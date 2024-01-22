Работа на почте, отказ от больших денег и долгожданный успех: тяжелый путь Елены Полянской – звезды российских сериалов

Сегодня Елена Полянская по праву считается одной из самых успешных российских актрис. На ее счету более 30 картин, в числе которых нашумевшие сериалы «Девушки с Макаровым» и «Миллионерша». Несмотря на оглушающий успех, актриса до сих пор остается преданной театру. Она признается, что не готова уйти из него даже за большие деньги.

Однако еще несколько лет назад будущее Полянской было под большим вопросом. Яркая, талантливая артистка работала на почте и училась на журналиста, чтобы не расстраивать родителей. С театром ее связывала лишь мечта.

Детство и юность

Елена Сергеевна Полянская родилась 4 сентября 1988 года в Белгороде. Семья актрисы ничем не отличалась от других. Родители трудились на обычной работе, и не имели никакого отношения к искусству. Однако каждый из них трепетно относился к воспитанию дочери.