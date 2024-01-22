Травма глаза, мечта стать спортсменом и фермерство: удивительный путь Ислама Итляшева – звезды Кавказского шансона

Ислам Итляшев заслуженно считается одним из самых ярких российских исполнителей. Он сумел завоевать сердца миллионов фанатов не только своими песнями, посвященными теме любви, но и загадочным имиджем. На протяжении многих лет певец воплощает в жизнь образ брутального кавказского мужчины, способного на все ради любимой женщины.
До своего успеха Ислам Итляшев не носил бороду. Фото: официальная страница Ислама Итляшева во «Вконтакте».
Однако за брутальностью скрывается обыкновенный парень, который даже не собирался становиться артистом. С ранних лет он увлекался спортом, а после оглушительного успеха на сцене и вовсе занялся фермерством.
Детство и юность
Хаджиислам Владимирович Итляшев родился 5 октября 1991 года в Черкесске – одном из небольших городов Северного Кавказа. Семья исполнителя была творческой. Отец увлекался музыкой и пел в студенческой группе, а мать долгое время танцевала в ансамбле под названием «Кабардинка».
С ранних лет Ислам проявлял интерес к спорту. Он регулярно ходил на плавание, а также увлекался боксом и вольной борьбой. Особенный интерес у мальчика вызывали различные соревнования. Ислам мечтал выступать на турнирах и быть профессиональным спортсменом. Причем строить карьеру он планировал в США, где у него были родственники. Однако получить визу в Америку ему все-таки не удалось.
Ислам Итляшев в молодости. Фото: официальная страница во Вконтакте Ислама Итляшева.
Любви к творчеству Ислам вовсе не испытывал. Школьные постановки казались мальчику неинтересными, а музыка в них и вовсе не пробуждала никаких эмоций.
После получения аттестата Итляшев поступил в Северо-Кавказскую государственную академию. Среди множества направлений он выбрал «Туризм». Параллельно с учебой он продолжал заниматься спортом. Однако теперь тренировки для Ислама были не больше, чем хобби.
Отсылки к увелению Ислама Итляшева спортом присутствуют даже в его музыкальных клипах. Фото: скриншот из клипа Ислама Итляшева «Кобра».
Начало карьеры
Во время учебы в ВУЗе Ислам внезапно начал проявлять интерес к музыке. Он вдохновился творчеством известного певца Алима Газмаева и записал трек «Милана». Дебютная композиция определила вектор всего творчества Итляшева. В ней он впервые затронул тему любви.
Обложка одной из первых работ Ислама Итляшева. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
Несмотря на локальный успех, Ислам не начал воспринимать музыку всерьез. Он продолжал считать запись песен своим хобби и говорил, что это лишь крик его души. Переубедить Итляшева не помог даже титул «Артиста года», который он получил в рамках премии «Серебряный кувшин».
Однако со временем позиция Ислама все-таки изменилась. После первых выходов на сцену он осознал, что через песни ему удастся передать свои эмоции и чувства огромному количеству людей. Кроме того, музыка может стать неплохим источником дохода. Итляшев решил не упускать свой шанс и вплотную занялся творчеством.
Ислам Итляшев во время выступления. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
В тот же период исполнитель определился с вектором развития. Он решил выпускать песни в жанре шансон, однако добавить в них национальные мотивы и тему любви.
В 2016 году Ислам выпустил песню под названием «Роза Луноликая». Композиция стала настоящим локальным хитом. Мелодия играла практически во всех ресторанах Черкесска. Имя исполнителя и его треки начали звучать буквально на каждом углу. Немногим позже список работ Ислама пополнился композицией «Цени друзей».
Музыка
В 2018 году Итляшев представил слушателям свой первый полноценный альбом. Пластинка получила название «Ты полюбила хулигана». В нее вошло 16 сольных композиций, многие из которых были посвящены темам любви и дружбы. Спустя год Ислам выпустил еще один альбом – «Воровал и буду воровать».
Ислам Итляшев во время выступлений. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
В тот же период Итляшев начал снимать первые клипы. Дебютным стал видеоролик на песню «Птицам небо, а землю бродягам». Работа произвела настоящий фурор. Многие хвалили клип не только за красивые кадры, но и за наполненность различными смыслами.
Ислам Итляшев в клипе «Птицам небо, а землю бродягам». Фото: соцсети Ислама Итляшева.
Не менее громким получился клип «Салам алейкум братьям». В нем исполнителю удалось в полной мере отразить традиции своего народа. Особенно его гостеприимность. В ролике представители разных национальностей Кавказа танцевали лезгинку прямо на проезжей части.
В клипе «Салам алейкум братьям» Ислама Итляшева собралось множество представителей кавказских национальностей. Фото: скриншот из клипа «Салам алейкум братьям» Ислама Итляшева.
В 2020 году список работ Ислама пополнился еще несколькими синглами. В их числе «Не сожалею», «Девочка криминал» и «Доля». Последняя работа, посвященная блатной романтике, оказалась настоящим хитом. Она начала регулярно звучать в ресторанах по всей России. В конце 2020-го Ислам порадовал слушателей еще одной громкой работой – песней «Она любила розы».
Начало 2021 года ознаменовалось для Ислама очередным достижением. Певец выпустил песню «Сердце, не ревнуй», которая понравилась Ольге Бузовой. Звезда рассказала о композиции своим фанатам, благодаря чему аудитория Итляшева выросла сразу в несколько раз.
Новых слушателей Ислам не разочаровал. В том же 2021 году он сначала презентовал сингл «Зачем я отпускаю», а затем выпустил сразу два хита – «Сумасшедшая» и «Кобра». Крайняя песня получила продолжение в виде клипа.
Ислам Итляшев в клипе «Кобра». Фото: скриншот с клипа Ислама Итляшева.
Ислам Итляшев и Султан Лагучев
В феврале 2021 года Ислам Итляшев записал совместную песню с Султаном Лагучевым – кавказским исполнителем, известным в локальных кругах. Композиция была названа «Хулиган» и получила дополнение в виде клипа. Эта работа положила начало долгому, продуктивному сотрудничеству двух исполнителей.
В совместном клипе Ислам Итляшев и Султан Лагучев смотрелись особенно органично. Фото: скриншот из клипа «Хулиган».
Итляшев поверил в талант своего земляка. Он подружился с Султаном и заявил, что считает его своим братом. После этого Ислам поставил перед собой цель сделать из товарища настоящую звезду. Вскоре артисты приступили к записи новых композиций.
В 2021 году Ислам Итляшев и Султан Лагучев выпустили свою вторую совместную песню – «Сделан из стали». После этого кавказский дуэт начали буквально засыпать предложениями. Их захотели видеть как на корпоративах, так и на сценах в различных городах России. Позднее исполнители закрепили успех еще одним совместным хитом – «На рахате».
После выхода клипа «На рахате» многие фанаты поняли, что Ислам и Султан дружат не только в кадре. Фото: скриншот из клипа «На рахате».
Итляшев сдержал свое обещание. Султан Лагучев стал известен по всей России. Однако на дружбу исполнителей это не повлияло. Они продолжили общаться и вскоре открыли совместный бизнес. Артисты начали продавать одежду. Новинки бренда каждый из артистов рекламировал в своих клипах.
Ислам Итляшев и Султан Лагучев лично участвовали в рекламе бренда одежды. Фото: соцсети бренда одежды Ислама Итляшева и Султана Лагучева.
Дальнейшая карьера
В середине 2022 года Ислам Итляшев выпустил очередной хит – сингл «Ай-яй-яй (Дикая)». Исполнитель дополнил его клипом. Работа стала настоящим прорывом в карьере артиста. Сразу после выхода песня стремительно ворвалась на верхние строчки чартов, а клип на нее начал набирать сумасшедшее количество просмотров. Вскоре композиция получила негласной статус главной песни лета-2022.
В клипе «Ай-яй-яй (Дикая)» Ислам Итляшев снова появился в привычных для себя темных очках и кожаной куртке. Фото: скриншот из клипа «Ай-яй-яй (Дикая)».
Оглушительный успех воодушевил Итляшева. Он начал работать еще активнее, и уже в июле того же года выпустил сингл «Молодая». Немного позднее он выпустил еще одну песню – «Ресторан». Вопреки прогнозам, ни одна из композиций так и не стала хитом.
Однако вскоре Ислам сумел реабилитироваться в глазах публики. Он презентовал сингл «Пацаны на стиле» и снова занял верхние строчки различных чартов. Работа была дополнена клипом, который набрал десятки миллионов просмотров. Конец 2022-го для Итляшева ознаменовался еще одним хитом – «Не стреляй».
В качестве актеров для клипов Ислам Итляшев часто выбирал своих друзей. Фото: скриншот из клипа на песню «Пацаны на стиле».
В 2023 году Ислам решил не экспериментировать и продолжил выпускать песни о любви. Артист пополнил свою дискографию целым рядом синглов. Сначала он выпустил песню под названием «Плохая», а затем обрадовал поклонников хитом под названием «Хищница». Немногим позднее Итляшев презентовал еще несколько лиричных композиций. В их числе «Довела», «Громко играй аппаратура» и «Тает первый снег».
Что с глазом у Ислама Итляшева
Неотъемлемой частью образа Ислама Итляшева считаются черные очки. Стильный и загадочный аксессуар музыкант не снимает практически никогда. Он надевает его на каждый концерт, а также на любые мероприятия. Однако со временем преданные поклонники артиста начали замечать, что певец делает это не просто так. Под очками скрывался травмированный глаз.
Если раньше Ислам предпочитал скрывать свой глаз, то теперь часто публикует фотографии без очков. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
Неопровержимым доказательством подобной версии стал клип «Сердце, не ревнуй». В нем Ислам снял очки и продемонстрировал поклонникам свое лицо. Слухи подтвердились.
Однако Итляшев долгое время скрывал, что именно произошло с его глазом. Приоткрыть завесу тайны Ислам решил на шоу Басты «Вопрос ребром». В беседе с одним из гостей шоу артист признался, что травма была получена в одной из потасовок. В ходе нее оппонент ударил певца ножом, лезвие которого задело глаз.
Ислам Итляшев на шоу «Вопрос ребром». Фото: скриншот с YouTube-канала Gazgolder.
В рамках того же шоу Итляшев раскрыл и другие детали. Он признался, что раньше часто попадал в подобные ситуации, но его спасло творчество. Увлечение музыкой помогло ему кардинально сменить образ жизни. Однако слепота на левый глаз сохранилась на всю жизнь.
Личная жизнь
Личная жизнь Ислама Итляшева сложилась не менее удачно, чем его карьера. Артист женат на женщине по имени Рамина. О самой супруге известно достаточно мало. Однако певец не раз признавался, что она поддерживает его в любых начинаниях. Особенно в творчестве. Жена регулярно сопровождает певца во время гастролей, а также остается его «главным советником».
Ислам Итляшев с семьей. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
В браке у Ислама и Рамины родилось пятеро детей. Исполнитель предпочитает не рассказывать публике о своих наследниках, поэтому информации о них практически нет. При этом известно, что троих старших детей зовут Амиран, Хамид и Айла. Последняя в полной мере унаследовала талант отца. Девочка с ранних лет посещает танцевальную студию и делает успехи в хореографии.
Ислам Итляшев со своими детьми. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
Не только певец, но и фермер
Ислам Итляшев никогда не скрывал, что на протяжении многих лет увлекается спортом. Он считает это своим хобби, о чем регулярно рассказывает своим слушателям. Однако певец имеет еще одно, крайне необычное увлечение.
Как рассказал Итляшев в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!», он занимается фермерством. Исполнитель ухаживает за огромным полем в 40 гектаров, полученным в наследство от дедушки. Он лично засеивает землю пшеницей, кукурузой и другими культурами.
Выступление Ислама Итляшева в шоу «Привет, Андрей!». Фото: скриншот с записи программы «Привет, Андрей!».
По словам Ислама, это помогает ему не уйти в творчество «с головой», а также дает ощущение стабильности. В беседе с Малаховым певец признался, что в случае чего готов вплотную заняться фермерством, чтобы прокормить семью.
Ислам Итляшев сейчас: последние новости
На данный момент Ислам Итляшев продолжает активно развивать творческую карьеру. Он регулярно гастролирует по России, а также выпускает новые песни. Крайней работой артиста стал сингл «Кавказская пленница», вновь посвященный теме любви. Артист выпустил его в конце 2023 года.
Ислам Итляшев сейчас. Фото: соцсети Ислама Итляшева.
В перерывах между концертами и записыванием песен Ислам занимается развитием своих соцсетей. В них артист нередко рассказывает о новых событиях, а также делится планами на ближайшее будущее.
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