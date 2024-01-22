Выгнала со сцены: кому из звезд разрушила карьеру Алла Пугачева

Аллу Пугачеву прозвали Примадонной не только из-за песни, которую она исполнила на «Евровидении». В Сети поговаривают, что она действительно имела власть и с помощью нее загубила карьеру многих достойных артистов нашей эстрады. Делала она это, опасаясь конкуренции или по причине личной неприязни. Кто из знаменитостей не смог достичь верха в карьере благодаря Пугачевой, разбиралась Teleprogramma.pro.
Ни для кого не секрет, что Примадонна действительно обладает царскими повадками и жестким характером. Она хотела быть одной такой и устраняла всех неугодных Судить о том, кто в фаворитах, а кто не очень можно было по «Рождественским встречам», которые раньше были почти самым главным музыкальным событием. Много лет Пугачева единолично решала, кого пускать на сцену, а кого нет. С ее легкой руки Филипп Киркоров стал поп-королем.
Нажившись на поломанных судьбах, Примадонна прекрасно устроилась за границей, а россияне вспоминают про нее все реже. Но артисты, карьера которых прервалась в самом расцвете или, едва начавшись, будут помнить, кто в свое время перешел им дорогу.
Маша Распутина
Пока на радиостанциях гремел хит «Роза чайная», который Маша Распутина исполнила вместе с Киркоровым, за кулисами царила атмосфера войны.
Алла Борисовна практически уничтожила карьеру артистки из-за того, что та подвергла сомнению авторитет Примадонны. Тогда Распутину перестали приглашать на передачи и почти не показывали по телевизору. Сегодня певица продолжает выступать, но не в том масштабе, ведь она могла бы собирать полные залы.
Маша Распутина могла бы стать более популярной. Фото: Global Look Press
Игорь Наджиев
Игорь Наджиев внешне всем напоминал Киркорова. Но Пугачева не могла позволить конкуренции между ее избранником и голосистым певцом. Примадонна сделала все, чтобы Наджиев не смог пробиться на российской сцене.
Сейчас Игорь является одним из участников популярного шоу на федеральном канале, но он не особо известен, о широкой популярности речи даже не идет.
Игорь Наджиев мог стать серьезным конкурентом Филиппу Киркоров. Фото: Global Look Press
Татьяна Анциферова
Звонкоголосая певица Татьяна Анциферова прославилась в 1978 году, когда участвовала в музыкальном сопровождении картины «31 июня».
Алла Борисовна должна была спеть песню «Ищу тебя», но режиссеры отдали хит Татьяне. За это Пугачева не простила соперницу, и на ее карьере был поставлен крест: артистку вырезали из всех концертов и больше никуда не звали.
А позже и судьба ее наказала - она частично лишилась голоса из-за перенесенной операции.
Татьяна Анциферова спела песню, предназначавшуюся Пугачевой. Фото: соцсети
Ольга Зарубина
Бывшая жена Александра Малинина Ольга Зарубина могла бы стать знаменита, как талантливая певица, и, возможно, затмила бы саму Пугачеву. Причиной стал хит «Айсберг», который сначала спела Ольга. Примадонна, услышав композицию, захотела забрать ее себе.
Сейчас Ольга Зарубина малоизвестна. Недавно она снималась в одном из шоу на федеральном канале и даже одержала победу, но возможность уже упущена.
Ольга Зарубина первая спела песню «Айсберг». Фото: Global Look Press
Жанна Агузарова
Пугачева сама вывела Жанну Агузарову на отечественную сцену, позволив ей исполнять хиты «Желтые ботинки», «Старый отель», «Чудесная страна». Но песни становились все популярнее, и Алла Борисовна поспешила убрать возможную конкурентку.
Поводом стал рабочий момент: Владимир Кузьмин, который тесно дружил с Примадонной, переманил в свой коллектив музыканта Агузаровой, та возмутилась и сама устроила скандал Пугачевой.
Сейчас певицу не видно на российской эстраде.
Жанну Агузарову помнят, как одну из самых эпатажных звезд российской эстрады. Фото: Global Look Press
Валентина Легкоступова
Знаменитая певица Валентина Легкоступова внезапно пропала с экранов. Случилось это в 1987 году, тогда ей только исполнился 21 год, вся жизнь и карьера были впереди. Случилось это по частой причине. Она исполнила песню «Двое», которая предназначалась Алле Пугачевой.
В 2020 году Валентина Легкоступова ушла из жизни.
Валентина Легкоступова спела песню «Двое». Фото: Global Look Press
Ирина Понаровская
Пугачеву злило, что все вокруг восторгаются Ириной Понаровской, которая сразу не понравилось Примадонне. Алла Борисовна неприятно шутила про прическу и заурядный голос соперницы, выставляла ее в неприглядном свете.
Понаровскую с легкой руки Пугачевой перестали крутить по радио и приглашать на концерты.
Сегодня Ирину редко можно встретить на концертах или телевидении.
Ирина Понаровская не нравилась Примадонне. Фото: Global Look Press
Лика Стар
В начале карьеры Лики Стар даже Примадонна восхищалась ее харизмой и обаянием. Но когда в прессе пронеслись слухи о романе зятя Пугачевой с молодой артисткой, карьере последней наступил конец.
Лика Стар еще пыталась найти себя, но решила больше не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.
Ошибкой Лики Стар стал флирт с зятем Пугачевой Владимиром Пресняковым. Фото: Global Look Press
Анастасия
Фанаты называли ее копией Примадонны, что сразу не понравилось Алле Борисовне. Помимо всего прочего Анастасия еще замечательно пела. А когда она отказалась поздравить Пугачеву с днем рождения и не стала участвовать в концерте в ее честь в 1997 году, карьере артистки настал конец.
Недавно артистка участвовала в песенном проекте, но не заняла никакого места.
Анастасия в молодости была копией Пугачевой. Фото: соцсети
Ангелина Вовк
Ведущая Ангелина Вовк тоже попала под всемогущий молот Пугачевой. В ней Алла Борисовна увидела соперницу, ведь ее главные фавориты Александр Стефанович и Евгений Болдин беспрестанно осыпали ведущую «Песни года» комплиментами.
Ангелина Вовк пропала со сцены в один миг.
Сейчас она не переживает о случившемся и заботится о своих взрослых внучках.
Ангелина Вовк потеряла сцену из-за комплиментов от мужчин. Фото: Global Look Press