Как уехавшие артисты продают и переписывают на родственников свою недвижимость - кто от чего срочно избавился

Эмигрировавшие артисты оставили в России самое дорогое - свое имущество. А в то же время в Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому некоторых звезд, оставивших свою родину можно будет лишить не только всех званий и наград, а также вязанных с ними выплат, но и недвижимости, которое они приобрели на деньги, заработанные в России.

Предлагается целый перечень статей Уголовного Кодекса РФ, на которые будет распространяться конфискация имущества. Неудивительно, что артисты - иноагенты забеспокоились, что в любой момент могут стать не только фигурантами уголовного дела, но и лишиться нажитого добра. Уехавшие звезды массово продавать свое жилье, но столкнулись с препятствием. Особняки и квартиры висели мертвым грузом, тогда многим пришлось переписывать свою недвижимость на друзей и родственников.

Андрей Макаревич*