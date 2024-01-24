Как сейчас живет Татьяна Доронина: последние новости

24 января в Центральном Доме актера пройдет презентация книги Галины Орехановой «Свет русского таланта», посвященной жизни и творчеству Татьяны Дорониной. Вести вечер будет актриса МХАТ им. Горького Лидия Матасова. Однако сама Татьяна Васильевна на сможет присутствовать на мероприятии.

По словам Лидии Матасовой, после перенесенного коронавируса у нее возникли проблемы со здоровьем – с ногами.

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