Как мальчишка из Подмосковья Сергей Бойцов стал знаменитым бодибилдером

Детство и юность
Сергей Дмитриевич Бойцов начал свой жизненный путь 15 августа 1994 года в городе Клине Московской области. Свое детство будущий бодибилдер провел в поселке Майданово. Воспитанием сына занималась бабушка, поскольку отец покинул семью, а маме приходилось много работать.
С раннего возраста Бойцов начал проявлять интерес к спорту. Он отлично играл в настольный теннис, а также стал прекрасным вратарем в своей футбольной команде. Кроме этого, мальчик любил играть в шашки и шахматы.
Но отсутствие отца сказывалось, у юноши появились вредные привычки и чрезмерное увлечение играми на компьютере. Сергей мог сутками просиживать сражаясь в очередной стрелялке, порой даже забывая делать уроки. Но когда друзья позвали его на турники, он понял, что не может даже ни разу подтянуться. Тогда он забросил бесполезное просиживание за компьютером и стал тренироваться.
Сергей Бойцов с детства увлекался спортом. Фото: соцсети
Как раз в это время Сергей стал известным в своем городе, популяризировав движение Ghetto workout. Он давал интервью и выступал на телевидение, но особого заработка это занятие не приносило. Бойцов подрабатывал на рынке продавцом, охранял клубы и иногда танцевал в них.
Однажды он сам написал тренеру Дмитрию Яшанькину во «ВКонтакте», с просьбой подготовить его к соревнованиям по бодибилдингу. Мужчина кроме помощи в тренировках помог Бойцову избавиться от вредных привычек, научил правильно питаться и подтянул дисциплину.
Сергей твердо решил, что добьется всех возможных высот в спорте и будет помогать другим людям. После школы и колледжа Бойцов поступил в университет физической культуры на тренера-преподавателя. Во время студенчества спортсмен подрабатывал инструктором в фитнес-центре.
Сергей Бойцов совершил около 160 прыжков с парашютом. Фото: соцсети
Спортивная карьера
В 2012 году Бойцов принял участие в своих первых соревнованиях в Открытом кубке Московской области и занял 3-е место. Осенью Сергей забрал бронзу на Открытом чемпионате. Затем стал призером Кубка России и получил звание мастера спорта.
После этого он попробовал себя в соревнованиях Men’s Physiquе, где оценивается эстетика и пропорции тела. В 2015 году Сергей стал золотым медалистом соревнований, обогнав около 160 участников.
После этого Бойцов вошел в топ-15 на турнире Amateur Olympia Moscow и получил премию за вклад в развитие фитнеса и бодибилдинга в России.
Новостями о своей спортивной жизни бодибилдер делился на своем канале в YouTube.
Сергей Бойцов ведет свой канал на YouTube. Фото: соцсети
Модельный и шоу-бизнес
С таким идеальным телом Сергей смог сотрудничать с модельным агентством Uamodel и даже появился на обложке этого журнала. Кроме того, спортсмен участвовал в фотосессиях многих популярных зарубежных и российских изданий.
Неоднократно Бойцова звали в качестве эксперта на телешоу, в том числе «Пусть говорят» и «Прямой эфир», также он стал героем передачи «На самом деле» на Первом канале.
А в 2017 году бодибилдер снялся в кино. Он работал на одной площадке с Сергеем Безруковым и Милош Бикович в картине «Мифы о Москве».
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Сергей Бойцов неоднократно становился гостем телепередач. Фото: соцсети
Благотворительность
Спортсмен всегда находит время на благотворительность. Он сотрудничает с фондом «Дарим добро вместе», а также принимает участие в спортивных мероприятиях для детей.
Сергей часто выступает в детских домах, где мотивирует и передает опыт воспитанникам.
В 2015 году он устроил праздник для 400 воспитанников приютов и социального центра, а также организовал сбор средств на операцию маленькому Егору Аверину с диагнозом ДЦП.
Он старается помогать и пожилым людям и всех призывает к этому.
Сергей Бойцов уделяет много времени благотворительности. Фото: соцсети
Личная жизнь
Отношения и романы Сергея Бойцова находятся под пристальным вниманием его поклонниц. Его замечали вместе с Анной Кручининой, Алесей Абрамович и другими знаменитыми красавицами. Долгое время спортсмен встречался с Ольгой Масленниковой. Он хотел жениться на девушке, но не сложилось.
В 2018 году заговорили о романе Сергея с бизнес-леди и блогером Викторией Демидовой, известной под псевдонимом Demivika. Вскоре они подтвердили романтические отношения.
Сергея с бизнес-леди и блогером Викторией Демидовой. Фото: соцсети
В 2019 году, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте и наличие у девушке сына, пара поженилась. Демидова родила Бойцову сына Кристиана, которому счастливый отец сам перерезал пуповину.
Но уже в мае 2021 года бодибилдер известил поклонников о расставании с Викторией.
Демидова лишила Бойцова родительских прав и всячески препятствовала общению с сыном, о чем спортсмен поведал на шоу «Прямой эфир» зимой 2022 года.
Немного ранее, в августе 2021 года Сергей показал новую избранницу. Ею стала блогер Анастасией Созоник. Но вскоре они расстались и на шоу обиженная девушка сообщила, что спортсмен одновременно встречался с ней и с Викторией.
В свободное время Сергей занимается экстремальными видами спорта и любит путешествовать. Он плавает с китами и акулами, на его счету же более 200 прыжков с парашютом.
Сергей Бойцов в настоящее время
В феврале 2023 года фитнес-блогер Демидова и актер Сергей Бойцов появились вместе на премьере фильма «Папы против мам», а после разместили в соцсетях совместные фото, намекнув поклонникам на воссоединение.
Сергей Бойцов с новой возлюбленной побывал на Мальдивах. Фото: соцсети
Однако в конце 2023 года Сергей опубликовал серию фото с неизвестной девушкой по имени Алина, которая младше блогера. Они вместе отдыхали на Мальдивах.Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.