Как Юрий Сенкевич покорил Антарктику и познакомился с Туром Хейердалом

Телеведущий, врач, ученый и путешественник Юрий Сенкевич мог бы пополнить ряды советских космонавтов. Но судьба распорядилась так, что большую часть времени он проводил на Земле: совершал экспедицию в Антарктику, покорял Эверест, пересекал океан на небольшом суденышке вместе с Туром Хейердалом, называвшим его младшим братом.

Обо всех своих приключениях Юрий Александрович рассказывал в своей знаменитой программе «Клуб путешественников». О том, какие истории могли слышать зрители передачи, а также о том, кто шел по жизни вместе с Юрием Сенкевичем, — в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Юрий Александрович Сенкевич родился 4 марта 1937 года в Баян-Тумене (сейчас Чойбалсан, территория современной Монголии) в семье врача и медсестры.

В детстве Юрий зачитывался произведениями Александра Дюма, Жюля Верна и Джека Лондона. Но о путешествиях впервые стал подумывать после того случая, когда однажды на отдыхе в сухумском военном санатории нашел на берегу моря кусок белого мрамора с непонятной надписью.

Затем мальчик показал находку знакомым военным летчикам, которые посоветовали ему обратиться к археологам. Увидев предмет, археологи пришли к выводу, что это античная мраморная стела V века до н. э. Ныне она находится в Абхазском государственном музее.