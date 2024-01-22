Работа на почте, отказ от больших денег и долгожданный успех: тяжелый путь Елены Полянской – звезды российских сериалов

Сегодня Елена Полянская по праву считается одной из самых успешных российских актрис. На ее счету более 30 картин, в числе которых нашумевшие сериалы «Девушки с Макаровым» и «Миллионерша». Несмотря на оглушающий успех, актриса до сих пор остается преданной театру. Она признается, что не готова уйти из него даже за большие деньги.
Однако еще несколько лет назад будущее Полянской было под большим вопросом. Яркая, талантливая артистка работала на почте и училась на журналиста, чтобы не расстраивать родителей. С театром ее связывала лишь мечта.
Детство и юность
Елена Сергеевна Полянская родилась 4 сентября 1988 года в Белгороде. Семья актрисы ничем не отличалась от других. Родители трудились на обычной работе, и не имели никакого отношения к искусству. Однако каждый из них трепетно относился к воспитанию дочери.
Елена Полянская с мамой. Фото: соцсети Елены Полянской.
Интерес к творчеству Елена начала проявлять с ранних лет. В шесть лет она увлеклась хореографией, и вскоре начала посещать танцевальный кружок. Тренировки были для девочки настоящим удовольствием. Она старалась не пропускать занятия, и регулярно радовала родителей первыми достижениями.
Елена Полянская в детстве. Фото: соцсети Елены Полянской.
Однако надолго задержаться в танцевальном кружке Полянской не удалось. Секция прекратила свое существование, из-за чего девочка была вынуждена искать новое хобби. Недолго думая, она перевелась в театральный кружок. И начала познавать азы актерского искусства под руководством Ольги Федоренко.
Опытный педагог сразу же разглядела талант девочки. Она посоветовала Полянской не забрасывать театральную студию, а после окончания школы продолжить обучение в актерском ВУЗе. Слова наставника воодушевили Елену, и она всерьез задумалась о карьере артистки.
Тем не менее, после окончания школы Полянская захотела стать журналисткой. Выбор был обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, Елена тяготела к гуманитарным наукам, а во-вторых, не верила в то, что сможет конкурировать с другими артистами. Кроме того, она считала профессию актера слишком нестабильной в финансовом плане.
Елена Полянская в студенческие годы. Фото: соцсети Елены Полянской.
О своих переживаниях Полянская рассказала родителям. Мать и отец лишь укрепили сомнения дочери. Они заявили, что в качестве журналистки она заработает намного больше, а также приобретет куда большую стабильность.
Студенческие годы
Слова родителей помогли Елене принять окончательное решение. Вскоре она отправилась подавать документы в Белгородский государственный университет. Девушка успешно прошла вступительные экзамены, и пополнила ряды студентов факультета журналистики.
Параллельно с учебой Елена Полянская занималась развитием своего блога. Фото: соцсети Елены Полянской.
Однако спустя некоторое время Елена разочаровалась в своем решении стать журналистом. Девушка поняла, что актерское искусство нравится ей намного больше. Кроме того, Елене начало казаться, будто она предает свою детскую мечту.
Вспомнив слова своей наставницы Ольги Федоренко, Полянская отправилась в Москву. Там девушка подала документы в ГИТИС – российский университет театрального искусства. Она легко сдала вступительные экзамены и вскоре пополнила ряды студентов актерского ВУЗа.
Несмотря на успех в столице, расстраивать родителей Полянская не хотела. Поэтому она перевелась на заочное отделение в БГУ и начала учиться в двух университетах одновременно.
Елена Полянская закончила ВУЗ с обычным, синим дипломом. Фото: соцсети Елены Полянской.
Немногим позднее Елена перевелась в Щукинское училище, где ей довелось попасть в мастерскую Валентины Николаенко. Под руководством опытной наставницы невероятный талант Полянской раскрылся в полной мере. Она начала делать успехи в учебе, чем радовала как родителей, так и преподавателей.
Спустя несколько лет Елена успешно окончила Щукинское училище. Ее дипломными работами стали роли в спектаклях «Фальшивая монета», «Три сестры», «Остров» и «В разных жанрах». В тот же период Полянская заочно закончила БГУ, получив второе высшее образование.
Елена Полянская на сцене. Фото: соцсети Елены Полянской.
Карьера в театре
После окончания Щукинского училища Елена Полянская отправилась работать в Театр имени Н. Гоголя в Москве. Она начала регулярно выходить на сцену и воплощать в жизнь различные образы, вызывая зрительский восторг. Несмотря на локальный успех, спустя год Полянская сменила место работы. Она перешла в труппу под названием «С.А.Д.», руководителем которой был небезызвестный Кирилл Рубцов.
Елена Полянская во время выступления в театре. Фото: соцсети Елены Полянской.
В тот период Полянская поняла, что сделала правильный выбор. Она начала испытывать настоящее удовольствие от «прямого» контакта со зрителями и возможности дарить им свою бесконечную энергию. Как признавалась актриса, работа в театре ей нравится даже больше, чем съемки в кино. Кроме того, она заявляла, что не готова уйти с подмостков даже ради больших денег.
Спустя несколько месяцев работы с труппой «С.А.Д.» Полянская пополнила список артистов ARCADIA-театра. В стенах заведения Елену приняли с особенной теплотой. Вскоре актриса начала регулярно появляться в различных постановках. Особенно запоминающимися получились «Слуги и снег», «Балаган», а также «Лоскутик и облако».
Елена Полянская после одного из спектаклей. Фото: соцсети Елены Полянской.
Кроме того, Полянская отметилась несколькими главными ролями. Актриса воплотила в жизнь образы центральных персонажей в спектаклях «Бег» и «Пир хищников».
Карьера в кино
Кинокарьера Елены Полянской началась еще во время обучения в Щукинском училище. В 22 года девушка сначала сыграла эпизодическую роль в ленте «Здесь кто-то есть», а затем появилась в сериале «Кодекс чести-4». В обоих лентах Полянская провела на экране всего несколько минут. Однако запомниться зрителям ей все же удалось.
В сериале «Кодекс чести-4» Елена Полянская поразила зрителей своей красотой. Фото: скриншот из сериала «Кодекс чести-4».
Талант девушки заметил и режиссер Юрий Поляков. Он пригласил актрису на главную роль в сериале «Грибной царь». Елена приняла предложение и спустя несколько месяцев появилась на экранах в образе девушки по имени Света.
Съемки в картине «Грибной царь» дали мощный толчок в карьере Полянской. Актрису начали регулярно приглашать во всевозможные проекты. Ей предлагали играть как второстепенных, так и центральных персонажей.
После участия в сериале «Грибной царь» Елена Полянская начала регулярно посещать различные съемки. Фото: соцсети Елены Полянской.
В 2012 году Елена появилась в нашумевшем сериале «Карпов». В рамках картины юная актриса исполнила роль Нади – дочери начальника склада. Немногим позднее фильмография Полянская пополнилась еще несколькими лентами, в числе которых были «По горячим следам-2», а также «Прощай Катя».
Спустя год Полянская порадовала поклонников еще одной главной ролью. Она снялась в триллере под названием «13». В рамках картины Елена воплотила в жизнь образ Лизы Терещенко – фотографа газеты, раз за разом оказывающейся в центре криминальных событий.
Елена Полянская идеально передела чувства и эмоции главной героини фильма «13». Фото: скриншот из фильма «13».
В тот же период список работ Полянской пополнился еще несколькими картинами. Актриса сыграла второстепенных персонажей в картинах «Лесник», «Любит не любит» и «Неприкасаемая».
Особенно продуктивным для Елены оказался 2014 год. В тот период она сначала появилась в образе Ники в сериале «Верь мне», а затем сыграла главную роль в картине «Гордиев узел». Кроме того, Полянская появилась в лентах «Грешник» и «Частный детектив Татьяна Иванова».
Елена Полянская регулярно публикует бэкстейджи с различных съемок. Фото: соцсети Елены Полянской.
В последующие несколько лет года Елена продолжила регулярно исполнять главные роди. Она воплощала в жизнь образы центральных персонажей в картинах «Цыганское счастье», «Верность», «Миллионерша», «Мне с вами по пути», а также «Четыре кризиса любви». В перерывах между съемками этих фильмов Полянская успевала сниматься в других лентах, где ей доставались второстепенные роли.
В фильме «Миллионерша» Полянской достался яркий и кокетливый образ. Фото: скриншот из фильма «Миллионерша».
Расцвет карьеры Елены наступил в 2018 году. В тот период актриса появилась сразу в четырех картинах. В двух из них она получила главную роль. Немногим позже она снялась во втором сезоне сериала «Адаптация». В рамках проекта ей довелось сотрудничать с Юрием Стояновым и Александром Ильиным. Работа с мэтрами сферы кино не только окрылила актрису, но и позволило перенять их бесценный опыт.
В 2019 году карьера Полянской продолжила развиваться бешеными темпами. В тот период актриса воплотила в жизнь целый ряд центральных образов. Сначала она появилась в фильме «Горы, солнце и любовь», а затем снялась в картинах «Здравствуй, сестра» и «Кривое зеркало любви». В конце того же года фильмография Елены пополнилась еще двумя главными ролями. Она сыграла в картинах «Кривое зеркало любви», а также «Я тоже его люблю».
Елена Полянская в фильме «Горы, солнце и любовь». Фото: соцсети Елены Полянской.
Несмотря на оглушающий успех и востребованность Полянской среди режиссеров, 2020 год для актрисы оказался тяжелым. Из-за пандемии коронавируса ей удалось принять участие только в одном проекте. Ей досталась второстепенная роль в ленте «Одноклассники смерти».
Образ Елены Полянской в фильме «Одноклассники смерти» получился куда более строгим, чем обычно. Фото: скриншот из киноленты «Одноклассники смерти»..
Однако в 2021 году Елена сумела полностью реабилитироваться. Актриса порадовала зрителей главной ролью в комедийном сериале «Девушки с Макаровым». Сюжет ленты рассказывал зрителям о выпускницах школы полиции, попавших под руководство опытного, но крайне вспыльчивого коллеги. Роль последнего исполнил Павел Майков.
В сериале «Девушки с Макаровым» Елена Полянская впервые примерила на себя образ девушки-полицеского. Фото: соцсети Елены Полянской.
В тот же период Полянская появилась в фильме под названием «Пленница». В рамках картины актрисе снова досталась главная роль. Ей довелось воплощать в жизнь образ Светланы Авериной – директора фармацевтической компании.
В 2022-м Елена продолжила сниматься в сериале «Девушки с Макаровым». Она появилась во втором и третьем сезонах ленты. Времени на другие проекты у актрисы не находилось, поэтому в других проектах Елена не появлялась. Исключением стала лишь картина «Лекари душ», в которой Полянской снова досталась главная роль.
Елена Полянская с коллегой в фильме «Лекари душ». Фото: скриншот с фильма «Лекари душ».
2023 год оказался для Полянской абсолютно не продуктивным. В тот период она приняла участие лишь в одном проекте. Актриса появилась в четвертом сезоне сериала «Девушки с Макаровым». Ни в каких других лентах Елена не снималась.
Личная жизнь
На протяжении долгого времени Полянская предпочитала не рассказывать публике о своей личной жизни. Она тщательно скрывала любые подробности, и намеренно игнорировала вопросы о различных романах. Однако со временем актрису стали замечать вместе актером Павлом Поповым, известного по ролям в фильмах «Ангел или демон» и «Жизнь только начинается.
Елена Полянская и Павел Попов регулярно отправляются на совместный отдых. Фото: соцсети Елены Полянской.
Вскоре выяснилось, что избранник Полянской учился с ней на одном курсе. После этого пара перестала скрывать свой роман. Павел и Елена начали вместе появляться на мероприятиях, а также регулярно попадать в объектив папарацци.
Отношения казались гармоничными. Тем не менее, заводить семью артисты не спешили. Каждый из них был сконцентрирован на своей карьере. Однако летом 2018 года ситуация изменилась. Полянская неожиданно обрадовала фанатов новостями о скорой свадьбе.
В образе невесты Елена Полянская смотрелась особенно роскошно. Фото: соцсети Елены Полянской.
В августе того же года состоялась церемония бракосочетания. Свадьба получилась скромной. Актеры решили отказаться от роскоши, и позвали на торжество только близких друзей и родственников. Журналистов на церемонии не было.
Немногим позднее Елена показала фанатам фотографии со свадьбы. Она опубликовала в своих соцсетях несколько снимков, под которыми поделилась своими переживаниями. Актриса призналась, что сильно волновалась в момент покупки свадебного платья.
После церемонии бракосочетания Елена Полянская и Павел Попов отправились на небольшую прогулку. Фото: соцсети Елены Полянской.
Со временем внимание публики к бракосочетанию актеров утихло. Елена и Павел со спокойной душой отправились строить семейное счастье. Однако заводить детей они пока не решились.
Елена Полянская сейчас: последние новости
Начало 2024 года для Елены Полянской ознаменовалось периодом затишья. Актриса пока не успела отметиться громкими работами в кино, однако всерьез занялась развитием своих соцсетей. Она начала рассказывать подписчикам о своих путешествиях, а также делиться кадрами с различных фотосессий. Особенный интерес у актрисы вызвала кулинария. Елена начала изучать новые рецепты и делиться ими со своими подписчиками.
Елена Полянская регулярно хвастается подписчикам своими кулинарными достижениями. Фото: соцсети Елены Полянской.
Ведение блога Полянская предпочла совмещать с работой в театре. Актриса продолжила регулярно выходить на сцену и воплощать в жизнь образы центральных персонажей. Закулисные подробности спектаклей она также раскрывала в своих соцсетях.
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