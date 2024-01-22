Травма глаза, мечта стать спортсменом и фермерство: удивительный путь Ислама Итляшева – звезды Кавказского шансона

Однако за брутальностью скрывается обыкновенный парень, который даже не собирался становиться артистом. С ранних лет он увлекался спортом, а после оглушительного успеха на сцене и вовсе занялся фермерством.

Детство и юность

Хаджиислам Владимирович Итляшев родился 5 октября 1991 года в Черкесске – одном из небольших городов Северного Кавказа. Семья исполнителя была творческой. Отец увлекался музыкой и пел в студенческой группе, а мать долгое время танцевала в ансамбле под названием «Кабардинка».

С ранних лет Ислам проявлял интерес к спорту. Он регулярно ходил на плавание, а также увлекался боксом и вольной борьбой. Особенный интерес у мальчика вызывали различные соревнования. Ислам мечтал выступать на турнирах и быть профессиональным спортсменом. Причем строить карьеру он планировал в США, где у него были родственники. Однако получить визу в Америку ему все-таки не удалось.