Как жизнь французского актера Алена Делона, страдающего неизлечимой болезнью, превратили в ад его дети

«Ну ты Ален Делон!» - говорят красавцу мужчине в расцвете сил. Таким мы и помним Делона, секс-символа своего поколения, да и последующих тоже. В картинах «Зорро», «На ярком солнце», «Черный тюльпан» и многих других Ален явил миру образец витальности и естественной, что теперь большая редкость, красоты: изящество, помноженное на вечность, - именно так воспринимался Делон до недавних пор.
А потом его жизнь резко изменилась. Сразу после тяжелейшего диагноза (диффузная лимфома - рак крови) активизировались все, кто хочет погреть руки возле затухающей звезды. И самое печальное, что в первых рядах оказались те, кого он считал семьей. В обзоре «Телепрограммы» хронология последних событий из жизни Черного Тюльпана.
«Свалить к черту»
В 2019 году вышла последняя на настоящий момент работа Делона в комедии «Полное сходство» (за десять лет до этого артист будто в какой-то другой жизни пел «Parole, Parole...» на «Дискотеке 80-х» в Москве). Сейчас ему 88, возраст почтенный, но при статусе, достатке и достижениях европейской медицины вполне себе приемлемый. Если бы не диагноз. Онкологическое заболевание высосало все силы даже из такого символа витальности, как Делон - летом 2020 года его доставили в одну из клиник Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже актер перенес инсульт и отправился восстанавливаться в одну из швейцарских клиник. Там он не прошел ни одного из пяти когнитивных тестов и всерьез и задумался об эвтаназии, будучи замученным болью.
- Во-первых, потому, что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным, - сказал артист. - С определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому - без больниц, уколов и всего прочего...
Сын актера Энтони тут же сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится попрощаться с жизнью. В 2022 году Ален продал коллекцию более чем из 80 произведений искусства, которую он собирал в течение почти 60 лет, за €8 млн (775 млн руб.). И это только малая часть имущества актера.
Делон с сыновьями Энтони (слева) и Аленом-Фабьеном и дочерью Анушкой. Фото: личная страница Алена-Фабьена в социальной сети
Для детей Делона - Энтони, Анушки и Алена-Фабьена - на горизонте забрезжила сумма в по меньшей мере €300 млн (28 млрд руб.), таков предполагаемый размер будущего наследства. Продюсер, актер и режиссер Делон, помимо предметов искусства, собрал внушительную коллекцию спорткаров, среди которых была одна из самых дорогих моделей, когда-либо выпущенных Ferrari, - California Spider с ценником свыше €16 млн (1,5 млрд руб.), а еще есть недвижимость, доходы от лицензионного выпуска мужских рубашек и прочих товаров высшего сегмента потребления. По завещанию половина всего этого богатства должна отойти любимой дочери, остальное - сыновьям.
Еще недавно они были его счастьем. А теперь увлеченно и публично ссорятся друг с другом из-за его денег - не замечая, как плохо ему одному. Фото: личная страница Анушки Делон в социальной сети
Нежданная Хироми
В последнее время за актером ухаживали вовсе не дети (Энтони в этом году будет 60, Анушке - 33, Алену-Фабьену почти 30). Как только здоровье артиста ухудшилось, весь мир узнал о том, что более 30 лет (!) Делон в поместье Души жил фактически в гражданском браке с Хироми Роллен - японской сиделкой, которая моложе звезды на 20 лет, ставшей для артиста больше чем няней. «Это любовь, которая длилась 33 года», - призналась Хироми в первом за все это время интервью, добавив, что она не была «компаньонкой», как утверждал сын актера Энтони Делон.
- Мы вели себя как нормальная пара, целовались на глазах у всех и проявляли знаки внимания, дети это видели, - пояснила она, добавив, что они «делили одну постель». - Он был счастлив и больше ничего не просил, я тоже. 95% моей жизни было посвящено Алену.
66-летняя Хироми Роллен настаивает, что была не сиделкой, а сердечной подругой актера. Фото: TV5 Monde
Почему все эти сугубо личные подробности начали всплывать? Дети Делона обвинили Роллен в «злоупотреблении доверием» отца и психологическом манипулировании: дескать, не дает им связаться с ним, сбрасывает звонки, скрывает письма и скрыто управляет стариком. А еще плохо обращается с любимыми собачками артиста. Неизвестно, чего ждать от такой - вдруг начнет претендовать на французские роскошества Алена?
В июле 2023 года дети Алена вынудили Роллен покинуть имение актера - по ее словам, охрана выставила ее на улицу в домашней одежде и с €60 в кармане. Конечно, 66-летняя Хироми молчать не стала - подала иск к обидчикам. Прокуратура коммуны Монтаржи начала проверку и в отношении женщины, и в отношении детей Делона, которых Роллен обвинила в фактическом ускорении конца актера.
По версии Хироми, как только дети получили доступ к телу, они тут же прекратили лечение Делона, что неизбежно ускоряет его уход. Адвокат японки указал на переписку между наследниками: в СМС они обсуждали дальнейшее лечение отца, и Энтони предложил «немедленно прекратить химиотерапию».
Детки в клетке
Французское ТВ с радостью подхватило свару и начало разматывать этот змеиный клубок на все лады. Дети вступили в схватку друг с другом.
Энтони Делон обвинил сестру в желании вернуть отца в Швейцарию, гражданином которой актер является, чтобы избежать «огромного налога» на наследство (сам актер уверял, что хочет провести остаток жизни в своем замке). Дочь Анушка клянется, что единственной причиной отвезти отца в Швейцарию, где Делон обычно вспоминает о легальной эвтаназии, было его лечение. Кроме того, Энтони подал заявление на сестру в полицию из-за того, что она скрыла плохие результаты когнитивных тестов отца «в личных целях». Позже стало известно, что Ален Делон собрался подать на сына жалобу после этого высказывания.
В ответ Анушка также подала жалобу на брата за клевету. А в это время прокуратура начала предварительное расследование после заявления другого сына актера - Алена-Фабьена против Анушки, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Все это не сюжет сериала «Наследники», а реальная жизнь детей Делона.
Чтобы установить реальное состояние здоровья актера, прокуратура назначила медицинское освидетельствование Делона. Врач уже был у артиста. Результатов экспертизы еще нет, но их уже оспорил сын актера Энтони.
Расплата это за любовь всех женщин мира или нет - одному Богу известно. Только едва ли даже самый отъявленный сердцеед достоин подобного. Если в 2022 году душераздирающее признание Делона о том, что он устал терпеть боль и одиночество (!) и согласен на эвтаназию, могло казаться лишь формой актерского кокетства, то теперь - на фоне того, что происходит вокруг него, - выглядит, увы, неотвратимым пророчеством...