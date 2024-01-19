«Девочки хорошие, но логопед нужен»: что пишут в Сети о дочерях Ирины Млодик и Эммануила Виторгана

Поздние дети
Ирина Млодик и Эммануил Виторган решились на рождение детей в уже очень зрелом возрасте. Ирине Млодик было под шестьдесят лет, а Эммануилу Виторгану под восемьдесят, когда на свет появилась первая совместная дочка пары Этель. Произошло это событие в феврале 2018 года.
Новость о пополнении в звездной семье произвела настоящий фурор. Малышку Этель впервые показали на ТВ в одном из ток-шоу. Тогда же Эммануил Виторган с умилением признавался, что счастлив еще раз стать отцом в столь преклонном возрасте. А Ирина Млодик горделиво заявляла, что сама родила Этель. Правда, молодой матери никто не верил. Но это детали.
Клара (на фото слева) и Этель Виторган. Фото: соцсети Ирины Млодик
Спустя год с небольшим, в августе 2019 года на свет появилась младшая сестричка Этель, Клара. После ее рождения Ирина Млодик призналась, что дочерей для нее и мужа выносила суррогатная мать.
Не только восторги
В отличие от многих других звездных родителей, Ирина Млодик и Эммануил Виторган не прячут своих дочерей от поклонников. Оба периодически делятся видео и фото с участием наследниц в микроблогах. Пара считает, что их пример может стать спасением для многих семей, которые пока только мечтают о детях.
Правда, частенько при этом им приходится сталкиваться не только с восторженными комментариями, но и с критикой.
Особенно много замечаний достается Этель. Девочке в феврале будет шесть лет, и по мнению пользователей Сети, у нее есть очевидные проблемы с речью. Крошка пока коверкает многие слова, говорит нечетко.
«Уровень трехлетнего ребенка! Печально, детьми надо заниматься!» - заявила siiha1991 под видео, которым запечатлено, как Этель читает стихотворение.
«Кто ими должен заниматься? 80-летние старики? Удивительно, что они вообще разговаривают», - съязвила angelofqueens.
«Девочки хорошие, но логопед нужен», - заметила evmenova.lena.
Впрочем, некоторые считают, что Этель так красива, что все остальные проблемы как-то разрешатся сами собой.
«Красивая девочка растет, а то, что не все звуки выговаривает, дело времени, до школы еще запас есть», - поддержала Этель и ее родителей irgairgairga.
Облако нежности
Интересно, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган на хейт не реагируют и не подчищают негативные комментарии. Они, конечно же, заметны на фоне, по большей части, восхищенных отзывов об Этель и Кларе. Поклонники, разумеются, восхищаются красотой малышек.
«Девочки красотки! Сладенькие, одна - папа, вторая - мама... Столько вопросов у них! Самый интересный возраст! Растите в радости! Счастья и здоровья вашей семье!» - пожелала ushchik32.
«Младшенькая - прям облако нежности», - очарована fatimatutaeva.
Этель в костюме Лисички на Новый год. Фото: соцсети Ирины Млодик
«Очень красивая лисичка! Этель – красотка», - восхитилась ulianovskach.
Счастливый папа
Особенно всех умиляют снимки Эммануила Виторгана с наследницами. Это, действительно, очень трепетно – зрелый мужчина с маленькой доченькой на руках.
«Ребенок- папина копия! Чудесная девочка, счастливый папа! Смысл жизни в любом возрасте удваивается, когда появляются в семье дети! Счастье в детях стимулирует стремиться к новым ступеням в творчестве! Будьте здоровы, сильны и счастливы!» - пожелала lushchik32.
Эммануил Виторган с младшей дочкой Кларой. Фото: соцсети Ирины Млодик
«Какая красивая Кларочка. А папа счастливый. Пусть у вас всегда будет радость, любовь, благополучие и мир в семье», - высказалась ulianovskach.