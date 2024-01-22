«Все, кто уехал, возвращаются, потому что за границей они никому не нужны»: россияне отреагировали на приезд юмориста Гудкова в Россию

Зачем приехал
Недавно в СМИ пронеслась новость, что 40-летний юморист Александр Гудков вернулся в Россию. В Сети пестрят снимки комика в аэропорту Шереметьево.
Причина его приезда доподлинно неизвестно, но возможно, это связано с налоговыми вопросами. Но не исключено, что Гудков прибыл на заработки или хочет попробовать наладить контакты в российской медиасфере. Ведь всем известен факт, что уехавшие звезды значительно поплатились своими доходами.
Немного позже в новостных телеграм-каналах сообщили, что Александр Гудков прилетел в Москву из Еревана, чтобы сделать пересадку в Шереметьево и улететь в Тбилиси.
Александра Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Фото: Global Look Press
Почему уехал
Летом 2022 года разгорелся публичный скандал после пародии Гудкова на песню певца SHAMAN «Я русский». Пародия вызвала волну негодования.
Позже общественники требовали признать Гудкова иноагентом за возможное участие в антинациональных благотворительных акциях.
В сентябре 2022 года Гудков уехал из России, а затем вернулся для участия в корпоративах. После этого, в конце 2023 года телеведущий участвовал в частной вечеринке выпускников, а затем уехал в Латвию.
23 августа 2023 года в кинотеатрах прошла премьера 20-го выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри», где также играл Гудков, хотя сначала показ отменили.
Александра Гудкова осудили после пародии на песню певца SHAMAN. Фото: Global Look Press
Что может ждать Гудкова в России
Адвокат Александр Бенхин уверен, что несмотря на негатив и волну ненависти к комику Гудкову, по факту его правонарушения не были установлены. Это значит, что ему не должно грозить никакого уголовного преследования.
«Статусом иноагента он до сих пор не обладает. Формально не доказано, что он совершил что-то противоправное. Если он решил приехать, то, видимо, против него ничего нет», - считает юрист.
Бенхин добавил, что певца SHAMAN критикуют многие коллеги по цеху, поэтому, скорее всего, пародия Гудкова стала очередным конфликтом в артистической среде.
«То, что он пародировал SHAMAN, на сегодняшний день смертным грехом не является. Если рассматривать это как внутрицеховую пародию, то по сегодняшним меркам ему наказание пока не положено, потому что это единственное, что он сделал публично», - сказал юрист.
Александру Гудкову пока не грозит уголовное наказание. Фото: Global Look Press
Что пишут в Сети
Россияне в Сети возмущены приездом Александра Гудкова в Россию. В Сети эта новость вызвала массу возмущений и негодований. Люди требуют выгнать юмориста из страны и считают, что такие, как комик, приезжают сюда только за деньгами.
Татьяна Невзорова: «А что? Деньги закончились?»
Татьяна Фазлова: «Зачем его впускать?»
Эльвира Родина : «Все возвращаются! Куда они денутся?! Там они никому не нужны! Наглые!»
Сергей Прокофьев: «Скоро все эти просветленные начнут трясти российскими паспортами и рассказывать, как любят Россию!»
Ольга Романская: «Выловить и заставить ответить поганца за свои слова!»
Нина Нина: «Вся мерзость собирается опять! Сейчас отлежаться,затаятся и начнут гадить по новой!»
Надежда Щербаха: «Предавший единожды предаст еще».
Иоанн Смолян: «Депортировать его нужно немедленно из страны!»
Марьям Карпович: «А чего вернулся? Там не кормят? По итогу, все, кто уехал, возвращаются в Россию, потому что за границей они никому не нужны».