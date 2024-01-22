Как грек Демис Карибидис стал звездой российского юмора

Детство и юность
Демис Карибов — грек по национальности. Свою фамилию он превратил в псевдоним Карибидис.
Юморист начал свой жизненный путь 4 декабря 1982 года в Тбилиси. Детство провел в Салониках и по-русски почти не умел разговаривать.
Затем мальчик вместе с семьей переехал жить в российский приморский город Геленджик, где Демису пришлось осваивать школьную программу на русском языке. Помимо этого юноша занимался игрой на барабанах.
После школы Карибидис поступил в Сочинский университет туризма. Здесь в дополнение к греческому и русскому Демис выучил английский и испанский языки.
Демис Карибидис родился в Тбилиси. Фото: соцсети
КВН
В студенчестве Денис начал играть в КВН за университетскую команду «Руссо туристо». После чего, в 2004 году,перешел в большой КВН и смог пробиться в Высшую лигу. Карибидис выступал в многочисленных фестивалях, стал обладателем «Большого КиВиНа в золотом».
Демис Карибидис начал карьеру с КВН. Фото: соцсети
В 2010 году Карибидис вошел в состав сборной Краснодарского края «БАК — Соучастники», команда стала чемпионом Высшей лиги.
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Демис Карибидис попал на телевидение после КВН, как и Павел Воля. Фото: соцсети
Телевидение
Карьерная биография Карибидиса похожа на историю многих бывших кавээнщиков — Гарика Харламова, Павла Воли, Тимура Батрутдинова и других. После КВН Демис стал участником юмористического шоу Comedy Club.
Тексты для своих миниатюр Демис сочиняет сам. Шутки юмориста люди пересказывают друг другу, они яркие, искрометные и по-настоящему смешные.
Дуэты артиста со Скороходом зрители любят больше всего. Не редко появляются и постановки со звездами шоу-бизнеса России.
Артист также принимал участие в шоу «Камеди Вумен» и «Наша Russia». Помимо этого выступал гостем передач «Где логика?», «Студия СОЮЗ» и «Импровизация»
Несмотря на то что юморист адекватно воспринимает шутки в свой адрес, ему было непросто в телепроекте «Прожарка» для канала ТНТ4.
Демис Карибидис — любимчик телезрителей. Фото: соцсети
Фильмы
Демис дебютировал в качестве артиста в сериале «Реальные пацаны», после этого снялся в «Универе» и «Бородаче».
В картине «Гусар» Карибидис сыграл Наполеона Бонапарта.
Демис Карибидис сыграл Наполеона Бонапарта в картине «Гусар». Фото: соцсети
В начале 2021 года юморист выступил в главной роли в семейной комедии «Отпуск».
Съемочный опыт был очень интересен, а роль близка актеру, ведь он вырос возле моря. На проекте Демису довелось работать с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой.
Во время съемок Демис Карибидис подружился с Павлом Майковым и его дублером. Фото: соцсети
В октябре 2022 года вышел второй сезон сериала. Несмотря на плотный и сложный график, Карибидис был рад, что его пригласили сниматься
Перед зрителями комик предстал в необычном образе, у него были длинные волосы.
Демис Карибидис появился в обоих сезонах «Отпуска». Фото: соцсети
Личная жизнь
До определенного момента Демис не приоткрывал завесу тайны своей личной жизни. Но однажды он сделал предложение своей избраннице Пелагее прямо со сцены во время фестиваля «Неделя высокого юмора» в честь десятилетия «Камеди Клаб». После согласия девушки все участники шоу вышли на сцену с цветами.
Супругу Демиса Карибидиса зовут Пелагея. Фото: соцсети
В мае 2014 года пара сочеталась законным браком. В семье Пелагеи и Демиса родилось четверо детей — три дочери и сын.
Пелагея родила Демису четверых детей. Фото: соцсети
Демис Карибидис в настоящее время
В 2023 году зрители ТНТ увидели Демиса в новогодней комедии «СамоИрония судьбы», где он воплотил роль наследного принца насыпных островов.
В мае был анонсирован совместный российско-индийский фильм, в котором Карибидис и Галустян исполняют роли братьев, чьи пути давно разошлись. Скорое начало работы над картиной объявляла Тина Канделаки.
Демис Карибидис — юморист и актер. Фото: соцсети
Юморист продолжает смешить зрителей в шоу Comedy Club. А в комедии «Иван Васильевич меняет все!», которую зрители смотрели в эту новогоднюю ночь, Карибидис сыграл роль Шурика.
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Демис Карибидис появился перед телезрителями в новогоднюю ночь в образе Шурика. Фото: соцсети