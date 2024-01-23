Как уехавшие артисты продают и переписывают на родственников свою недвижимость - кто от чего срочно избавился

Эмигрировавшие артисты оставили в России самое дорогое - свое имущество. А в то же время в Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому некоторых звезд, оставивших свою родину можно будет лишить не только всех званий и наград, а также вязанных с ними выплат, но и недвижимости, которое они приобрели на деньги, заработанные в России.
Предлагается целый перечень статей Уголовного Кодекса РФ, на которые будет распространяться конфискация имущества. Неудивительно, что артисты - иноагенты забеспокоились, что в любой момент могут стать не только фигурантами уголовного дела, но и лишиться нажитого добра. Уехавшие звезды массово продавать свое жилье, но столкнулись с препятствием. Особняки и квартиры висели мертвым грузом, тогда многим пришлось переписывать свою недвижимость на друзей и родственников.
Андрей Макаревич*
Андрей Макаревич* переписал долю в московской квартире на своего сына. Фото: Global Look Press
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* поспешил избавиться от своего имущества в пользу членов семьи.
Свою одну третью долю в московской квартире на Ленинском проспекте музыкант поспешил переписать на своего сына, актера Ивана Макаревича. Другая доля записана на бывшую жену Андрея Аллу. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 30 млн рублей.
Кроме того, в начале 2023 года музыкант переписал двухэтажный дом, площадью 400 кв. м., на младшую сестру Наталью. Особняк располагался на участке в 20 соток в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге в Истринском районе. Его примерная стоимость не менее 140 миллионов рублей.
Сейчас Андрей Макаревич* с семьей обитает в роскошных апартаментах в Израиле, недалеко от Тель-Авива. Это пятикомнатная квартира расположена в 100 метрах от пляжа, в ЖК Лагуна.
Земфира*
Земфира* переписала свою квартиру на актрису Ренату Литвинову. Фото: Global Look Press
Певица подарила свою самую дорогую московскую квартиру Ренате Литвиновой. Это 3-комнатная квартира, площадью 85 кв. м., расположенная в доме на Фрунзенской набережной, неподалеку от парка Горького. Средняя стоимость от 75 млн рублей.
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Макс Покровский*
Макс Покровский* заранее продал почти все свое имущество. Фото: Global Look Press
Бывший солист группы «Ногу свело» заранее готовился к отъезду. Несколько месяцев назад музыкант переоформил четырехкомнатную квартиру в Москве на супругу Татьяна Покровскую. Площадь жилья 110 кв. м., а стоимость такой недвижимости около 25 млн рублей. Остальное жилье в России он продал раньше.
Максим Галкин*
Муж Аллы Борисовны несколько раз пытался продать свой замок в деревне Грязь, однако так и не нашел на него желающих. По слухам, теперь шоумен пытается переоформить его на Аллу Пугачеву, чтобы быстрее избавиться от недвижимости. Ведь жизнь за границей дорогая, а существовать на что-то надо.
* Включен(а) в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.