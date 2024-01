Творчество и влияние Энди Уорхола: от портретов знаменитостей до экспериментов с медиа

Фабрика

В 1964 году Уорхол открыл свою собственную художественную студию - большой, выкрашенный серебром склад, известный просто как «Фабрика». Фабрика быстро стала одним из главных культурных центров Нью-Йорка, местом проведения роскошных вечеринок, на которых присутствовали самые богатые светские львицы и знаменитости города, в том числе музыкант Лу Рид.

Своим хитом Walk on the Wild Side он отдал дань уважения постоянным посетителям фабрики в 60—х, включая Холли Вудлон, Кэнди Дарлинг, «Маленького Джо» Даллесандро, «Фею сахарной сливы» Джо Кэмпбелла и Джеки Кертис. (Уорхол был другом Рида и руководил группой Рида the Velvet Underground.)

Уорхол, который явно наслаждался своей знаменитостью, стал завсегдатаем печально известных ночных клубов Нью-Йорка, таких как Studio 54 и Max's Kansas City. Комментируя одержимость знаменитостями — свою собственную и широкой публики, — Уорхол заметил:

«Больше всего на свете люди хотят просто быть рядом со звездами».

Он также развивался в новых направлениях, опубликовав свою первую книгу «Индекс Энди Уорхола» в 1967 году.

Однако в 1968 году процветающая карьера Уорхола едва не закончилась. В результате нападения Валери Соланас, начинающей писательницей и радикальной феминисткой, 3 июня, Уорхол был серьезно ранен. Соланас появилась в одном из фильмов Уорхола и, как сообщается, была расстроена из-за его отказа использовать сценарий, написанный ею.

После съемок Соланас была арестована и позже признала себя виновной в преступлении. Уорхол провел недели в нью-йоркской больнице, восстанавливаясь после полученных травм, и перенес несколько последующих операций. В результате полученных травм ему пришлось носить хирургический корсет до конца своей жизни.