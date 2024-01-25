Как Юрий Сенкевич покорил Антарктику и познакомился с Туром Хейердалом

Телеведущий, врач, ученый и путешественник Юрий Сенкевич мог бы пополнить ряды советских космонавтов. Но судьба распорядилась так, что большую часть времени он проводил на Земле: совершал экспедицию в Антарктику, покорял Эверест, пересекал океан на небольшом суденышке вместе с Туром Хейердалом, называвшим его младшим братом.
Обо всех своих приключениях Юрий Александрович рассказывал в своей знаменитой программе «Клуб путешественников». О том, какие истории могли слышать зрители передачи, а также о том, кто шел по жизни вместе с Юрием Сенкевичем, — в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Юрий Александрович Сенкевич родился 4 марта 1937 года в Баян-Тумене (сейчас Чойбалсан, территория современной Монголии) в семье врача и медсестры.
В детстве Юрий зачитывался произведениями Александра Дюма, Жюля Верна и Джека Лондона. Но о путешествиях впервые стал подумывать после того случая, когда однажды на отдыхе в сухумском военном санатории нашел на берегу моря кусок белого мрамора с непонятной надписью.
Затем мальчик показал находку знакомым военным летчикам, которые посоветовали ему обратиться к археологам. Увидев предмет, археологи пришли к выводу, что это античная мраморная стела V века до н. э. Ныне она находится в Абхазском государственном музее.
Юрий Сенкевич в детстве. Фото: взято из открытых источников
Врачебная деятельность
После школы Юрий Сенкевич решил продолжить семейную династию и поступил в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Ленинграде. А по ее окончании был назначен начальником медпункта в войсковой части Тверской области.
Но в 1961 году состоялся первый полет человека в космос. И Сенкевича манили космические дали. И в 1962 году 25-летний Юрий попал в штат Института авиационной и космической медицины Министерства обороны. Свою карьеру в этой отрасли Сенкевич начинал с должности младшего научного сотрудника, но затем дорос до начальника Учебно-тренировочного специализированного центра медико-биологической подготовки космонавтов.
Много времени ученый посвятил медико-биологическому обеспечению как людей, так и животных для управляемых полетов в космос, исследовал механизмы нарушения физиологических функций живых организмов в условиях невесомости.
Также Юрий Сенкевич принимал участие в подготовке врача-исследователя к космическому полету и участвовал в этом эксперименте и сам.
«Тогда Борис Егоров (Знаменитый врач-космонавт - прим. ред) решил, что надо, по идее, сделать хороший исследовательский полет. И для этого нужно непременно послать врача с животными в космос, чтобы там посмотреть: можно ли делать уколы, как можно делать внутривенные вливания, как оперировать в космосе и т.д., — вспоминал Юрий Сенкевич в интервью изданию Pravda.ru.
— Тогда были выбраны три человека, и я в том числе, которых сначала проверили: мы прошли все эти жуткие центрифуги и т.д. Но на первом этапе мы должны были туда послать только животных. Тогда, в 1966-м, полетели собачки Ветерок и Уголек, которых лично ваш покорный слуга оперировал, вживлял им электроды в каротидный синус, отрезал им хвосты и т.д.».
Юрий Сенкевич в молодости. Фото: взято из открытых источников
Экспедиция в Антарктику
Но Сенкевичу не суждено было полететь в космос. Когда он готовился к этому событию, ему предложили отправиться в Антарктику для изучения поведения организма в экстремальных условиях Севера.
В этой экспедиции Юрий Александрович пробыл год. Команда состояла исключительно из суровых мужчин. Как рассказывал ученый, самая большая проблема для многих из них заключалась в разлуке с любимыми женщинами.
«Я видел там здоровенных мужиков, он не получает несколько дней радиограммы от жены, приходит весь черный: «Доктор, дай спирту. Я эту с... ненавижу...» Плачет. Я понимаю, что ему ничего нельзя давать, еще хуже будет. На следующий день он получает радиограмму, совершенно другой, весь светится: «Ребята, ну дайте спиртику!».
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Впрочем, по словам Юрия Сенкевича, самым сложным было найти возможность побыть наедине с самим собой. Ведь участие в научной экспедиции, как ни крути, - это командная игра.
«Казалось бы, людей наказывают одиночеством, а тут все наоборот. Я это потом наблюдал на «Тигрисе», когда мы разбредались кто куда, в какие-то закутки, чтобы друг друга не видеть. Это, оказывается, очень важно», — признавался Юрий Сенкевич в том же интервью Pravda.ru.
За работой участников экспедиции наблюдал весь мир. А ее материалы легли в основу диссертации Юрия Сенкевича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Кстати, также во время этой опасной поездки он был специальным корреспондентом журнала «Дружба народов» и вел путевой дневник.
Экспедиция с Туром Хейердалом
Большим событием в жизни Юрия Александровича можно назвать его участие в экспедиции Тура Хейердала. Интересно, что Сенкевич оказался в ней благодаря… Никите Хрущеву. Со знаменитым путешественником советский генсек познакомился, когда находился с дипломатическим визитом в Норвегии. Никита Сергеевич подарил Хейердалу бочонок черной икры, а тот в благодарность решил пригласить в свое путешествие представителя Советского Союза.
Все дело в том, что Тур Хейердал набирал в свою команду интернациональный состав и тем самым хотел показать, что в одном коллективе смогут ужиться люди разных культур, конфессий и политических убеждений. Главным условием участия в экспедиции было знание английского языка. Юрий Сенкевич владел английским, поскольку однажды после войны его мама Анна Куприяновна привела домой женщину, упавшую на улице в обморок. Впоследствии оказалось, что она знает несколько языков. Благодаря этой женщине Юрий и выучил язык Шекспира.
Итак, в команду Тура Хейердала, вышедшей в море в лодке под названием «Ра», спроектированной по древнеегипетским чертежам в Республике Чад из эфиопского папируса, вошли американский летчик Норман Бейкер, строитель из Республики Чад Абдулла Джибрин, итальянский видеооператор Карло Маури, фотограф из Объединенных Арабских Эмиратов Жорж Суриал, мексиканский антрополог Сантьяго Хеновес и обезьянка Сафи.
Юрий Сенкевич и Тур Хейердал. Фото: кадр из программы «Клуб путешественников»
И 25 мая 1969 года команда Тура Хейердала отплыла от берегов Марокко. Кстати, перед началом экспедиции знаменитый путешественник настоятельно советовал Юрию Сенкевичу написать завещание. Ведь в Атлантический океан участники экспедиции вышли практически на бумажной лодке. Но в первой экспедиции команда так и не достигла своей цели. И после преодоления 5 000 километров затонула.
Однако через год Тур Хейердал вновь снарядил экспедицию и на этот раз достиг Барбадоса. А спустя семь лет Юрий Сенкевич отправился в снаряженную Хейердалом экспедицию в Индийском океане на тростниковой лодке «Тигрис». Путешественники стартовали от берегов Ирака, плыли через Персидский залив в Пакистан, а оттуда добирались к берегам Африки в Красное море. Однако экспедиция не достигла цели из-за вооруженного конфликта в Сомали.
Тур Хейердал и Юрий Сенкевич, несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте (Хейердал был старше), дружили всю жизнь.
«Мне приходилось бывать с ним практически во всех жизненных ситуациях. Вместе тонули и вместе выплывали. Помимо того, что он был прекрасным ученым, он был очень вдумчивым и очень серьезным человеком, который длительное время занимался одним и тем же делом: практически всю свою долгую жизнь он принимал неординарные решения и всегда выходил победителем, даже из самых сложных жизненных ситуаций», — говорил Юрий Сенкевич о Туре Хейердале.
«Клуб путешественников»
Тур Хейердал стал гостем программы «Клуб путешественников», которую Юрий Александрович вел на протяжении сорока трех лет. Причем приглашение быть ведущим этой передачи Сенкевич получил наряду с должностью заведующего отделом научно-медицинской и технической информации в Институте медико-биологических проблем.
Кстати, на самом деле программа о кинопутешествиях существовала с 1960 году. А ее первым ведущим являлся Владимир Шнейднеров. И лишь после его ухода это место занял Сенкевич. Причем сначала он появился в студии программы в качестве гостя, который делился своими впечатлениями о совместном плавании с Туром Хейердалом. Зрители тепло приняли его. И было решено, что Юрий Александрович будет постоянным ведущим «Клуба…».
Юрий Сенкевич. Фото: кадр из программы «Клуб путешественников»
Впоследствии в своей программе Юрий Сенкевич рассказывал не только о традициях о культурах разных стран, но и делился собственным опытом, историями из жизни. Также студию «Клуба путешественников» посещали Жак-Ив Кусто, Федор Конюхов, Карло Маури, с которым Сенкевич отправился в экспедицию Тура Хейердала.
Программа «Клуб путешественников» неоднократно получала международные награды, в том числе «ТЭФИ» и «Хрустальный глобус».
В 1979 году Юрий Сенкевич вновь посетил Северный полюс, а потом решился и на покорение Эвереста. Юрий Александрович выпустил три книги сочинений и автобиографию «Путешествие длиною в жизнь». Всего же знаменитый путешественник побывал в 125 странах.
В 1990 году Юрий Сенкевич был избран депутатом Моссовета (ныне Мосгордумы). А в 1997 году стал Академиком Российской телевизионной академии.
Личная жизнь
Первую любовь Юрий встретил, когда отдыхал в Сочи. Ему довелось попасть на выступление ансамбля «Березка», и в душу парня запала симпатичная девушка по имени Галина Петрова. Но этот роман не продлился долго, поскольку в то время Юрий еще не был готов к семейным отношениям.
Первой женой Юрия Александровича стала другая участница ансамбля «Березка» — Ирма Помчалова. У пары родилась дочь Дарья, которая после окончания школы выбрала профессию врача-кардиолога. Однако в итоге Юрий Сенкевич и Ирма Помчалова развелись. Причиной их разрыва стал загруженный график обоих супругов.
Юрий Сенкевич с женой Ксенией. Фото: взято из открытых источников
Во второй раз Юрий Сенкевич женился на лингвисте Союза театральных деятелей Ксении Михайловой. У нее был сын от первого брака Николай, который стал врачом, а позднее занял пост гендиректора НТВ.
Уход из жизни
Весной 2003 году группа Юрия Сенкевича попала в тяжелую аварию, в результате которой врач и ведущий сломал два ребра. Но учитывая то, в каком состоянии был автомобиль, многие говорили, что ученый родился в рубашке.
Однако последствия автокатастрофы дали о себе знать: Сенкевич перенес два инфаркта. Но при этом неутомимый путешественник никогда не жаловался на здоровье.
Утром 25 сентября 2003 года он поехал на работу. В машине Юрию Александровичу стало плохо и после того, как ведущий добрался до своего кабинета, он вызвал скорую помощь. Пока медики ехали, Сенкевичу стало лучше.
Юрий Сенкевич. Фото: Global Look Press
Однако когда приехали врачи, Юрий Александрович вышел к ним со словами: «Ребята, даже неловко, что я вас побеспокоил». В этот момент он и потерял сознание. Врачи запускали сердце Юрия Сенкевича пять раз, но чуда не произошло. Знаменитый телеведущий и путешественник похоронен на Новодевичьем кладбище.
После ухода Сенкевича «Клуб путешественников» закрыли, поскольку он был действительно незаменим. В Москве есть музей, посвященный Юрию Сенкевичу, где проходят вечера его памяти и встречи последователей.
В музее Юрия Сенкевича постоянно проводятся вечера памяти. Фото: Global Look Press
«Галерея звезд Останкино»
27 января в программе «Галерея звезд» на телеканале «Звезда» выйдет выпуск, посвященный Юрию Сенкевичу. В нем вы узнаете, правда ли то, что он был рыцарем Мальтийского ордена? Как интуиция спасла Юрия Александровича от мексиканских бандитов?
Также жена, внучка и правнучки расскажут о том, каким Юрий Сенкевич был дома и как известный театральный режиссер Петер Штайн в сложные 90-е спас «Клуб путешественников». Вам предстоит открыть для себя много нового!
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