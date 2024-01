Музыкальное наследие легендарного ямайского музыканта Боба Марли

Bob Marley and the Wailers

Когда у него начали появляться дети, Марли продолжил свою музыкальную карьеру. В 1970 году The Wailers пополнились двумя новыми участниками: басистом Астоном «Семьянином» Барреттом и его братом, барабанщиком Карлтоном «Карли» Барреттом. В следующем году Марли работал над саундтреком к фильму в Швеции с Джонни Нэшем.

Группа добилась большого прорыва в 1972 году, когда The Wailers подписали контракт с Island Records, основанной Крисом Блэквеллом. Первым полноценным альбомом группы под новым лейблом стал получивший признание критиков альбом Catch a Fire 1973 года выпуска. В поддержку пластинки The Wailers совершили турне по Великобритании и Соединенным Штатам в 1973 году, выступая на разогреве у Брюса Спрингстина и Sly & the Family Stone. В том же году группа выпустила свой второй полноценный альбом Burnin’, в который вошла хитовая песня I Shot the Sheriff. Легенда рока Эрик Клэптон выпустил кавер на эту песню в 1974 году, и она стала хитом № 1 в Соединенных Штатах.

Перед выпуском своего следующего альбома 1975 года Natty Dread двое из трех первоначальных участников Wailers покинули группу; Макинтош и Ливингстон решили продолжить сольную карьеру в качестве Питера Тоша и Банни Уэйлера соответственно. Натти Дред отразил некоторую политическую напряженность на Ямайке между Народной национальной партией и Лейбористской партией Ямайки. Из-за этих конфликтов иногда вспыхивало насилие. Rebel Music (3-часовой блокпост) был вдохновлен опытом Марли, когда его остановили военнослужащие поздно вечером накануне национальных выборов 1972 года, а Revolution была истолкована многими как поддержка Марли PNP.

В своем следующем туре The Wailers выступили с I-Threes, женской группой, в которую входили Марсия Гриффитс, Джуди Моуэтт и жена Марли, Рита. Группа, получившая название Bob Marley & The Wailers, много гастролировала и помогла повысить популярность регги за рубежом. В Соединенном Королевстве в 1975 году они впервые попали в Топ-40 с песней No Woman, No Cry.

Уже будучи звездой, которой восхищались на его родной Ямайке, Марли был на пути к тому, чтобы стать международной музыкальной иконой. В 1976 году он попал в американские музыкальные чарты с альбомом Rastaman Vibration. Один трек выделяется как выражение его преданности своей вере и заинтересованности в политических переменах: War. Текст песни был взят из речи Хайле Селассие, эфиопского императора 20 века, которого считают духовным лидером растафарианского движения. Боевой клич за свободу от угнетения, песня рассказывает о новой Африке, без расовой иерархии, навязанной колониальным правлением.