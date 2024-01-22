Выгнала со сцены: кому из звезд разрушила карьеру Алла Пугачева

Аллу Пугачеву прозвали Примадонной не только из-за песни, которую она исполнила на «Евровидении». В Сети поговаривают, что она действительно имела власть и с помощью нее загубила карьеру многих достойных артистов нашей эстрады. Делала она это, опасаясь конкуренции или по причине личной неприязни. Кто из знаменитостей не смог достичь верха в карьере благодаря Пугачевой, разбиралась Teleprogramma.pro.

Ни для кого не секрет, что Примадонна действительно обладает царскими повадками и жестким характером. Она хотела быть одной такой и устраняла всех неугодных Судить о том, кто в фаворитах, а кто не очень можно было по «Рождественским встречам», которые раньше были почти самым главным музыкальным событием. Много лет Пугачева единолично решала, кого пускать на сцену, а кого нет. С ее легкой руки Филипп Киркоров стал поп-королем.

Нажившись на поломанных судьбах, Примадонна прекрасно устроилась за границей, а россияне вспоминают про нее все реже. Но артисты, карьера которых прервалась в самом расцвете или, едва начавшись, будут помнить, кто в свое время перешел им дорогу.

Пока на радиостанциях гремел хит «Роза чайная», который Маша Распутина исполнила вместе с Киркоровым, за кулисами царила атмосфера войны.

Алла Борисовна практически уничтожила карьеру артистки из-за того, что та подвергла сомнению авторитет Примадонны. Тогда Распутину перестали приглашать на передачи и почти не показывали по телевизору. Сегодня певица продолжает выступать, но не в том масштабе, ведь она могла бы собирать полные залы.