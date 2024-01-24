Как сейчас живет Татьяна Доронина: последние новости

  Татьяна Доронина. Фото:  Global Look Press 

Teleprogramma.pro разузнала, будет ли присутствовать Татьяна Васильевна на презентации книги о ней самой.

24 января в Центральном Доме актера пройдет презентация книги Галины Орехановой «Свет русского таланта», посвященной жизни и творчеству Татьяны Дорониной. Вести вечер будет актриса МХАТ им. Горького Лидия Матасова. Однако сама Татьяна Васильевна на сможет присутствовать на мероприятии. 

По словам Лидии Матасовой, после перенесенного коронавируса у нее возникли проблемы со здоровьем – с ногами. 

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«Но книгу Татьяна Васильевна читала. Ей все понравилось, сказала, что Ореханова как всегда на высоте», - отметила Лидия Матасова в разговоре с Teleprogramma.pro. 

По словам собеседницы, Татьяна Доронина по-прежнему находится в Геронтологическом центре «Юго-Западный», куда ее привезли еще в конце 2022 года.

Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press  

- Татьяна Васильевна не жаловалась на условия Центра? -– спросила Teleprogramma.pro у Лидии Матасовой.  

- Мне не жаловалась. Я подробностей не знаю. Думаю, условия там нормальные.

В конце 2022 года в разговоре с журналистами худрук МХАТ им. Горького Владимир Кехман отметил, что в Геронтологическом центре за Татьяной Дорониной ухаживают шесть медсестер. В ее распоряжении хорошая медицина, массажи, спорт. Татьяна Доронина постоянно находится на связи с театром. 

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