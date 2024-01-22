Творческий путь артиста, покорившего мир музыкой и стилем: как Дэвид Боуи добился успеха

Кем был Дэвид Боуи?
Дэвид Боуи, известный рок-певец, впервые добился успеха со своей песней Space Oddity в 1969 году. Будучи настоящим мастером перевоплощений в мире поп-музыки, Боуи создал причудливый научно-фантастический персонаж для своего прорывного альбома Ziggy Stardust. В дальнейшем он сотрудничал с Карлосом Аломаром и Джоном Ленноном при создании песни Fame, которая стала его первым американским хитом № 1 в 1975 году.
Кроме музыкальной деятельности, Боуи также успешно снимался в кино, исполнив главную роль в фильме «Человек, который упал на землю» в 1976 году. В 1996 году он был занесен в Зал славы рок-н-ролла. К сожалению, вскоре после выпуска своего последнего альбома, Боуи скончался от рака 10 января 2016 года.
Фреска с изображением поп-иконы Дэвида Боуи в образе альтер-эго Боуи Зигги Стардаста, 5 апреля 2018 года, США, Джерси-Сити. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Британский певец Дэвид Боуи, известный как музыкальный хамелеон за свое постоянно меняющееся звучание и внешний вид, родился 8 января 1947 года в Брикстоне, южный Лондон, Англия. Настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке, начав играть на саксофоне в возрасте 13 лет. Большое влияние на его творческие интересы оказал старший сводный брат Терри, который познакомил его с миром рок-музыки и бит-литературы.
Но у Терри были свои демоны, и его психическое заболевание, которое вынудило семью поместить его в лечебницу, преследовало Боуи большую часть жизни. Терри покончил с собой в 1985 году, трагедия, которая стала центральной в более поздней песне Боуи Jump They Say.
После окончания средней технической школы Бромли, в возрасте 16-ти лет, Боуи начал карьеру рекламного художника. Параллельно с этим он продолжал заниматься музыкой, выступая с различными группами и возглавляя коллектив под названием Davy Jones and the Lower Third.
В этот период было выпущено несколько синглов, однако они не принесли юному артисту той коммерческой популярности, в которой тот нуждался. Опасаясь, что его начнут путать с Дэви Джонсоном из The Monkees, Дэвид решил сменить фамилию на Боуи. Выбор этого псевдонима был обусловлен его интересом к американскому ножу, изобретенному в XIX веке Джимом Боуи.
В конечном итоге Боуи покинул коллектив. Однако после выпуска неудачного сольного альбома музыкант на некоторое время ушел из мира музыки. Этот период оказался весьма плодотворным для молодого артиста. В 1967 году он провел несколько недель в буддийском монастыре в Шотландии.
Впоследствии Боуи основал собственную пантомимную труппу Feathers. Примерно в то же время он познакомился с американкой Анджелой Барнетт, на которой женился 20 марта 1970 года. В 1971 у пары родился сын, названный Зоуи. В 1980 они развелись, и сейчас сын Дэвида известен под своим настоящим именем - Дункан Джонс.
Дэвид Боуи целует свою жену Анжелу из поезда на вокзале Виктория. 9 февраля 1972 года – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Поп-звезда
К началу 1969 года Дэвид Боуи возобновил свою музыкальную карьеру и подписал контракт со звукозаписывающей компанией Mercury Records. Летом этого же года он выпустил свой сингл Space Oddity. По словам Боуи, идея песни родилась у него после просмотра кинофильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».
Би-би-си использовала эту песню во время репортажей о высадке «Аполлона-11» на Луну, что способствовало ее популярности. В 1972 году песня была выпущена в США, где она стала хитом и поднялась на 15 место в чартах.
Следующий альбом Боуи The Man Who Sold The World (1970) еще больше укрепил его популярность. Альбом отличался более тяжелым рок-звучанием по сравнению с предыдущими работами Боуи и содержал песню All The Madmen, посвященную его брату Терри, находящемуся в психиатрической больнице.
Следующая работа Боуи Hunky Dory (1971) включала два успешных трека: заглавную композицию Velvet Underground, которая была данью уважения Энди Уорхолу и Бобу Дилану, и Changes, ставшую олицетворением самого Боуи.
Познакомьтесь с Зигги Стардастом
По мере того как Боуи набирал популярность, он стремился все больше удивлять своих поклонников и критиков. Он представил поп-миру Ziggy Stardust, обреченного на провал рок-звезду в своем исполнении, и его группу «Пауки с Марса».
После выпуска альбома «Взлет и Падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса» в 1972 году Боуи стал суперзвездой. Одеваясь в экстравагантные костюмы, которые намекали на какое-то дикое будущее, Боуи в образе самого Зигги ознаменовал начало новой эпохи в рок-музыке. Это было похоже на официальное объявление о завершении 1960-х годов.
Фотография с тура Ziggy Stardust Tour, сделанная во время выставки в метро «Дэвид Боуи здесь», на которой представлены фотографии и цитаты Боуи, 23 апреля 2018 г. — Нью-Йорк, США — Фото: Global Look Press
Дополнительные изменения
Однако, так же быстро как Боуи перевоплотился в Зигги Стардаста, он преображался снова. Он воспользовался своей известностью и начал продюсировать альбомы для Лу Рида и Игги Попа. В 1973 он расформировал группу the Spiders и продолжил работать в том же стиле глэма с альбомом Aladdin Sane (1973 год), включавшим в себя The Jean Genie и Let's Spend the Night Together - его дуэт с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.
Приблизительно в это же время, он показал свою приверженность к его первым дням в английской модерновой сцене и выпустил Pin Ups - альбом, полный каверов, изначально записанных множеством популярных групп, включая Pretty Things и Pink Floyd.
К середине 1970х Боуи пережил полное преображение. Исчезли возмутительные костюмы и кричащие декорации. За короткие два года он выпустил альбомы David Live (1974) и Young Americans (1975). На последнем альбоме был бэк-вокал от молодого Лютера Вэндросса и была песня Fame, написанная в соавторстве с Джоном Ленноном и Карлосом Аламором, которая стал первым американским синглом Дэвида Боуи.
В 1980 Боуи, живущий в то время в Нью-Йорке, выпускает альбом Scary Monsters получивший множество хвалебных отзывов. В него вошел сингл Ashes to ashes своего рода перезаписанная версия его предыдущей песни Space Oddity.
Тремя годами позднее Боуи записывает альбом Let’s Dance, который содержал несколько хитов вроде заглавного трека, Modern Love и China Girl а также гитарное соло от Стиви Рэй Воэна.
Дэвид Боуи на концерте 14 мая 1978 года в Festhalle во Франкфурте, Германия. Фото: Global Look Press
Конечно, сфера интересов Дэвида Боуи не ограничивалась только музыкой. Благодаря увлечению кино он получил главную роль в фильме «Человек, который упал на Землю» в 1976 году. В 1980 году он появился на бродвейской сцене, сыграв главную роль в «Человеке-слоне» и получив высокие оценки от критиков за свою игру. В 1986 году он сыграл Джарета, Короля гоблинов, в фэнтезийно-приключенческом фильме «Лабиринт» режиссера Джима Хенсона и продюсера Джорджа Лукаса. Он снялся в этом фильме вместе с юной Дженнифер Коннелли и ансамблем актеров-кукольников. Фильм стал культовым хитом 80-х годов.
В течение следующих десяти лет Дэвид Боуи был разделен между своей актерской карьерой и музыкальным творчеством, при этом последнее страдало больше всего. Его музыкальная карьера не приносила больших успехов, за исключением нескольких скромных достижений. Проект с музыкантами Ривом Габрелсом и Тони и Хантом Сейлзом, известный как Tin Machine, выпустил два провальных альбома - Tin Machine (1989) и Tin Machine II (1991). Затем хорошо рекламированный альбом Black Tie White Noise (1993), который Боуи назвал «свадебным подарком» своей новой жене Иман, также не нашел большого успеха среди поклонников музыки.
Помимо своей музыкальной карьеры, Дэвид Боуи также стал известен благодаря выпуску финансовых ценных бумаг, называемых облигациями Боуи. Они были обеспечены гонорарами артиста за его работы до 1990 года. Эти облигации были выпущены в 1997 году и принесли Боуи 55 миллионов долларов от продажи. Когда в 2007 году истек срок погашения облигаций, права на его музыкальный бэк-каталог вернулись к артисту.
Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли на рекламной фотографии фильма «Лабиринт» 1986 г. Фото: Global Look Press
Последующие годы
В 2004 году у Дэвида Боуи возникли серьезные проблемы со здоровьем, когда он перенес сердечный приступ во время выступления в Германии. Однако он полностью выздоровел и продолжил работать с различными музыкальными группами, такими как Arcade Fire, а также с актрисой Скарлетт Йоханссон над ее альбомом Anywhere I Lay My Head (2008), который включал в себя кавер-версии песен Тома Уэйтса.
В 1996 году Дэвид Боуи был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2006 году был удостоен премии «Грэмми» за свои достижения в музыке. После этого он на некоторое время ушел из публичной жизни, но вернулся в 2013 году с выпуском альбома The Next Day, занявшим второе место в чартах журнала Billboard. В 2014 году Боуи также выпустил сборник своих лучших хитов под названием Nothing Has Changed, включающий в себя новую песню Sue (Or in a Criminal Season). В 2015 году он сотрудничал с создателями внебродвейского рок-мюзикла «Лазарус», где сыграл главную роль, вернувшись к своему персонажу из фильма «Человек, который упал на Землю».
8 января 2016 года, в свой 69-й день рождения, Боуи выпустил свой последний альбом Blackstar. Критик из New York Times отметил, что это было странное, смелое и в конечном итоге вдохновляющее произведение, которое отражало горькое понимание смертности. Несколько дней спустя стало известно, что альбом был записан в сложных обстоятельствах.
Дэвид Боуи в туре 2002 года. Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
Музыкальная легенда Боуи скончался 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-го дня рождения. Сообщение на его станице в Facebook гласило, что Дэвид Боуи мирно ушел из жизни сегодня в окружении своих родных после 18 месяцев мужественной борьбы с раком.
У него остались жена Иман, сын Дункан Джонс, дочь Александра, а также приемная дочь Зулейха Хейвуд. Боуи оставил после себя внушительное музыкальное наследие из 26 альбомов. Его друг и продюсер Тони Висконте написал на Facebook, что последний альбом Боуи Blackstar был его прощальным даром.
Музыкант Дэвид Боуи со своей женой моделью Иман на вечеринке Star Reception Party по случаю его введения на Аллею славы в Голливуде, 12 февраля 1997 г. Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Смерть Боуи стала большим горем для его друзей и поклонников. Игги Поп в своем твиттере написал, что дружба с Дэвидом была светом его жизни и что он никогда не встречал более блестящего человека. «Роллинг Стоунз» в своем твиттер аккаунте выразили соболезнования, назвав Боуи замечательным и добрым человеком, а также подлинным оригиналом.
Даже те, кто лично не был знаком с певцом, ощутили его влияние. Канье Уэст в своем твиттере выразил соболезнования, написав, что Боуи был одним из самых важных его источников вдохновения. Мадонна в своем твиттере написала, что этот великий артист оказал большое влияние на ее жизнь.
В феврале 2017 года Боуи получил признание за успех своего последнего альбома, так как он был назван победителем в нескольких категориях: «Лучший альбом в жанре альтернативного рока», «Лучший альбом с инженерной обработкой» (неклассический), «Лучший пакет звукозаписи», «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня» на церемонии вручения премии «Грэмми».
Первая в мире постоянная статуя Дэвида Боуи в разных обличьях в Эйлсбери, Бакингемшир, городе, где в 1972 году дебютировал Зигги Стардаст, работы скульптора Эндрю Синклера, 25 марта 2018 г. — Эйлсбери, Великобритания — Фото: Global Look Press
В конце 2017 года канал HBO показал трейлер документальной ленты «Дэвид Боуи: последние пять лет», в которой рассматривается период, когда музыкант выпустил два своих последних альбома и осуществил постановку собственного мюзикла. Этот документальный фильм, впервые показанный 8 января 2018 года, в день 71-го дня рождения Боуи, содержит ранее неопубликованные кадры с его участием и интервью с музыкантами, продюсерами и создателями его музыкальных клипов, работавшими с ним во время его последнего турне.
Весной 2018 года в Нью-Йорке на станциях метро Бродвей-Лафайет и Бликера была представлена программа «Захват метрополитена Дэвидом Боуи». Эта программа является продолжением выставки «David Bowie is» в Бруклинском музее и включает в себя яркие фотографии, фанатские рисунки и цитаты Боуи. Каждое крупное произведение содержит код, который позволяет прослушать музыкальное сопровождение.
Летом того же года было объявлено о продаже на аукционе самой ранней известной студийной записи Боуи, сделанной в 1963 году. На тот момент известный под своим настоящим именем - Дэвид Джонс, и будучи участником группы The Konrads, Боуи исполнял сольный вокал в песне под названием I Never Dreamed в рамках прослушивания в Decca Records. Обнаруженная в доме бывшего барабанщика и менеджера группы, демо-запись, которая так никогда и не была выпущена, теперь должна была увидеть свет.
Фотография умершего в 2016 году музыканта Дэвида Боуи на выставке на станции нью-йоркского метро Бродвей-Лафайет, 18 апреля 2018 года, США, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press