Как сейчас живет Татьяна Доронина: последние новости

24 января в Центральном Доме актера пройдет презентация книги Галины Орехановой «Свет русского таланта», посвященной жизни и творчеству Татьяны Дорониной. Вести вечер будет актриса МХАТ им. Горького Лидия Матасова. Однако сама Татьяна Васильевна на сможет присутствовать на мероприятии.
По словам Лидии Матасовой, после перенесенного коронавируса у нее возникли проблемы со здоровьем – с ногами.
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«Но книгу Татьяна Васильевна читала. Ей все понравилось, сказала, что Ореханова как всегда на высоте», - отметила Лидия Матасова в разговоре с Teleprogramma.pro.
По словам собеседницы, Татьяна Доронина по-прежнему находится в Геронтологическом центре «Юго-Западный», куда ее привезли еще в конце 2022 года.
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press
- Татьяна Васильевна не жаловалась на условия Центра? -– спросила Teleprogramma.pro у Лидии Матасовой.
- Мне не жаловалась. Я подробностей не знаю. Думаю, условия там нормальные.
В конце 2022 года в разговоре с журналистами худрук МХАТ им. Горького Владимир Кехман отметил, что в Геронтологическом центре за Татьяной Дорониной ухаживают шесть медсестер. В ее распоряжении хорошая медицина, массажи, спорт. Татьяна Доронина постоянно находится на связи с театром.