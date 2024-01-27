Как Милош Бикович снова принес «Холопу» миллиарды, женился и снимается в американском сериале

Вместе со своим героем вырос и сам Милош - он уверяет, что стал более ответственным и серьезным. И для того есть как минимум две объективные причины.

Муж и отец

Артисту приписывали отношения с очень красивыми россиянками и сербками: моделью Сашей Лусс, актрисой Барбарой Татолович, танцовщицей Ариной Волошиной, артисткой Сашей Бортич и другими. Но в 2021 году публикации о романах серба сошли на нет - точку поставила модель Ивана Малич из Черногории. Эффектная брюнетка окольцевала ловеласа, и, кажется, надолго.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями, - написал Бикович в соцсетях минувшей осенью. - Папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту новость раньше, чем планировали».

10 января в соцсетях «холопа» появилось еще одно сообщение: чернильный рисунок семьи из трех человечков. Так публика поняла, что Милош стал отцом.

«Белый лотос», что ж ты вьешься...

Вслед за счастливыми весточками из роддома пошли и карьерные подвижки. Недавно стало известно, что Бикович снимается в американском сериале «Белый лотос» - популярном сатирическом проекте HBO, посвященном комичности и ущербности мира богатых, отдыхающих в люксовом отеле. Милош стал его частью, что подтвердил агент артиста. Подробности разглашать нельзя - Бикович связан контрактом, но порадоваться за очередной успех нашего гражданина (в 2021 году он получил российский паспорт) очень даже можно. В феврале начнутся съемки в Таиланде - на островах Самуи, Пхукет, а также в Бангкоке.

Где еще мы его увидим

В отличие от многих коллег («Верните Сергея Безрукова, а то везде Саша Петров!») серб крайне избирательно подходит к выбору ролей. В год он выпускает два-три проекта, а не шесть - восемь, как мог бы. Бикович считает, что художественное произведение должно нести правильный посыл, даже если говорит про остросоциальные и неприятные вещи.

В этом году у него запланированы как минимум три премьеры: четвертая часть водевиля «Беспринципные» (богатый иностранец Стефан), историческая драма «Гибель империи» (князь Александр Меншиков) и музыкальная драма «Дайте шоу!» (звезда эстрады Кирилл Артемьев).