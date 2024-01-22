Творчество и влияние Энди Уорхола: от портретов знаменитостей до экспериментов с медиа

Ранняя жизнь

Американский художник Эндрю Уорхол родился 6 августа 1928 года вблизи Окленда, в штате Пенсильвания (США). Его родители дали ему имя Андрей Вархола. Он происходил из семьи словацких иммигрантов, его отец, Андрей, был строителем, а мать, Джулия, занималась вышивкой. Оба родителя Уорхола исповедовали византийский обряд в католической церкви, регулярно посещали религиозные службы и сохраняли словацкие культурные традиции. Семья Эндрю проживала в одном из европейских этнических районов Питтсбурга, где находилась большая часть выходцев из восточной Европы.

В возрасте восьми лет, Энди Уорхол столкнулся с серьезным заболеванием - Хореей или Танцем Святого Вита. Этот редкий и опасный недуг привел к тому, что мальчик был вынужден провести несколько месяцев в постели. В это время, его мама, которая так же была талантливой художницей, начала обучать его рисованию. Уроки рисования стали для Уорхола главным развлечением в период болезни. Кроме того, будущий художник с детства был увлечен кинематографом, а когда в девятилетнем возрасте мама подарила ему фотоаппарат, мальчик начал заниматься фотографией. Для этого он оборудовал импровизированную фотолабораторию в подвале родительского дома.

Бесплатные курсы рисования в Институте Карнеги и Питтсбург, где учился Уорхол, были ключевыми моментами в его жизни. Когда ему было 14, произошла трагедия - его отец умер от заболевания печени, и Уорхол был настолько подавлен, что даже не смог прийти на похороны. Вместо этого он спрятался под кроватью и не выходил из комнаты, пока не закончились поминки.

Отец Уорхола знал о таланте своего сына к искусству и решил поддержать его образование, оставив на это деньги в своем завещании. Так, Уорхол смог поступить в среднюю школу Шенли и затем - в Технологический Институт Карнеги. Там он изучал графический дизайн, который сейчас известен благодаря его работам.