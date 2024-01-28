Звезды, которые после громких расставаний встретили другую вторую половинку

В январе актриса загорала в Таиланде с 39-летним ресторатором Владимиром Перельманом. До встречи с Агатой он числился в списке завидных холостяков Москвы, но теперь все: занят! По слухам, Агата и Владимир уже съехались и живут вместе. Отношения у парочки начались несколько месяцев назад - после того, как они оказались за одним столиком на благотворительном мероприятии Светланы Бондарчук. Начали общаться - и закрутилось…

Перельман был женат один раз, но развелся десять лет назад. Детей у него нет. Он основатель холдинга Perelman People, в который входят рестораны «Рыба моя», I Like Bar и многие другие. Сам он говорит, что много лет борется с единственной вредной привычкой - курением. Увлечен йогой, к которой приобщал Агату в Таиланде.

На время отпуска с женихом Агата оставила своих детей с их отцом Павлом Прилучным, с которым развелась в 2020 году. Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, которая родила ему сына.

Алексей Учитель