«Рады за Иосифа, он достоин лучшего»: как в Сети отреагировали на официальный развод Черно и Оганесяна

В это воскресенье, 21 января, участница «Дома-2» Саша Черно сообщила, что официально развелась с Иосифом Оганесяном, и этим открыла портал в ад. Под постом Черно о разводе все поздравляют бывшего мужа Саши, а ей желают никогда не найти вторую половинку.
Рады за Иосифа
Большинство пользователей не скрывают, что Саша Черно им несимпатична, и фактически обвиняют ее в том, что она не смогла сохранить семью.
«Наконец-то! Очень рада за Йосю! Надеюсь, что найдет себе здоровую полноценную девочку, и они родят здоровое потомство», - высказалась khelma.
«От всего сердца желаю Йосе найти адекватную женщину, чтобы его ценили и окутали любовью и заботой!» - пожелала expertoboi.
«Никто, смотрю, особо и не расстроился из-за распада семьи, все нормальные люди поздравляют Иосифа», - заметила telegayulya.
«Теперь каждый найдет свое. Рада за Иосифа. Он достоин лучшего», - полагает kosenkoirina079.
В Сети считают, что Иосиф быстро найдет замену Саше. Фото: соцсети Саши Черно
Иосифа подписчики хвалят за то, что тот поддерживал Сашу Черно в ее желании сбросить лишний вес.
«Реально столько он прошел с ней, какую ее любил, никогда не презирал ее за вес! Тут похудела, кто-то другой обратил внимание, и она вдруг решила уйти.... Еще будешь локти кусать», - пригрозила irinasuvorina.1998.
Плохая мать
Сашу Черно обвиняют в том, что она повторяет опыт своей матери. Та не хотела заниматься воспитанием дочери, гуляла и жила в свое удовольствие, а Сашу растила бабушка. В нежелании быть рядом с сыном подписчики упрекают и Александру. Ведь Саша Черно пришла на «Дом-2», переложив заботы о маленьком Стефане на Иосифа Оганесяна.
Маленькая Саша с тетей и мамой (на фото крайняя справа). Фото: соцсети Саши Черно
«Не зря говорят, что от осинки не родятся апельсинки. Саша по отношению к сыну, как ее мать! Бросила, да, да, именно бросила на отца, только и может, что писать посты, как ее бывший муж «шантажирует» сыном», - высказалась valeria.zuz.
«Саше гулянки нужны, тусовки, но не семья, в этом вся причина, Саша - она не для семьи. Ребенок ей не нужен. Из «Дома-2» не может уйти, потому что без него она никто, годик, и ее все забудут, придется идти работать. Так что вот так», - предсказала развитие ситуации t.a_10.10.
Саше ставят в вину, что она оставила сына на Иосифа и пошла на проект. Фото: соцсети Саши Черно
Кто-то предрекает, что Саша Черно вряд ли сможет найти мужчину, который захочет быть рядом с ней.
«Боюсь, что лучше его не будет. С вашим характером и взглядом на жизнь надо очень постараться, чтобы найти мужчину, который это сможет принять», - предположила liudmilabarmina8774.
Долго продержалась
Впрочем, у Саши Черно есть и защитники. Они делают попытку разобраться, что же произошло в паре, которая развалилась меньше, чем через пять лет после свадьбы. Часть подписчиков считает, что несправедливо обвинять во всех грехах Черно. По их мнению, поведение Саши Черно – это реакция на отношение к ней Иосифа Оганесяна.
«Кому нужен муж, который не работает и не знает, как это? Есть еще желающие кормить его и платить за него алименты?» - поинтересовалась valentinasavchenko147.
«Саша еще долго продержалась. Она не клоуниха, чтобы терпеть троллинг со стороны Иосифа. Пусть ищет себе другую жертву, чтобы одновременно и на шее сидеть, и самоутверждаться», - заступилась за Сашу Черно papazianmariia.
«Первый адекватный комментарий по поводу их отношений. Все видели реакции Саши, но не видели их причины. А вот это Йоси нездоровое поведение с самого начала их отношений, с его прихода на проект, актеришко дешевый, да и сейчас он также себя ведет», - поддержала предыдущего «оратора» elviraleiba.