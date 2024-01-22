Творчество и влияние Энди Уорхола: от портретов знаменитостей до экспериментов с медиа

Кем был Энди Уорхол?
Американский художник Энди Уорхол проявил себя как успешный иллюстратор в журналах и рекламе, что впоследствии позволило ему стать лидирующим представителем поп-арта 1960-х. Он экспериментировал с различными формами искусства, такими как перформанс, кино, видеоинсталляции, а также занимался писательской деятельностью, тем самым расширяя границы между традиционным искусством и массовой эстетикой. К сожалению, его жизнь прервалась 22 февраля 1987 года, когда он скончался в Нью-Йорке.
Энди Уорхол возле серии шелкографий «Вымирающие виды» созданных в 1983 году. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Американский художник Эндрю Уорхол родился 6 августа 1928 года вблизи Окленда, в штате Пенсильвания (США). Его родители дали ему имя Андрей Вархола. Он происходил из семьи словацких иммигрантов, его отец, Андрей, был строителем, а мать, Джулия, занималась вышивкой. Оба родителя Уорхола исповедовали византийский обряд в католической церкви, регулярно посещали религиозные службы и сохраняли словацкие культурные традиции. Семья Эндрю проживала в одном из европейских этнических районов Питтсбурга, где находилась большая часть выходцев из восточной Европы.
В возрасте восьми лет, Энди Уорхол столкнулся с серьезным заболеванием - Хореей или Танцем Святого Вита. Этот редкий и опасный недуг привел к тому, что мальчик был вынужден провести несколько месяцев в постели. В это время, его мама, которая так же была талантливой художницей, начала обучать его рисованию. Уроки рисования стали для Уорхола главным развлечением в период болезни. Кроме того, будущий художник с детства был увлечен кинематографом, а когда в девятилетнем возрасте мама подарила ему фотоаппарат, мальчик начал заниматься фотографией. Для этого он оборудовал импровизированную фотолабораторию в подвале родительского дома.
Бесплатные курсы рисования в Институте Карнеги и Питтсбург, где учился Уорхол, были ключевыми моментами в его жизни. Когда ему было 14, произошла трагедия - его отец умер от заболевания печени, и Уорхол был настолько подавлен, что даже не смог прийти на похороны. Вместо этого он спрятался под кроватью и не выходил из комнаты, пока не закончились поминки.
Отец Уорхола знал о таланте своего сына к искусству и решил поддержать его образование, оставив на это деньги в своем завещании. Так, Уорхол смог поступить в среднюю школу Шенли и затем - в Технологический Институт Карнеги. Там он изучал графический дизайн, который сейчас известен благодаря его работам.
Поп-арт
Получив степень бакалавра изящных искусств, Уорхол решил переехать в Нью-Йорк и продолжить карьеру коммерческого художника. В это время он начал использовать сокращенную форму своего имени - Энди Уорхол. Вскоре после переезда, в сентябре, он нашел работу в журнале Glamour. Благодаря своему уникальному стилю и технике работы с линиями и штампами, Уорхол стал одним из наиболее успешных коммерческих художников десятилетия.
Банки с супом Campbell's
В конце 1950-х Уорхол переключил внимание на живопись. В 1961 он представил концепцию поп-арта, стиля, ориентированного на предметы массового потребления. В 1962 он показал свою знаменитую серию картин Campbell's soup cans. Эти небольшие работы, изображающие повседневные предметы, произвели фурор в мире искусства и привлекли внимание к Уорхолу и поп-арту в целом.
Британский художник Ричард Гамильтон определил поп-арт как «популярный, преходящий, расходуемый, недорогой, массового производства, молодой, остроумный, сексуальный, навороченный, гламурный, для большого бизнеса». Как выразился сам Уорхол:
«Как только ты «понял» Поп-арт, ты уже никогда не сможешь видеть знак так, как видел его раньше. И как только ты придумал Поп-арт, ты уже никогда не сможешь видеть Америку так, как видел её раньше».
На других известных поп-работах Уорхола изображены бутылки из-под колы, пылесосы и гамбургеры.
Посетители на открытии выставки Тинькофф Сити: Энди Уорхол и русское искусство в Еврейском музее и Центре толерантности. 23 октября 2023 г. Россия. Москва. Фото: Global Look Press
Портреты
Уорхол также создавал портреты известных людей, используя яркие и насыщенные цвета. В числе его самых знаменитых работ - портреты Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Мика Джаггера, Мао Цзэдуна и других. Благодаря популярности этих портретов, художник получал множество заказов на изображения от знаменитостей и влиятельных персон. В итоге, его работа «Восемь Элвисов» была продана за 100 миллионов долларов в 2008 году, став одной из самых дорогостоящих картин в истории.
Энди Уорхол стоит перед портретом принцессы Монако Грейс, выпущенным ограниченным тиражом, в пользу Института современного искусства в Филадельфии, 1 июня 1984 года. Фото: Global Look Press
Фабрика
В 1964 году Уорхол открыл свою собственную художественную студию - большой, выкрашенный серебром склад, известный просто как «Фабрика». Фабрика быстро стала одним из главных культурных центров Нью-Йорка, местом проведения роскошных вечеринок, на которых присутствовали самые богатые светские львицы и знаменитости города, в том числе музыкант Лу Рид.
Своим хитом Walk on the Wild Side он отдал дань уважения постоянным посетителям фабрики в 60—х, включая Холли Вудлон, Кэнди Дарлинг, «Маленького Джо» Даллесандро, «Фею сахарной сливы» Джо Кэмпбелла и Джеки Кертис. (Уорхол был другом Рида и руководил группой Рида the Velvet Underground.)
Уорхол, который явно наслаждался своей знаменитостью, стал завсегдатаем печально известных ночных клубов Нью-Йорка, таких как Studio 54 и Max's Kansas City. Комментируя одержимость знаменитостями — свою собственную и широкой публики, — Уорхол заметил:
«Больше всего на свете люди хотят просто быть рядом со звездами».
Он также развивался в новых направлениях, опубликовав свою первую книгу «Индекс Энди Уорхола» в 1967 году.
Однако в 1968 году процветающая карьера Уорхола едва не закончилась. В результате нападения Валери Соланас, начинающей писательницей и радикальной феминисткой, 3 июня, Уорхол был серьезно ранен. Соланас появилась в одном из фильмов Уорхола и, как сообщается, была расстроена из-за его отказа использовать сценарий, написанный ею.
После съемок Соланас была арестована и позже признала себя виновной в преступлении. Уорхол провел недели в нью-йоркской больнице, восстанавливаясь после полученных травм, и перенес несколько последующих операций. В результате полученных травм ему пришлось носить хирургический корсет до конца своей жизни.
Энди Уорхол и Элизабет Тейлор в новом салоне Halston's, 1978 год, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Книги и фильмы Уорхола
В 1970-е годы Уорхол продолжил экспериментировать с другими медиа. Он написал несколько книг, в том числе «Философия Энди Уорхола» и «Разоблачения». Художник также активно занимался видеоартом и создал более 60 фильмов за свою карьеру. Среди его самых известных работ - «Сон», где поэт Джон Джорно спит 6 часов, и «Еда», где человек употребляет грибы в течение 45 минут. Уорхол работал и в сфере скульптуры и фотографии, а в 1980-е перешел на телевидение, где вел передачи «Энди Уорхол» и «15 минут Энди Уорхола» на канале MTV.
Приглашенные виджеи Саймон Лебон и Ник Родс из DURAN DURAN с Энди Уорхолом на MTV MUSIC TELEVISION в «Пятнадцать минут Энди Уорхола», 1985, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Смерть
В дальнейшей жизни Уорхол страдал от хронических проблем с желчным пузырем. 20 февраля 1987 года он был госпитализирован в Нью-Йоркскую больницу, где ему успешно удалили желчный пузырь, и он, казалось, выздоравливал. Однако несколько дней спустя у него возникли осложнения, которые привели к внезапной остановке сердца, и он скончался 22 февраля 1987 года в возрасте 58 лет. Тысячи людей посетили мемориал художника в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.
В Музее Энди Уорхола - настенная роспись Энди Уорхола, Питтсбург, Пенсильвания, США. Фото: Global Look Press
Наследие
Жизнь и творчество Уорхола одновременно высмеивали материальность и знаменитость. С одной стороны, его картины с искаженными изображениями брендов и лиц знаменитостей можно было расценить как критику того, что он считал культурой, одержимой деньгами и знаменитостями.
С другой стороны, сосредоточенность Уорхола на потребительских товарах и иконах поп-культуры, а также его собственный вкус к деньгам и славе предполагают жизнь, посвященную прославлению тех самых аспектов американской культуры, которые критиковались в его работах.
Уорхол говорил об этом очевидном противоречии между своей жизнью и работой в своей книге «Философия Энди Уорхола», написав, что «зарабатывать деньги - это искусство, и работать - это искусство, а хороший бизнес - лучшее искусство».
Вывеска музея Энди Уорхола, Питтсбург, Пенсильвания, США. Фото: Global Look Press