«Девочки хорошие, но логопед нужен»: что пишут в Сети о дочерях Ирины Млодик и Эммануила Виторгана

Спустя год с небольшим, в августе 2019 года на свет появилась младшая сестричка Этель, Клара. После ее рождения Ирина Млодик призналась, что дочерей для нее и мужа выносила суррогатная мать.

Не только восторги

В отличие от многих других звездных родителей, Ирина Млодик и Эммануил Виторган не прячут своих дочерей от поклонников. Оба периодически делятся видео и фото с участием наследниц в микроблогах. Пара считает, что их пример может стать спасением для многих семей, которые пока только мечтают о детях.

Правда, частенько при этом им приходится сталкиваться не только с восторженными комментариями, но и с критикой.

Особенно много замечаний достается Этель. Девочке в феврале будет шесть лет, и по мнению пользователей Сети, у нее есть очевидные проблемы с речью. Крошка пока коверкает многие слова, говорит нечетко.

«Уровень трехлетнего ребенка! Печально, детьми надо заниматься!» - заявила siiha1991 под видео, которым запечатлено, как Этель читает стихотворение.

«Кто ими должен заниматься? 80-летние старики? Удивительно, что они вообще разговаривают», - съязвила angelofqueens. «Девочки хорошие, но логопед нужен», - заметила evmenova.lena.

Впрочем, некоторые считают, что Этель так красива, что все остальные проблемы как-то разрешатся сами собой.

«Красивая девочка растет, а то, что не все звуки выговаривает, дело времени, до школы еще запас есть», - поддержала Этель и ее родителей irgairgairga.

Облако нежности

Интересно, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган на хейт не реагируют и не подчищают негативные комментарии. Они, конечно же, заметны на фоне, по большей части, восхищенных отзывов об Этель и Кларе. Поклонники, разумеются, восхищаются красотой малышек.

«Девочки красотки! Сладенькие, одна - папа, вторая - мама... Столько вопросов у них! Самый интересный возраст! Растите в радости! Счастья и здоровья вашей семье!» - пожелала ushchik32.

«Младшенькая - прям облако нежности», - очарована fatimatutaeva.