«Ужасное зрелище!»: зрители - о выходке Полины Гагариной на шоу «Голос»

На Первом канале продолжаются съемки нового сезона шоу «Голос». Но зрители уже следят не столько за успехом участников, сколько за баталии среди членов жюри. Ведь наставники не на шутку борются за молодые таланты.

«Спектакль окончен»

Выходки членов жюри телепередачи постоянно обсуждаются среди телезрителей. На этот раз снова отличилась Полина Гагарина, которая в финале первого дня съемок шоу «Голос» неожиданно покинула площадку.

29-летняя талантливая певица из Луганска Анастасия Паньшина для своего выступления в проекте выбрала песню Гагариной «Спектакль окончен». Конечно, к ней повернулась исполнительница хита, но также не остался в стороне и второй член жюри Владимир Пресняков.