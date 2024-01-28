Звезды, которые после громких расставаний встретили другую вторую половинку

А вдруг опять что-то пойдет не так?! Но ведь пока не попробуешь - не узнаешь! Перед вами пять знаменитостей, которые дали себе еще один шанс и не прогадали.
Павел Деревянко
Зое и Павлу очень хорошо вместе. Фото: личная страница Павла Деревянко в социальной сети
Актер начал 2024 год с того, что опубликовал фото с длинноногой красавицей, роман с которой скрывал почти два года. 47-летний Павел Деревянко и 33-летняя Зоя Фуць живут вместе, у них общие друзья, которые отзываются о парочке как о «влюбленных и понимающих друг друга с полуслова». Зоя не только красивая, она еще и свой бренд одежды создала. У Фуць двое сыновей от бывшего мужа, а у Деревянко две дочери от предыдущих отношений - дети пары познакомились и подружились.
Напомним, бывшая подруга Деревянко тоже предпринимательница: у Дарьи Мясищевой успешно работает своя пекарня. Павел и Дарья жили так называемым гостевым браком.
Евгений Папунаишвили
Сыну Евгения и Галины уже 9 месяцев. Фото: личная страница Евгения Папунаишвили в социальной сети
Хореограф и телеведущий 42-летний Евгений Папунаишвили оказался мастером не только танцевальных па, но и конспирации. Свою вторую жену Евгений рассекретил только, когда их сыну Луке исполнилось 9 месяцев. Папунаишвили в первом браке громко женился и со скандалом развелся с итальянкой Салимой. Позже экс-супруги нашли общий язык ради 6-летней дочери Софии. Вторая свадьба прошла в кругу родни и близких друзей, которые также хранили молчание о событии. Избранницей Папунаишвили стала статная брюнетка Галина, у которой от предыдущего брака есть дочь.
«Важное: у нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша, - написал Евгений. - Моя дочь и дочь Гали - тоже София, очень счастливы, что у них теперь есть братик».
Агата Муцениеце
«Что за колоритный мужчина у Агаты?!» - оборачиваются паре вслед. Фото: Persona Stars
В январе актриса загорала в Таиланде с 39-летним ресторатором Владимиром Перельманом. До встречи с Агатой он числился в списке завидных холостяков Москвы, но теперь все: занят! По слухам, Агата и Владимир уже съехались и живут вместе. Отношения у парочки начались несколько месяцев назад - после того, как они оказались за одним столиком на благотворительном мероприятии Светланы Бондарчук. Начали общаться - и закрутилось…
Перельман был женат один раз, но развелся десять лет назад. Детей у него нет. Он основатель холдинга Perelman People, в который входят рестораны «Рыба моя», I Like Bar и многие другие. Сам он говорит, что много лет борется с единственной вредной привычкой - курением. Увлечен йогой, к которой приобщал Агату в Таиланде.
На время отпуска с женихом Агата оставила своих детей с их отцом Павлом Прилучным, с которым развелась в 2020 году. Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, которая родила ему сына.
Алексей Учитель
Режиссер на 46 лет старше своей избранницы. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Режиссер Алексей Учитель на январские каникулы летал в Турцию с дочерью Анной Пересильд, своей новой избранницей - 26-летней Софьей Мелединой и их совместной двухлетней дочерью Ниной. 72-летний Алексей Учитель редко афиширует личную жизнь, но недавно пришел с Софьей на премьеру фильма «Нина», где главную роль сыграла его бывшая гражданская жена Юлия Пересильд. Пересильд и Учитель расстались три года назад, у них две дочери. Маленькая Нина подружилась со старшими сестрами. Недавно Юлия Пересильд делилась в интервью: «У Алексея давно своя жизнь. У нас в этом смысле хорошие, деловые отношения».
Софья Меледина была студенткой Алексея Учителя во ВГИКе, он спродюсировал ее режиссерский дебют «Миттельмарш». Диплом она получила летом 2021-го, а родила в феврале того же года.
Надежда Сысоева
Рядом с Сашей Надя тоже чувствует себя на 24. Фото: личные страницы Саши Стоуна и Надежды Сысоевой в социальной сети
Артистка после расставания с продюсером Ильей Бачуриным долгое время не начинала новые серьезные отношения. И наконец-то Наденька счастлива: экс-звезда Comedy Woman отдыхает в Таиланде с блогером Сашей Стоуном (он же Александр Зарубин, четырехкратный чемпион России по боевым искусствам). Стоун недавно расстался с блогершей Валей Карнавал и снял роскошную виллу для отдыха с Сысоевой. Надежде 39, Александр моложе ее на 15 лет. Но возраст счастью не помеха. На курорте парочка проводит много времени с друзьями и вдвоем. В Москве Саша и Надя периодически живут вместе.