«Рады за Иосифа, он достоин лучшего»: как в Сети отреагировали на официальный развод Черно и Оганесяна

В это воскресенье, 21 января, участница «Дома-2» Саша Черно сообщила, что официально развелась с Иосифом Оганесяном, и этим открыла портал в ад. Под постом Черно о разводе все поздравляют бывшего мужа Саши, а ей желают никогда не найти вторую половинку.

Рады за Иосифа

Большинство пользователей не скрывают, что Саша Черно им несимпатична, и фактически обвиняют ее в том, что она не смогла сохранить семью.

«Наконец-то! Очень рада за Йосю! Надеюсь, что найдет себе здоровую полноценную девочку, и они родят здоровое потомство», - высказалась khelma.

«От всего сердца желаю Йосе найти адекватную женщину, чтобы его ценили и окутали любовью и заботой!» - пожелала expertoboi.

«Никто, смотрю, особо и не расстроился из-за распада семьи, все нормальные люди поздравляют Иосифа», - заметила telegayulya.