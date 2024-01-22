Творческий путь артиста, покорившего мир музыкой и стилем: как Дэвид Боуи добился успеха

Ранние годы

Британский певец Дэвид Боуи, известный как музыкальный хамелеон за свое постоянно меняющееся звучание и внешний вид, родился 8 января 1947 года в Брикстоне, южный Лондон, Англия. Настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке, начав играть на саксофоне в возрасте 13 лет. Большое влияние на его творческие интересы оказал старший сводный брат Терри, который познакомил его с миром рок-музыки и бит-литературы.

Но у Терри были свои демоны, и его психическое заболевание, которое вынудило семью поместить его в лечебницу, преследовало Боуи большую часть жизни. Терри покончил с собой в 1985 году, трагедия, которая стала центральной в более поздней песне Боуи Jump They Say.

После окончания средней технической школы Бромли, в возрасте 16-ти лет, Боуи начал карьеру рекламного художника. Параллельно с этим он продолжал заниматься музыкой, выступая с различными группами и возглавляя коллектив под названием Davy Jones and the Lower Third.

В этот период было выпущено несколько синглов, однако они не принесли юному артисту той коммерческой популярности, в которой тот нуждался. Опасаясь, что его начнут путать с Дэви Джонсоном из The Monkees, Дэвид решил сменить фамилию на Боуи. Выбор этого псевдонима был обусловлен его интересом к американскому ножу, изобретенному в XIX веке Джимом Боуи.

В конечном итоге Боуи покинул коллектив. Однако после выпуска неудачного сольного альбома музыкант на некоторое время ушел из мира музыки. Этот период оказался весьма плодотворным для молодого артиста. В 1967 году он провел несколько недель в буддийском монастыре в Шотландии.

Впоследствии Боуи основал собственную пантомимную труппу Feathers. Примерно в то же время он познакомился с американкой Анджелой Барнетт, на которой женился 20 марта 1970 года. В 1971 у пары родился сын, названный Зоуи. В 1980 они развелись, и сейчас сын Дэвида известен под своим настоящим именем - Дункан Джонс.