Живая легенда панк-рока и незабываемая солистка Blondie: кто такая Дебби Харри

Еще хиты: The Tide Is High, Rapture, Call Me

Успех группы Blondie продолжался и дальше. Их последующие альбомы, Eat to the Beat в 1979 году и Autoamerican в 1980 году, также стали весьма популярными. Среди композиций с альбома Eat to the Beat песни Dreaming и Atomic пользовались большой популярностью. Альбом Autoamerican также стал успешным, на нем были два хита, которые заняли первое место в чартах: песня The Tide Is High в стилях регги и мариачи, а также танцевальная рэп композиция Rapture.

Коллектив также достиг вершины хит-парадов с песней Call Me. Она была записана в сотрудничестве с известным продюсером Джорджио Мородером. Песня стала саундтреком для фильма «Американский жиголо» 1980 года, главную роль в котором исполнил Ричард Гир.