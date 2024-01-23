Живая легенда панк-рока и незабываемая солистка Blondie: кто такая Дебби Харри

Кто такая Дебби Харри?

В 1970-х Дебби Харри познакомилась с Крисом Стэйном и вместе они создали группу Blondie. Их музыку относили к стилю новой волны, возникшему под влиянием панка, электроники, регги и фанка. В конце концов, группа стала успешной и коммерчески, и у критиков.

Третий альбом Parallel Lines прославил Харри, а сингл Heart of Glass занял первую позицию в чартах. Вслед за ним появились и другие хиты: Call Me, The Tide Is High, Rapture. Музыкальное мастерство и завораживающая внешность сделали Харри поп-иконой, оказавшей влияние на многих будущих певиц.