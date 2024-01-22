«Если бы рисовать не было сложно, это не было бы так весело»: Эдгар Дега — жизнь и творчество

Ранняя жизнь

Эдгар Дега родился 19 июля 1834 года на улице Сен-Жорж, 8 в Париже. Он был старшим из пяти детей своих родителей. Отец Дега, Огюстен, был богатым банкиром, а мать — креолской эмигранткой из Нового Орлеана. Их семья принадлежала к среднему классу с более благородными притязаниями. В течение многих лет семья Дега писала свою фамилию «де Газ»; предлог «де» предполагает землевладельческое аристократическое происхождение, которого у них на самом деле не было.

Дега учился в хорошем лицее и получил степень бакалавра в 1853 году. Затем он некоторое время изучал право, но становилось все более очевидным, что искусство было его истинным призванием. В отличие от Моне, отец Дега был источником поддержки и советов. Дега поступил в Лувр на переписчика и большую часть 1850-х годов провел в Италии, останавливаясь, в частности, во Флоренции и Риме, копируя шедевры эпохи Возрождения.

Ранний стиль Дега можно назвать классическим, и это правда, что его вдохновляли Энгр и старые мастера, такие как Тициан. Но два аспекта творчества Дега с раннего возраста предполагали, что ему суждено было величие. Во-первых, Дега был трудолюбивым человеком. К 1860 году он выпустил 700 экземпляров старых произведений.

Во-вторых, что еще более важно, Дега не копировал произведения бездумно. (В течение XIX века начинающие художники развивали свою технику, пытаясь копировать работы мастеров.) Например, он сосредоточивался на небольшой части шедевра, а не стремился воспроизвести его целиком. Кроме того, он создал несколько заслуживающих внимания копий Рафаэля.

Проучившись год в Школе изящных искусств, он отправился в Италию, гле создавал копии Микеланджело и да Винчи — великих мастеров эпохи Ренессанса.

Ранние работы

Вернувшись в Париж в 1859 году, Дега задался целью сделать себе имя как художник. Придерживаясь традиционного подхода, он написал большие портреты членов семьи и грандиозные исторические сцены, такие как «Дочь Иеффая», «Семирамида, строящая Вавилон» и «Сцена войны в средние века».

Дега представил эти работы всемогущему Салону, группе французских художников и педагогов, которые руководили публичными выставками. У него были очень жесткие и условные представления о красоте и правильной художественной форме, и он воспринимал картины Дега со сдержанным безразличием.