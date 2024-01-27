Как жизнь французского актера Алена Делона, страдающего неизлечимой болезнью, превратили в ад его дети

«Ну ты Ален Делон!» - говорят красавцу мужчине в расцвете сил. Таким мы и помним Делона, секс-символа своего поколения, да и последующих тоже. В картинах «Зорро», «На ярком солнце», «Черный тюльпан» и многих других Ален явил миру образец витальности и естественной, что теперь большая редкость, красоты: изящество, помноженное на вечность, - именно так воспринимался Делон до недавних пор.

А потом его жизнь резко изменилась. Сразу после тяжелейшего диагноза (диффузная лимфома - рак крови) активизировались все, кто хочет погреть руки возле затухающей звезды. И самое печальное, что в первых рядах оказались те, кого он считал семьей. В обзоре «Телепрограммы» хронология последних событий из жизни Черного Тюльпана.

«Свалить к черту»

В 2019 году вышла последняя на настоящий момент работа Делона в комедии «Полное сходство» (за десять лет до этого артист будто в какой-то другой жизни пел «Parole, Parole...» на «Дискотеке 80-х» в Москве). Сейчас ему 88, возраст почтенный, но при статусе, достатке и достижениях европейской медицины вполне себе приемлемый. Если бы не диагноз. Онкологическое заболевание высосало все силы даже из такого символа витальности, как Делон - летом 2020 года его доставили в одну из клиник Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже актер перенес инсульт и отправился восстанавливаться в одну из швейцарских клиник. Там он не прошел ни одного из пяти когнитивных тестов и всерьез и задумался об эвтаназии, будучи замученным болью.

- Во-первых, потому, что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным, - сказал артист. - С определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому - без больниц, уколов и всего прочего...

Сын актера Энтони тут же сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится попрощаться с жизнью. В 2022 году Ален продал коллекцию более чем из 80 произведений искусства, которую он собирал в течение почти 60 лет, за €8 млн (775 млн руб.). И это только малая часть имущества актера.