта в Парке национальных героев Кингстона. В Марли стреляли, одна пуля попала ему в грудину и бицепс, а другая пуля попала Рите в голову.
К счастью, Марли серьезно не пострадали, но менеджеру Дону Тейлору повезло меньше. Тейлору, получившему пять ранений, потребовалась операция, чтобы спасти свою жизнь. Несмотря на нападение и после недолгих раздумий, Марли все же сыграл на шоу. Мотивы нападения так и не были раскрыты, и Марли бежал из страны на следующий день после концерта.
Более поздние альбомы и песни
Марли поселился в Лондоне и приступил к работе над Exodus, который был выпущен в 1977 году. Заглавный трек проводит аналогию между библейской историей о Моисее и израильтянах в изгнании, и его собственной ситуацией. В песне также обсуждается возвращение в Африку.
Концепция африканцев и потомков африканцев, репатриирующихся на родину, может быть связана с работой активиста Маркуса Гарви. Выпущенный как сингл, Exodus стал хитом в Соединенном Королевстве, как и Waiting in Vain и Jamming, и весь альбом продержался в британских чартах более года. Сегодня Exodus считается одним из лучших альбомов, когда-либо созданных.
У Марли были проблемы со здоровьем в 1977 году. В июле того года он обратился за лечением пальца на ноге, который, как он думал, он повредил ранее в этом году. После обнаружения раковых клеток в его пальце ноги врачи предложили ампутацию. Однако Марли отказался от операции, поскольку его религиозные убеждения запрещали ампутацию.
Работая над Exodus, Bob Marley & The Wailers записали песни, которые позже были выпущены на альбоме Kaya (1978). Темой альбома была любовь, и в него вошли два хита: Satisfy My Soul и Is This Love. Также в 1978 году Марли вернулся на Ямайку, чтобы выступить со своим концертом One Love Peace, где он уговорил премьер-министра Майкла Мэнли из PNP и лидера оппозиции Эдварда Сига из JLP пожать друг другу руки на сцене.
В том же году Марли совершил свою первую поездку в Африку. Он посетил Кению и Эфиопию, которые являются для него особенно важными странами, поскольку они считаются духовной родиной растафарианцев. Возможно, вдохновленный его путешествиями, следующий альбом группы, Survival (1979), был воспринят как призыв к большему единству, так и к прекращению угнетения на африканском континенте. В 1980 году Bob Marley & The Wailers сыграли официальную церемонию обретения независимости нового государства Зимбабве. Также в том же году Организация Объединенных Наций наградила Марли своей медалью мира.
Фильм «Восстание» (1980) имел огромный международный успех и включал песни Could You Be Loved и Redemption Song. Известная своими поэтическими текстами и социально-политической значимостью, урезанная, фолк-звучащая Redemption Song стала иллюстрацией таланта Марли как автора песен. Одна строчка из песни гласит: «Освободите себя от ментального рабства / никто, кроме нас самих, не может освободить наш разум».
В туре в поддержку альбома Bob Marley & The Wailers объехали всю Европу, выступая перед большими аудиториями. Они также запланировали серию концертов в Соединенных Штатах, но группа отыграла там всего три концерта: два в Мэдисон—сквер-Гарден в Нью-Йорке и одно выступление в театре Стэнли в Питтсбурге — прежде чем Марли стало слишком плохо, чтобы продолжать.
Виниловое издание альбома Боба Марли 1977 года Exodus, подписанное на автограф-сессии в Миннеаполисе перед выступлением Марли в Университете Миннесоты 30 мая 1978 года. Фото: Global Look Press
Смерть
Болезнь Марли была вызвана рецидивом меланомы, обнаруженной ранее у него на пальце ноги. Теперь рак распространился по всему его телу, включая мозг, легкие и печень. Путешествуя по Европе, Марли прошел нетрадиционное лечение в Германии и впоследствии смог бороться с раком в течение нескольких месяцев. Однако вскоре стало ясно, что жить Марли осталось недолго.
Музыкант намеревался в последний раз вернуться на свою любимую Ямайку, чтобы получить орден «За заслуги» от правительства Ямайки. Но ему не удалось завершить путешествие. Марли умер в Майами 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.
Марли, которого обожал народ Ямайки, проводили как героя. Более 30 000 человек отдали дань уважения музыканту во время его поминальной службы, проходившей на Национальной арене в Кингстоне, Ямайка. Пели Рита Марли, Марсия Гриффитс и Джуди Моуэтт, а на церемонии также выступили The Wailers.
Смерть Марли положила начало судебному разбирательству из-за его состояния, поскольку он не оставил завещания. Согласно Rolling Stone, его вдову Риту, как сообщается, заставили подписать поддельное завещание в конце 1980-х; правительство Ямайки вскоре взяло под контроль поместье и продало его главе Island Records Крису Блэквеллу. После судебного разбирательства семье было предоставлено право владения в 1991 году.
Барак Обама смотрит на памятные вещи вместе с музейным гидом Наташей Кларк в музее Боба Марли в Кингстоне, Ямайка, 8 апреля 2015 г. Фото: Global Look Press
Наследие: музей, фильм 2024 года и многое другое
В 1986 году супруга Боба Марли - Рита основала благотворительный фонд имени музыканта, который занимается сохранением его духовного, культурного, социального и музыкального наследия. Она является председателем этой организации. Также Рита стала основателем музея Боба Марли в Кингстоне на Ямайке, где прожил последние 8 лет своей жизни.
В этом музее представлены личные вещи музыканта, а также функционирует театр, фотовыставка и музыкальный магазин. В 2001 году она помогла переиздать 18 музыкальных альбомов Боба Марли. По ее словам, музыка — это «бальзам, который в конце концов исцелит мир», и она хотела дать возможность новому поколению слушателей познакомиться с творчеством музыканта.
Боб Марли послужил источником вдохновения для многих кинофильмов. Документальный фильм 2012 года «Боб Марли», снятый лауреатом премии «Оскар» Кевином Макдональдом, представляет собой сборник интервью с редкими записями и архивными кадрами, преследующий цель рассказать о жизни и карьере музыканта. В 2024-м году на экраны кинотеатров выйдет байопик «Боб Марли: одна любовь» 14-го февраля. Семья Марли принимает участие в создании фильма.
Даже спустя много лет после его смерти, музыка Марли все еще широко известна. В 2015 году журнал Billboard сообщил о том, что продажи пластинок Марли составили свыше 75 миллионов копий, включая альбомы, выпущенные после его смерти, такие как мультиплатиновый альбом Legends, включающий в себя лучшие хиты. В январе 2018-го компания Blackwell продала большую часть прав на произведения Марли издательству Primary Wave Music Publishing, которое известно своим брендингом и проведением маркетинговых кампаний для известных личностей и легенд.
Постер фильма «Боб Марли: одна любовь» 2024 г. Взгляд на жизнь легендарного регги-музыканта Боба Марли. Кингсли Бен Адир в роли Боба Марли. Фото: Global Look Press