Создал быструю технику живописи и обучающую программу: биография самого популярного художника Америки Боба Росса

Кем был Боб Росс?
Боб Росс открыл для себя живопись маслом, когда был зачислен в Военно-воздушные силы США в начале 1960-х годов. Он изучал технику «мокрое по мокрому», которая позволяла ему создавать законченные картины менее чем за час. Став инструктором, Росс запустил телесериал PBS «Радость рисования», где он обучал своей технике миллионы зрителей.
Росса полюбили за его легкий юмор, мягкие манеры поведения, а также характерный внешний вид и прическу. После своей смерти в 1995 году от лимфомы Росс остался именем нарицательным и привлек новых подписчиков на цифровых медиаплатформах, таких как YouTube и Twitch.
Боб Росс с белкой. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Боб Росс родился 29 октября 1942 года в Дейтоне, Флорида, в семье Роберта Нормана Росса. Его отец Джек был плотником, а мать Олли — официанткой. Росс вырос в Орландо и бросил среднюю школу в девятом классе. В юности, работая плотником со своим отцом, Боб потерял часть указательного пальца левой руки в результате несчастного случая с пилой, но это не повлияло на его будущие способности к рисованию.
Боб Росс в молодости и в зрелом возрасте. Фото: соцсети
Росс поступил в Военно-воздушные силы США в 1961 году и прослужил 20 лет. Из-за своего роста 6 футов 2 дюйма (188 см) и плоскостопия он не обучался пилотированию и не работал на самолетах, а вместо этого работал специалистом по медицинской документации.
Достигнув звания первого сержанта, Росс описал себя как «парня, который заставляет тебя драить уборную, парня, который заставляет тебя заправлять постель, парня, который кричит на тебя за опоздание на работу». Эта роль принесла ему прозвище Разоряй Их Бобби, но ему не нравилась роль сторонника дисциплины, и он пообещал себе, что после ухода из армии у него будет более мягкий характер.
Боб Росс на службе в ВВС. Фото: соцсети
Первые шаги в качестве художника
Росс влюбился в горы Аляски во время службы в Военно-воздушных силах и начал свой путь художника на уроке рисования в американском клубе. Ему нравился этот вид искусства, и он продолжал посещать занятия. Росс пополнял свой доход от службы в ВВС, работая посменно в таверне, где продавал туристам пейзажи, нарисованные им на позолоченных жестянках. По словам газеты Orlando Sentinel , это помогло Россу чрезвычайно быстро научиться рисовать:
«Раньше я приходил домой в обед и готовил пару блюд, пока ел сэндвич. Я бы забрал их обратно в тот же день и продал».
Примерно в 1975 году, еще работая в армии, он увидел шоу «Магия масляной живописи», организованное немецким художником Уильямом Александером. Александр использовал alla prima, или технику «мокрое по мокрому», при которой картины можно было закончить очень быстро, нанося различные слои масляных красок сразу, вместо того, чтобы ждать, пока слои высохнут. По данным the Sentinel, вскоре Росс зарабатывал больше денег на своих картинах, чем на своей военной должности. Он уволился из Военно-воздушных сил в 1981 году в звании старшего сержанта.
Ранняя карьера художника
Росс посещал различные художественные школы после ухода из ВВС. Он изучал технику «мокрое по мокрому» у Уильяма Александера, присоединившись к его компании Alexander Magic Art Supplies Company и работая коммивояжером и преподавателем живописи. Росс обучал технике «мокрое на мокром» нескольких друзей и коллег, в том числе Аннет Ковальски, с которой Росс познакомился во время одного из своих занятий во Флориде. Ковальски недавно потеряла сына в дорожно-транспортном происшествии, и добрый характер Росса и его успокаивающее поведение «вывели ее из депрессии. Она сказала: «Давайте разольем это по бутылкам и продадим».
Ковальски убедил Росса начать все самостоятельно. Они объединили свои сбережения и создали собственную компанию, в которой Ковальски работала менеджером Росса. Хотя Росс публично приписывал Александру обучение технике «мокрое по мокрому», позже Александр обвинил Росса в предательстве и копировании его, заявив New York Times:
«Меня беспокоит не только то, что он предал меня, но и то, что он думает, что может делать это лучше».
Боб Росс со своей знаменитой завивкой. Фото: соцсети
Хотя химическая завивка Росса — одна из его самых узнаваемых черт, на самом деле ему не понравилась прическа. Обычно его волосы были прямыми, но он попробовал сделать химическую завивку, чтобы отрастить волосы подлиннее и сэкономить на меньшем количестве стрижек. Когда завивка была интегрирована в логотип компании, он, к большому своему разочарованию, не смог ее изменить.
«Радость живописи»
После некоторых первоначальных разногласий с компанией Росс запустил телесериал «Радость рисования», премьера которого состоялась в 1983 году на канале PBS, где он будет транслироваться более десяти лет и привлечет миллионы зрителей. Будучи инструктором по рисованию на телевидении, Росс стал известен своим легким юмором и мягким поведением, а также своей способностью завершить картину за 30 минут. Он стал хорошо известен своими манерами и часто используемыми цитатами, в том числе своей любовью к «маленьким счастливым деревьям» и вдохновляющей фразой:
«Мы не совершаем ошибок — у нас просто бывают счастливые случайности».
Боб Росс в фильме «Радость от рисования». Фото: кадр из эпизода 1987 года
Радость от рисования в конечном итоге передалась бы более чем 275 станциям. С помощью Ковальски и ее мужа Уолта Росс создала империю, которая будет включать видеоролики, учебные книги, художественные принадлежности и сертифицированных инструкторов Боба Росса.
Компания Bob Ross Inc. выросла до бизнеса стоимостью 15 миллионов долларов, и за свою жизнь Росс создал около 30 000 картин. Он подготовил три версии почти каждой своей картины: одну, созданную перед записью на пленку, другую, нарисованную на экране во время показа, и более подробную версию после съемок для включения в его учебные пособия.
Проблемы со здоровьем и смерть
Боб Росс в съемочной студии. Фото: соцсети
«Радость живописи» была отменена в 1994 году, чтобы Росс мог сосредоточиться на своем здоровье. Будучи давним курильщиком сигарет, Росс всегда ожидал, что умрет молодым, и к своим 40 годам уже давно испытывал проблемы со здоровьем, включая два сердечных приступа и два приступа рака. Вторым был агрессивный тип лимфомы, который стал причиной смерти Росса 4 июля 1995 года в возрасте 52 лет. Он умер в своем доме в Орландо.
Большинство его оригинальных картин маслом были пожертвованы благотворительным организациям или телеканалам PBS. Сам Росс выступал против использования своих картин для получения финансовой выгоды, поэтому большинство из них так и не были проданы в крупных аукционных домах. Те немногие, что попадали на рынок, иногда продавались более чем за 10 000 долларов.
По сообщениям, перед его смертью Ковальски пытались оказать давление на Росса, чтобы он передал им права на свое поместье. Вместо этого Росс вычеркнул Ковальских из своего завещания, оставив свое имущество и права на свое изображение своей семье, но Ковальски взяли под контроль компанию после нескольких успешных судебных процессов. В первую очередь они были заинтересованы в использовании имени Росса для продажи принадлежностей для рисования, но после того, как Аннет и Уолт ушли на пенсию, их дочь Джоан возглавила компанию в 2010-х годах и заключила соглашение с семьей Росса, открыв более широкое использование в маркетинге его имени, сообщает The Daily Beast.
У Боба Росса множество учеников и последователей по всему миру. Фото: ВК Боба Росса
Наследие
Сегодня Росс остается одним из самых известных и высокооплачиваемых американских художников. С тех пор в эпоху цифровых технологий его шоу обрело новое поколение поклонников. Его старые телесериалы остаются популярными на YouTube, а его официальный аккаунт на сервисе прямых трансляций Twitch насчитывает более 2 миллионов подписчиков.
В 2021 году Netflix выпустил документальный фильм под названием «Боб Росс: Счастливые случайности, предательство и жадность», в котором рассказывалось о жизни Росса и юридических спорах с семьей Ковальски. Оуэн Уилсон изобразил художника с таким же стилем, голосом и манерами, как у Росса, в фильме «Краски» 2023 года, хотя сюжет фильма не основан на реальной жизни Росса.
Оуэн Уилсон в фильме «Краски». Фото: кадр из фильма 2023 года
Личная жизнь
Росс был женат трижды и имел двоих детей. Он женился на Вивиан Ридж в 1965 году, и в следующем году у них родился сын по имени Стив Росс. Стив тоже стал художником и несколько раз появлялся со своим отцом на «Радости рисования». У Боба также был еще один сын, сводный брат Стива Джимми, который родился до первого брака Росса.
Боб и Вивиан развелись в 1977 году, в том же году, когда Боб женился на своей второй жене, Джейн Ли Занарделли, которая умерла от рака в 1992 году. Росс женился на своей третьей жене, Линде Браун, за два месяца до своей смерти.