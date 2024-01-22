Как грек Демис Карибидис стал звездой российского юмора

Детство и юность

Демис Карибов — грек по национальности. Свою фамилию он превратил в псевдоним Карибидис.

Юморист начал свой жизненный путь 4 декабря 1982 года в Тбилиси. Детство провел в Салониках и по-русски почти не умел разговаривать.

Затем мальчик вместе с семьей переехал жить в российский приморский город Геленджик, где Демису пришлось осваивать школьную программу на русском языке. Помимо этого юноша занимался игрой на барабанах.

После школы Карибидис поступил в Сочинский университет туризма. Здесь в дополнение к греческому и русскому Демис выучил английский и испанский языки.