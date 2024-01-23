Живая легенда панк-рока и незабываемая солистка Blondie: кто такая Дебби Харри

Кто такая Дебби Харри?
В 1970-х Дебби Харри познакомилась с Крисом Стэйном и вместе они создали группу Blondie. Их музыку относили к стилю новой волны, возникшему под влиянием панка, электроники, регги и фанка. В конце концов, группа стала успешной и коммерчески, и у критиков.
Третий альбом Parallel Lines прославил Харри, а сингл Heart of Glass занял первую позицию в чартах. Вслед за ним появились и другие хиты: Call Me, The Tide Is High, Rapture. Музыкальное мастерство и завораживающая внешность сделали Харри поп-иконой, оказавшей влияние на многих будущих певиц.
Сотрудник Sotheby's проходит мимо портрета Дебби Харри работы Энди Уорхола, 17 июня 2011 г. - Лондон, Великобритания - Фото: Global Look Press
Происхождение и ранняя жизнь
Дебби Харри (настоящее имя Энджела Тремблей) родилась 1 июля 1945 года во Флориде. Когда ей было всего три месяца, ее удочерили Ричард и Катерина Харри. Гарри выросла в Нью-Джерси. Она пела в церкви, пробовала поступить в университет, но оставила учебу и переехала в Нью-Йорк в конце 1960-х годов.
Там она пела с группой Wind in the Willows и работала моделью в журнале Playboy. В конце концов она стала официанткой в нью-йоркском клубе Max’s Kansas City, который был центром культурной и музыкальной жизни города.
Создание Blondie
Дебби Харри присоединилась к группе The Stilettos, где познакомилась с гитаристом Крисом Стэйном. Они начали встречаться и в 1974 году основали группу Blondie. Коллектив исполнял музыку в стиле новой волны и выступал в известных клубах Нью-Йорка, включая CBGB. Дебютный альбом группы, выпущенный в 1976 году, имел большой успех.
В следующем году Blondie отправились в тур в поддержку второго альбома Plastic Letters, который занял второе место в британских чартах благодаря синглу Denis. На протяжении долгих лет Blondie оставались значимой величиной в британской музыке.
Фото: обложка дебютного студийного альбома американской рок-группы Blondie, выпущенный в декабре 1976 года Private Stock Records.
Коммерческий прорыв Parallel Lines
Третий альбом Blondie, получивший высокую оценку критиков Parallel Lines, помог группе достичь пика популярности в поп-музыке. Синглы в стиле диско-глэм Heart of Glass и более традиционная рок-композиция One Way or Another заняли вершины чартов в США в 1978 году. Харри не только была ведущей вокалисткой группы, но она также писала многие песни вместе с Крисом Стэйном.
Благодаря своим светлым волосам, высоким скулам и властному, крутому стилю, вдохновленному комиксами и фильмами, Дебби Харри стала иконой поп-музыки и оставила свой след в истории. Она была одной из немногих женщин в музыкальной индустрии, кто смог достичь таких высот и проложил путь для других исполнительниц, таких как Мадонна, например.
Фото: обложка третьего, имеющего международный коммерческий успех, студийного альбома американской рок-группы Blondie, выпущенный в сентябре 1978 года на лейбле Chrysalis Records.
Еще хиты: The Tide Is High, Rapture, Call Me
Успех группы Blondie продолжался и дальше. Их последующие альбомы, Eat to the Beat в 1979 году и Autoamerican в 1980 году, также стали весьма популярными. Среди композиций с альбома Eat to the Beat песни Dreaming и Atomic пользовались большой популярностью. Альбом Autoamerican также стал успешным, на нем были два хита, которые заняли первое место в чартах: песня The Tide Is High в стилях регги и мариачи, а также танцевальная рэп композиция Rapture.
Коллектив также достиг вершины хит-парадов с песней Call Me. Она была записана в сотрудничестве с известным продюсером Джорджио Мородером. Песня стала саундтреком для фильма «Американский жиголо» 1980 года, главную роль в котором исполнил Ричард Гир.
Дебби Харри из Blondie сфотографирована в отеле Sunset Marquis в Западном Голливуде, Калифорния. 24 апреля 1978 г. Фото: Global Look Press
Расставание Blondie
Blondie были вынуждены распасться в 1982 году из-за редкого кожного заболевания, которым заболел Стэйн. Состояние здоровья артиста вынудило Харри взять тайм-аут от своей карьеры, чтобы ухаживать за своим партнером. После выздоровления Стэйна, их отношения, к сожалению, не удалось сохранить, однако они остались в дружеских отношениях.
Сольная карьера: KooKoo и Def, Dumb & Blonde
В 1981 году Харри выпускает свой первый альбом KooKoo, продюсером которого выступил Нил Роджерс. Через пять лет, в 1986 году, выходит второй альбом Rockbird, а сингл French Kissin попадает в топ-10 британского чарта. Третий альбом Def, Dumb & Blonde выпускается в 1989 году и включает в себя хит I Want That Man, который занимает 20-ю строчку британского чарта. И, наконец, в 1993 году выходит четвертый альбом Debravation.
Изменив направление в музыке, Харри становится ведущей вокалисткой группы Jazz Passengers, с которыми записывает альбом Individually Twisted в 1997 году. После этого она возвращается в студию и записывает свой первый сольный альбом, после более чем десятилетнего перерыва, Necessary Evil, вышедший в 2007 году.
Фото: обложка второго сольного студийного альбома американской певицы Дебби Харри выпущенный в ноябре 1986 года.
Blondie воссоединилась
В 1997 году Харри воссоединилась с коллегами по Blondie для европейского тура. Их первый общий альбом после более 15 лет разлуки, No Exit, был выпущен в 1999 году. Песня Maria с этого альбома стала хитом номер один в Англии, но в США ее приняли хуже.
В 2004 году группа выпустила свой восьмой студийный альбом The Curse of Blondie, включающий сингл Good Boys, который стал хитом и занял топ-20 в Британии. После того, как Blondie были включены в зал славы рок-н-ролла в 2006 году, они отправились в тур, чтобы отметить 30 лет Parallel Lines в 2008 году. Три года спустя выпустили новый альбом Panic of Girls.
В 2014 году группа выпустила десятый студийный альбом Ghosts of Download, где были перезаписанные версии их главных хитов. За альбомом Pollinator в 2017 году последовал альбом Fun, который занял первое место в танцевальных чартах Billboard.
Крис Стэйн и Дебби Харри из Blondie выступают в Берлине, Германия 23 июня 2014 г. – Фото: Global Look Press
Фильмы и телешоу
Помимо успеха группы Blondie, Дебби Харри находила время для съемок в кино. Ее можно увидеть в фильмах «Юнион Сити» (1980) и «Видеодром» (1983). Затем последовали роли в таких известных картинах, как «Лак для волос» Джона Уотерса (1988), «Тяжелый» (1995) и «Кровь с молоком» (1997), Также она появилась в нескольких эпизодах сериалов «Умник» и «Приключения Пита и Пита».
В 2006 году Дебби Харри приняла участие в театральной танцевальной постановке «Шоу» («Ахиллесовы пяты») и независимом фильме «Взрослые люди». Кроме того, Харри и другие участники группы Blondie стали использовать свою музыку в известных сериалах, например, «Говорящая с призраками», «Жизнь как шоу» и «Хор».
В 2015 Харри снялась в оригинальном сериале «Сложные люди» на Hulu. Также она начала кампанию в защиту справедливой оплаты работы артистов в эпоху стриминговых сервисов. Харри отметила, что, по ее мнению, YouTube не выплачивает музыкантам и певцам должной компенсации.
Дебби Харри. Фото: кадр из фильма «Лак для волос» 1988 года.
Воспоминания
В августе 2019 года Гарри вызвала широкий резонанс, огласив отрывок из своих мемуаров «Лицом к лицу», в котором она рассказывает о том, как в середине 1970-х годов была подвергнута нападению с использованием ножа в своей квартире в Нью-Йорке.
Певица Дебби Харри выступает во время презентации своей автобиографии «Лицом к лицу», 15 октября 2019 года, Гамбург. Фото: Global Look Press