Чем занимается сейчас бывший участник «Дома-2» Антон Гусев

Получив аттестат, Антон подал документы в Международную академию бизнеса и управления. Будучи студентом, он стал работать в сфере недвижимости, реализуя теоретические знания на практике.

Но его биография изменилась в один миг, едва он попал на телевидение.

«Дом-2»

Впервые Антон Гусев пришел на проект в 2011 году. Его избранницей стала Маргарита Агибалова (сейчас Марсо).

Он подарил ей при встречи букет роз и растопил сердце девушки.

Они встречались какое-то время, но затем в отношениях наступил холод из-за чрезмерной привязанности Риты к маме. Пара рассталась.

После этого Гусев решил попробовать завести роман с Оксаной Стрункиной. Но внезапно у него вспыхнула страсть к другой участнице проекта, Евгении Феофилактовой. Уже через пару месяцев после знакомства молодые заявили о свадьбе. Женя была беременна.