Как Алексей Поддубный стал Джанго и преодолел бракофобию

Певца Джанго можно часто увидеть в горячих точках, на передовой с гуманитарной помощью. Он частый гость на Донбассе, считающий, что местных жителей и бойцов можно поддержать одним только своим присутствием. И люди ценят и любят артиста.

«Это придает им сил там, на передовой. Ребятам очень важна информация с «большой земли». На передовой горько, страшно, и они должны точно знать, что за ними целая страна», — сказал Джанго в интервью изданию «Нижегородская правда».

Детство

Настоящее имя певца — Алексей Поддубный. Он родился 8 января 1969 года в Киеве. Его отец Виктор Борисович во время Великой Отечественной войны потерял обе руки (остались два пальца), но не упал духом и занялся журналистикой. Мама Нина Александровна работала технологом. Также у артиста есть брат Сергей.

В семье детям всегда прививалась любовь к музыке. Алексей засыпал, слушая пластинки с классическими и джазовыми произведениями, которые коллекционировал его отец.

От папы Алексею передалась любовь к баяну, он окончил музыкальную школу по классу классической гитары и самостоятельно научился играть на аккордеоне и клавишах.

В детстве Алексей Поддубный увлекался творчеством группы Pink Floyd, под влиянием которой начал писать первые песни на английском языке.

Однако в музыкальный вуз артист не поступил. Одно время он трудился фрезеровщиком на заводе, а после возвращения из армии, где, кстати, музыкант играл на валторне в духовом оркестре, работал спасателем на лодочной станции. Также Поддубный имел бизнес по продаже музыкальных инструментов.