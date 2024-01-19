Чем занимается сейчас бывший участник «Дома-2» Антон Гусев

Детство и юность
Антон Гусев появился на свет 21 июля 1989 года в столице России.
С детства мальчик был окружен родительской любовью и заботой и отвечал им взаимностью. Антон рос послушным ребенком, отлично учился в школе. В свободное от учебы время юноша посещал занятия по плаванию и секцию бокса.
Антон рос в атмосфере любви. Фото: соцсети
Получив аттестат, Антон подал документы в Международную академию бизнеса и управления. Будучи студентом, он стал работать в сфере недвижимости, реализуя теоретические знания на практике.
Но его биография изменилась в один миг, едва он попал на телевидение.
«Дом-2»
Впервые Антон Гусев пришел на проект в 2011 году. Его избранницей стала Маргарита Агибалова (сейчас Марсо).
Он подарил ей при встречи букет роз и растопил сердце девушки.
Они встречались какое-то время, но затем в отношениях наступил холод из-за чрезмерной привязанности Риты к маме. Пара рассталась.
После этого Гусев решил попробовать завести роман с Оксаной Стрункиной. Но внезапно у него вспыхнула страсть к другой участнице проекта, Евгении Феофилактовой. Уже через пару месяцев после знакомства молодые заявили о свадьбе. Женя была беременна.
Антон Гусев женился на Евгении Феофилактовой через несколько месяцев после знакомства. Фото: соцсети
Пара сыграла шумную свадьбу в московском ресторане, куда были приглашены более 200 человек. После торжества молодые переселились в московскую квартиру, принадлежащую проекту.
Когда у Гусевых родился сын Даниэль, семья на некоторое время возвращалась на проект.
В семье Гусевых родился сын Даниэль. Фото: соцсети
Личная жизнь
Осенью 2016 года Антон Гусев сообщил о том, что они с Женей приняли решение расстаться, прожив в браке чуть менее пяти лет.
В это же время бывший участник «Дома-2» попал в серьезную аварию на дороге, после чего ему пришлось сделать ряд пластических операций.
После развода Антон начал встречаться с Викторией Романец, которая ранее тоже участвовала в проекте и даже дружила с Женей. В августе 2017 года молодые поженились.
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Виктория Романец стала второй женой Гусева. Фото: соцсети
Карьера
В то время Антон неплохо зарабатывал и полностью содержал семью. Он зарабатывал около 250 тысяч рублей в месяц.
В 2017 году молодой человек стал сотрудничать с сетевой международной косметической компанией. Кроме этого, Гусев стал петь и выпустил несколько собственных музыкальных композиций.
В 2018 году семья переехала в двухэтажным подмосковный таунхаус площадью 136 кв. м.
Антон Гусев часто отдыхает на курортах. Фото: соцсети
Скандалы
В июле 2021 года в СМИ пронеслась новость, что Гусев посадил за руль восьмилетнего ребенка. Он сам выставил в сторис весь процесс. Видео, попавшим в Сеть, заинтересовалась полиция. Гусева задержали и составили в его отношении ряд административных материалов по факту нарушения ПДД. А через несколько дней делом заинтересовался Следственный комитет, который начал собственную проверку.
Антон и Виктория несколько раз становились участниками программы Первого канала «На самом деле». Впервые пара появилась в эфире в связи с жалобой их домработницы Людмилы Савчук на неподобающее поведение супругов.
Женщина заявила, что Гусев и Романец плохо с ней обращаются, жаловалась на побои и постоянные штрафы за незначительные провинности. Пара обвинения отвергли, объяснив, что женщину бил ее собственный сын.
Летом 2019 года пара повторно приняла участие в ток-шоу. Темой стало заявление деревенской девушки, которая якобы воспитывает родного сына Антона Гусева. Экс-участник «Дома-2» не исключал такой возможности и помогал маме мальчика финансово. Однако тест ДНК показал, что ребенок не Антона.
Антон Гусев обожает сына и мечтает о дочери. Фото: соцсети
Антон Гусев в настоящее время
В июле 2022 года Антон и Виктория официально развелись. Романец подозревала Гусева в измене.
Летом появились слухи о новом романе Гусева с Яной Герштейн, стилистом по волосам, фото которой опубликовал Антон.
Недавно появились новости о расставании Гусева с Яной Герштейн. Фото: соцсети
Вскоре пара подтвердила отношения. Они расставались летом 2023 года, затем помирились. Но в начале 2024 года Гусев объявил об окончательном разрыве, не назвав причин.
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Антон Гусев позиционирует себя как спортсмен, бизнесмен и акционер. Фото: соцсети