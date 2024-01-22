Как мальчишка из Подмосковья Сергей Бойцов стал знаменитым бодибилдером

Детство и юность

Сергей Дмитриевич Бойцов начал свой жизненный путь 15 августа 1994 года в городе Клине Московской области. Свое детство будущий бодибилдер провел в поселке Майданово. Воспитанием сына занималась бабушка, поскольку отец покинул семью, а маме приходилось много работать.

С раннего возраста Бойцов начал проявлять интерес к спорту. Он отлично играл в настольный теннис, а также стал прекрасным вратарем в своей футбольной команде. Кроме этого, мальчик любил играть в шашки и шахматы.

Но отсутствие отца сказывалось, у юноши появились вредные привычки и чрезмерное увлечение играми на компьютере. Сергей мог сутками просиживать сражаясь в очередной стрелялке, порой даже забывая делать уроки. Но когда друзья позвали его на турники, он понял, что не может даже ни разу подтянуться. Тогда он забросил бесполезное просиживание за компьютером и стал тренироваться.