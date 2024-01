Творческий путь артиста, покорившего мир музыкой и стилем: как Дэвид Боуи добился успеха

Последующие годы

В 2004 году у Дэвида Боуи возникли серьезные проблемы со здоровьем, когда он перенес сердечный приступ во время выступления в Германии. Однако он полностью выздоровел и продолжил работать с различными музыкальными группами, такими как Arcade Fire, а также с актрисой Скарлетт Йоханссон над ее альбомом Anywhere I Lay My Head (2008), который включал в себя кавер-версии песен Тома Уэйтса.

В 1996 году Дэвид Боуи был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2006 году был удостоен премии «Грэмми» за свои достижения в музыке. После этого он на некоторое время ушел из публичной жизни, но вернулся в 2013 году с выпуском альбома The Next Day, занявшим второе место в чартах журнала Billboard. В 2014 году Боуи также выпустил сборник своих лучших хитов под названием Nothing Has Changed, включающий в себя новую песню Sue (Or in a Criminal Season). В 2015 году он сотрудничал с создателями внебродвейского рок-мюзикла «Лазарус», где сыграл главную роль, вернувшись к своему персонажу из фильма «Человек, который упал на Землю».

8 января 2016 года, в свой 69-й день рождения, Боуи выпустил свой последний альбом Blackstar. Критик из New York Times отметил, что это было странное, смелое и в конечном итоге вдохновляющее произведение, которое отражало горькое понимание смертности. Несколько дней спустя стало известно, что альбом был записан в сложных обстоятельствах.