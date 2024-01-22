Создал быструю технику живописи и обучающую программу: биография самого популярного художника Америки Боба Росса

Первые шаги в качестве художника

Росс влюбился в горы Аляски во время службы в Военно-воздушных силах и начал свой путь художника на уроке рисования в американском клубе. Ему нравился этот вид искусства, и он продолжал посещать занятия. Росс пополнял свой доход от службы в ВВС, работая посменно в таверне, где продавал туристам пейзажи, нарисованные им на позолоченных жестянках. По словам газеты Orlando Sentinel , это помогло Россу чрезвычайно быстро научиться рисовать:

«Раньше я приходил домой в обед и готовил пару блюд, пока ел сэндвич. Я бы забрал их обратно в тот же день и продал».

Примерно в 1975 году, еще работая в армии, он увидел шоу «Магия масляной живописи», организованное немецким художником Уильямом Александером. Александр использовал alla prima, или технику «мокрое по мокрому», при которой картины можно было закончить очень быстро, нанося различные слои масляных красок сразу, вместо того, чтобы ждать, пока слои высохнут. По данным the Sentinel, вскоре Росс зарабатывал больше денег на своих картинах, чем на своей военной должности. Он уволился из Военно-воздушных сил в 1981 году в звании старшего сержанта.

Ранняя карьера художника

Росс посещал различные художественные школы после ухода из ВВС. Он изучал технику «мокрое по мокрому» у Уильяма Александера, присоединившись к его компании Alexander Magic Art Supplies Company и работая коммивояжером и преподавателем живописи. Росс обучал технике «мокрое на мокром» нескольких друзей и коллег, в том числе Аннет Ковальски, с которой Росс познакомился во время одного из своих занятий во Флориде. Ковальски недавно потеряла сына в дорожно-транспортном происшествии, и добрый характер Росса и его успокаивающее поведение «вывели ее из депрессии. Она сказала: «Давайте разольем это по бутылкам и продадим».

Ковальски убедил Росса начать все самостоятельно. Они объединили свои сбережения и создали собственную компанию, в которой Ковальски работала менеджером Росса. Хотя Росс публично приписывал Александру обучение технике «мокрое по мокрому», позже Александр обвинил Росса в предательстве и копировании его, заявив New York Times: