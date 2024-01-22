Как Алексей Поддубный стал Джанго и преодолел бракофобию

Певца Джанго можно часто увидеть в горячих точках, на передовой с гуманитарной помощью. Он частый гость на Донбассе, считающий, что местных жителей и бойцов можно поддержать одним только своим присутствием. И люди ценят и любят артиста.
«Это придает им сил там, на передовой. Ребятам очень важна информация с «большой земли». На передовой горько, страшно, и они должны точно знать, что за ними целая страна», — сказал Джанго в интервью изданию «Нижегородская правда».
Детство
Настоящее имя певца — Алексей Поддубный. Он родился 8 января 1969 года в Киеве. Его отец Виктор Борисович во время Великой Отечественной войны потерял обе руки (остались два пальца), но не упал духом и занялся журналистикой. Мама Нина Александровна работала технологом. Также у артиста есть брат Сергей.
В семье детям всегда прививалась любовь к музыке. Алексей засыпал, слушая пластинки с классическими и джазовыми произведениями, которые коллекционировал его отец.
От папы Алексею передалась любовь к баяну, он окончил музыкальную школу по классу классической гитары и самостоятельно научился играть на аккордеоне и клавишах.
В детстве Алексей Поддубный увлекался творчеством группы Pink Floyd, под влиянием которой начал писать первые песни на английском языке.
Однако в музыкальный вуз артист не поступил. Одно время он трудился фрезеровщиком на заводе, а после возвращения из армии, где, кстати, музыкант играл на валторне в духовом оркестре, работал спасателем на лодочной станции. Также Поддубный имел бизнес по продаже музыкальных инструментов.
Джанго. Фото: Global Look Press
Почему Джанго
Кстати, именно в армии он и получил свой творческий псевдоним — Джанго. Там, по словам Алексея, это прозвище и приклеилось к нему.
«Был как все, но любил играть музыку гитариста Джанго Рейнхардта. А демобилизовавшись, необдуманно взял этот псевдоним, выпуская дебютный альбом «Была не была». Ко мне уже так и обращаются: «Джанго, хотите чаю, кофе?» Или: «Джанго, поговори с нами». Но, наверное, я бы хотел, чтобы меня называли по имени и фамилии», — рассказывал Алексей Поддубный в интервью «Российской газете».
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«Холодная весна» и другие хиты
Первые музыкальные эксперименты Алексея все-таки связаны с англоязычными песнями, но потом он придет к русской музыке. Это произошло, когда он познакомился с киевским поэтом Александром Ободовым, в тандеме с которым сочинил свой хит «Холодная весна».
В программе «Соль» на канале «Рен-ТВ» Алексей рассказал, что после появления этой композиции на него обрушилась настоящая слава. Однако успех имел и свои последствия. На некоторое время Поддубный вообще перестал что-либо сочинять.
Кадр из клипа «Холодная весна»
«Самое плохое, что со мной случилось от этого, — это то, что мы стали много ездить, много быть в этом задействованными. Огромное количество времени стало уходить не на творчество, а на что-то совершенно иное: какие-то съемки, какие-то клипы, какие-то выступления и прочее. Для меня всегда источником вдохновения служили тишина и уединение. И тут его не стало вообще. Я сам для себя не мог никакой мотивации найти», — рассказывал музыкант в интервью.
После успеха трека «Холодная весна» Алексей основал одноименную группу «Джанго». В 2002 году коллектив представил свой первый сольный альбом «Была не была», работа над которым велась на протяжении двух лет. Много шуму наделал сингл «Папаган», вдохновением для появления которого стала комедийная драма «Достучаться до небес» с Тилем Швайгером. Неслучайно там есть такие строчки: «Лучше обнимать океан, чем любовь забытую и стакан».
В 2005 году песня «Холодная весна» получила новый виток популярности, поскольку она стала саундтреком к криминальной драме «Бой с тенью». После этого группу пригласили принять участие в музыкальном фестивале «Нашествие». О коллективе повсюду заговорили, что привлекло к нему внимание лейблов Universal Music Group и Real Records.
Алексей Поддубный (Джанго) на обложке своего сольного альбома «Была не была»
Второй альбом группы «Выше. Еще» вышел лишь в 2013 году. Все это время коллектив гастролировал по стране, снимал клипы, участвовал в различных фестивалях, писал саундтреки. Так, его композиции звучат в фильмах и сериалах «Солдаты», «Беглянки», «Последняя репродукция», «Беглец».
А меж тем во второй диск вошли девять песен, одна из которых «Лето на семнадцатой аллее» была создана в тандеме с оркестром сербского трубача Бобана Марковича. Также нельзя не отметить композиции «До тебя» и «Белая осень».
В 2015 году Алексей Поддубный познакомился с музыкантами из Донецка — ударником Михаилом Полуниным, басистом Олегом Тищенко и гитаристом Игорем Лазаревым и решил взять их в свою команду. С этими артистами Джанго сотрудничает и по сей день.
Также Алексей писал песни для Ани Лорак и Мики Ньютон, как аранжировщик работал с Аленой Апиной и рядом рэперов.
Личная жизнь
О личной жизни Джанго мало что известно. Долгое время он критично относился к браку, называя себя бракофобом. Музыкант признавался, что штамп в паспорте — его самая большая фобия. Мол, в нем живет цыганская тяга к свободе.
Но после знакомства с будущей женой решил изменить своим привычкам. И сейчас Алексей — счастливый семьянин, воспитывающий сына и дочь. В отличие от многих селебрити Алексей Поддубный не показывает свою семью в соцсетях.
Джанго. Фото: Global Look Press
Джанго сейчас
Весной 2022 года Алексей Поддубный презентовал свою новую песню «Лорка». В мае того же года у артиста вышел альбом военных песен «Нам дороги эти позабыть нельзя», в записи которого принял участие Молодежный симфонический оркестр ЛНР.
Поклонники Поддубного могли увидеть его и в знаменитой программе «Квартирник у Маргулиса» на НТВ, где певец исполнил свои хиты и поделился своими взглядами на жизнь.
Алексей не прекращает гастрольную деятельность. А 3 февраля он вместе со своей группой споет в московском «Академ-Джаз-клубе». Как гласит анонс, коллектив выступит в полном составе, исполнит все хиты и новые песни.
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