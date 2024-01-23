«Ужасное зрелище!»: зрители - о выходке Полины Гагариной на шоу «Голос»

На Первом канале продолжаются съемки нового сезона шоу «Голос». Но зрители уже следят не столько за успехом участников, сколько за баталии среди членов жюри. Ведь наставники не на шутку борются за молодые таланты.
«Спектакль окончен»
Выходки членов жюри телепередачи постоянно обсуждаются среди телезрителей. На этот раз снова отличилась Полина Гагарина, которая в финале первого дня съемок шоу «Голос» неожиданно покинула площадку.
29-летняя талантливая певица из Луганска Анастасия Паньшина для своего выступления в проекте выбрала песню Гагариной «Спектакль окончен». Конечно, к ней повернулась исполнительница хита, но также не остался в стороне и второй член жюри Владимир Пресняков.
Полина Гагарина на шоу «Голос». Фото: соцсети
Полина даже предложила девушке спеть вместе, но при условии, что она пойдет к ней в команду. Пока певица думала, Пресняков уже начал петь с Анастасией, тут пришлось вступить и Гагариной с другим хитом. Девушки спели, обнялись и логично было бы предположить, что Анастасия отправится в команду Полины. Но до чего сильным было разочарование, когда девушка пошла к Преснякову.
Тогда даже Антону Беляеву стало неудобно за Гагарину. Под всеобщий смех он взял ее за руку и вывел из студии. Певица сетовала, что ее постоянно используют, она поет с девушками, но они выбирают Владимира.
Все же шоу должно продолжаться, поэтому далеко ей уйти не дали. Исполнительница хита «Спектакль окончен» прошла по знаменитому коридору и вернулась обратно.
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Певица из Луганска выбрала команду Владимира Преснякова, но спела с Гагариной. Фото: соцсети
Мнение зрителей
Несмотря на то, что ситуация разрешилась мирно, а поступок Гагариной был переведен в шутку, зрителям не до смеха. Некоторых уже порядком раздражает сама Гагарина, и ее выходки в шоу «Голос».
В социальных сетях люди жалуются на постоянные перепалки, ссоры и скандалы среди членов жюри. Россияне также заметили, что Гагарина и вовсе ведет себя слишком вольно как с участниками, так и с коллегами.
Елена Гладких: «Ужасное зрелище! Гагарина совсем потеряла чувство меры! Какая-то развязная хамка! Шутки плоские у нее! Раньше за ней такого не замечалось! Наверное опять взошла очередная звезда! Просто плюнуть некуда,прям одни звезды кругом! Лучше бы научились себя вести, смотреть на нее неприятно! Выключила из-за нее телевизор,и вряд-ли буду смотреть эту передачу!»
Виолетта Никитина (Колина): «Перестала смотреть из-за Гагариной! Кривляка!»
Надежда К: «Отвратительное поведение жюри, орут, базар. Гагарина возомнила себя великой, думала к ней побегут все участники, вот и злится. Надоела она, зазвездилась».
Татьяна Морозова: «Раньше жюри обсуждали исполнителей, что понравилось, над чем надо поработать. Сейчас только перепалки между собой. Противно...»
Зрители не хотят видеть Гагарину в жюри шоу «Голос». Фото: Global Look Press
Ирина Куликова: «Согласна на все 100. Ведет себя как хабалка. Кто придумал ее в наставники, ее саму еще учить и учить, и петь, и говорить».
Ойрат Джунгарский: «Да она звезду поймала вот и не чувствует земли. Она перестала нравится как певица, на подмостках ведет себя, как не знаю что, противно смотреть. Есть понятие артистизм, а у нее кривляние».
Рима Зуева ( Казакова ): «Молодец. Давно надо было уйти. Надоела. Иди в рекламу».
Марина Марина: «Стыдно перед участниками за поведение сидящих в креслах... Участники переживают, стараются показать свое творчество,... а тут какое-то безобразие начинается в креслах, кошмар! Забывают судители зачем их посадили в эти самые кресла. Гагарина безобразна в своем невежественном поведении, неприятно наблюдать за ее кривляниями...»
По мнению пользователей в Сети, Полина Гагарина некрасиво ведет себя по отношению к участникам проекта «Голос». Фото: Global Look Press