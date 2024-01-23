Музыкальное наследие легендарного ямайского музыканта Боба Марли

Более поздние альбомы и песни

Марли поселился в Лондоне и приступил к работе над Exodus, который был выпущен в 1977 году. Заглавный трек проводит аналогию между библейской историей о Моисее и израильтянах в изгнании, и его собственной ситуацией. В песне также обсуждается возвращение в Африку.

Концепция африканцев и потомков африканцев, репатриирующихся на родину, может быть связана с работой активиста Маркуса Гарви. Выпущенный как сингл, Exodus стал хитом в Соединенном Королевстве, как и Waiting in Vain и Jamming, и весь альбом продержался в британских чартах более года. Сегодня Exodus считается одним из лучших альбомов, когда-либо созданных.

У Марли были проблемы со здоровьем в 1977 году. В июле того года он обратился за лечением пальца на ноге, который, как он думал, он повредил ранее в этом году. После обнаружения раковых клеток в его пальце ноги врачи предложили ампутацию. Однако Марли отказался от операции, поскольку его религиозные убеждения запрещали ампутацию.

Работая над Exodus, Bob Marley & The Wailers записали песни, которые позже были выпущены на альбоме Kaya (1978). Темой альбома была любовь, и в него вошли два хита: Satisfy My Soul и Is This Love. Также в 1978 году Марли вернулся на Ямайку, чтобы выступить со своим концертом One Love Peace, где он уговорил премьер-министра Майкла Мэнли из PNP и лидера оппозиции Эдварда Сига из JLP пожать друг другу руки на сцене.

В том же году Марли совершил свою первую поездку в Африку. Он посетил Кению и Эфиопию, которые являются для него особенно важными странами, поскольку они считаются духовной родиной растафарианцев. Возможно, вдохновленный его путешествиями, следующий альбом группы, Survival (1979), был воспринят как призыв к большему единству, так и к прекращению угнетения на африканском континенте. В 1980 году Bob Marley & The Wailers сыграли официальную церемонию обретения независимости нового государства Зимбабве. Также в том же году Организация Объединенных Наций наградила Марли своей медалью мира.

Фильм «Восстание» (1980) имел огромный международный успех и включал песни Could You Be Loved и Redemption Song. Известная своими поэтическими текстами и социально-политической значимостью, урезанная, фолк-звучащая Redemption Song стала иллюстрацией таланта Марли как автора песен. Одна строчка из песни гласит: «Освободите себя от ментального рабства / никто, кроме нас самих, не может освободить наш разум».

В туре в поддержку альбома Bob Marley & The Wailers объехали всю Европу, выступая перед большими аудиториями. Они также запланировали серию концертов в Соединенных Штатах, но группа отыграла там всего три концерта: два в Мэдисон—сквер-Гарден в Нью-Йорке и одно выступление в театре Стэнли в Питтсбурге — прежде чем Марли стало слишком плохо, чтобы продолжать.