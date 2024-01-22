«Все, кто уехал, возвращаются, потому что за границей они никому не нужны»: россияне отреагировали на приезд юмориста Гудкова в Россию

Зачем приехал

Недавно в СМИ пронеслась новость, что 40-летний юморист Александр Гудков вернулся в Россию. В Сети пестрят снимки комика в аэропорту Шереметьево.

Причина его приезда доподлинно неизвестно, но возможно, это связано с налоговыми вопросами. Но не исключено, что Гудков прибыл на заработки или хочет попробовать наладить контакты в российской медиасфере. Ведь всем известен факт, что уехавшие звезды значительно поплатились своими доходами.

Немного позже в новостных телеграм-каналах сообщили, что Александр Гудков прилетел в Москву из Еревана, чтобы сделать пересадку в Шереметьево и улететь в Тбилиси.