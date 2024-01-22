«Если бы рисовать не было сложно, это не было бы так весело»: Эдгар Дега — жизнь и творчество

Кем был Эдгар Дега?
Дега называли человеком многих талантов. Среди многих профессий он был опытным художником и скульптором. После учебы в Школе изящных искусств он стал культовым портретистом. Его импрессионистические способности гармонично соединились, чтобы создать нечто, во что быстро влюбились его поклонники.
Несмотря на свое привилегированное воспитание, Дега был трудным человеком. Он был самоуверенным и требовательным. Как сказал Кайботт во время подготовки к одной из выставок импрессионистов:
«Он совершенно невыносим. Но мы должны признать, что он чрезвычайно талантлив».
Что еще хуже, у Дега было обнаружено заболевание глаз во время франко-прусской войны 1870 года, которое сделало его чрезвычайно чувствительным к солнечному свету и привело к его почти полной слепоте с 1901 года. Но Дега действительно был гением. Благодаря его впечатляющему мастерству, его работы были классифицированы как мотивирующий фактор для современных художников, таких как Пабло Пикассо.
Эдгар Дега «Абсент» — самая известная картина художника
Ранняя жизнь
Эдгар Дега родился 19 июля 1834 года на улице Сен-Жорж, 8 в Париже. Он был старшим из пяти детей своих родителей. Отец Дега, Огюстен, был богатым банкиром, а мать — креолской эмигранткой из Нового Орлеана. Их семья принадлежала к среднему классу с более благородными притязаниями. В течение многих лет семья Дега писала свою фамилию «де Газ»; предлог «де» предполагает землевладельческое аристократическое происхождение, которого у них на самом деле не было.
Дега учился в хорошем лицее и получил степень бакалавра в 1853 году. Затем он некоторое время изучал право, но становилось все более очевидным, что искусство было его истинным призванием. В отличие от Моне, отец Дега был источником поддержки и советов. Дега поступил в Лувр на переписчика и большую часть 1850-х годов провел в Италии, останавливаясь, в частности, во Флоренции и Риме, копируя шедевры эпохи Возрождения.
Ранний стиль Дега можно назвать классическим, и это правда, что его вдохновляли Энгр и старые мастера, такие как Тициан. Но два аспекта творчества Дега с раннего возраста предполагали, что ему суждено было величие. Во-первых, Дега был трудолюбивым человеком. К 1860 году он выпустил 700 экземпляров старых произведений.
Во-вторых, что еще более важно, Дега не копировал произведения бездумно. (В течение XIX века начинающие художники развивали свою технику, пытаясь копировать работы мастеров.) Например, он сосредоточивался на небольшой части шедевра, а не стремился воспроизвести его целиком. Кроме того, он создал несколько заслуживающих внимания копий Рафаэля.
Проучившись год в Школе изящных искусств, он отправился в Италию, гле создавал копии Микеланджело и да Винчи — великих мастеров эпохи Ренессанса.
Ранние работы
Вернувшись в Париж в 1859 году, Дега задался целью сделать себе имя как художник. Придерживаясь традиционного подхода, он написал большие портреты членов семьи и грандиозные исторические сцены, такие как «Дочь Иеффая», «Семирамида, строящая Вавилон» и «Сцена войны в средние века».
Дега представил эти работы всемогущему Салону, группе французских художников и педагогов, которые руководили публичными выставками. У него были очень жесткие и условные представления о красоте и правильной художественной форме, и он воспринимал картины Дега со сдержанным безразличием.
Эдгар Дега «Семирамида, строящая Вавилон»
В 1862 году Дега познакомился в Лувре с коллегой-художником Эдуардом Мане, когда Дега работал переписчиком в Лувре в 1862 году. Легенда гласит, что Мане пошутил по поводу того, что Дега офортирует только гравюру. Но эта встреча стала поворотным моментом в карьере Дега. Мане быстро становился лидером авангардного художественного движения в Париже, и эту позицию он укрепил, когда его «Олимпия» была принята Салоном в 1865 году и вызвала бурю негодования.
Мане и Дега стали крепкими друзьями, часто рисовали вместе и общались с остальной группой импрессионистов в кафе «Гербуа». Они были из одного социального слоя и оба были сообразительны, хотя Дега был более язвительным и бескомпромиссным в своих взглядах.
Их дружба продолжалась, хотя у нее были взлеты и падения. Надир наступил, когда Дега изобразил Мане лежащим на диване и слушающим, как его жена играет на фортепиано. Мане настолько возражал против изображения Дега черт его жены, что разрезал картину. Когда Дега узнал, что произошло, он вернул работу и вернул натюрморт Мане, который ему подарили взамен. Вскоре эти двое мужчин снова стали друзьями, но этот эпизод многое говорит нам о привязанности Мане к своей жене и о соперничестве, существовавшем между двумя художниками.
Дега, как и Мане, был настоящим патриотом и пошел добровольцем на службу в пехоту во время франко-прусской войны. Мане сделал то же самое, к нему присоединились также Ренуар и Базиль. Напротив, Моне покинул Францию со своей женой и маленьким сыном и провел войну в Лондоне; и Сезанн его от властей в маленькой деревне недалеко от Экс-ан-Прованса.
Во время учений по стрельбе было выявлено серьезное заболевание глаз, которое сильно поразило Дега в дальнейшей жизни. Базиль был единственным импрессионистом, погибшим во время войны. Но после войны в Париже была провозглашена коммунистическая Коммуна, которая привела к кровавой гражданской войне. В 1872 году Дега разумно отправился в Новый Орлеан через Лондон и Нью-Йорк, где его дядя Мишель Муссон вел хлопковый бизнес.
Эдгар Дега «Хлопковая биржа в Новом Орлеане»
Появление импрессионистов
Дега вернулся в Париж в 1873 году. К концу 1873 года большинство ведущих импрессионистов вынашивали планы провести собственную независимую выставку. Им надоело, что их отвергает Салон или игнорируют рецензенты. К концу года они объединили Société Anonyme Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs (Анонимное общество художников, живописцев, скульпторов и граверов).
Первая выставка должна была открыться в апреле 1874 года, на ней Дега представил десять работ, в основном портреты современных женщин — модисток, прачек и балерин, — написанные с радикальных позиций. В их число входили входили также красочные «Карета на скачках» и «Репетиция балета на сцене». Рецензии в целом были враждебными, хотя Дега отделался легче, чем многие другие (особыми насмешками был отмечен Сезанн). Например, незадолго до закрытия первой выставки в парижской прессе появилось следующее «уведомление»:
«На бульваре Капуцинок есть выставка непримиримых людей, или, вернее, можно сказать, сумасшедших, о которой я вам уже рассказывал. Если вам хочется развлечься и у вас есть свободная минутка, не упустите ее».
Эдгар Дега «Дамский магазин»
Поздние выставки импрессионистов Дега продолжал выставляться на всех, кроме одной, из восьми независимых выставок импрессионистов. Обычно он выбирал работы, которые демонстрировали разнообразие его картин, в том числе «Класс танцев» (1871),«Женщина, гладящая белье» (1873), «Класс танцев» (1874), «Хлопковую биржу в Новом Орлеане» (1876), «Абсент» (1876) и «Мадемуазель Ла Ла в цирке Фернандо» (1879).
Приверженность Дега независимым выставкам примечательна, учитывая его вспыльчивый характер и часто повторяемую критику некоторых импрессионистов. Он выставил 24 работы на второй выставке в 1876 году и 25 на третьей выставке в следующем году. Он даже помог организовать некоторые выставки. Но другие импрессионисты часто находили его «невыносимым».
Дега поссорился с другими импрессионистами по ряду причин. Во-первых, он был прежде всего портретистом и не видел достоинств пленэрных (на открытом воздухе) пейзажных картин Моне, Ренуара, Писсарро, Сезанна и других.
Дега однажды заметил: «Вы знаете, что я думаю о людях, которые тренируются на открытом воздухе. Если бы я был правительством, у меня была бы специальная бригада жандармов, чтобы следить за художниками, рисующими пейзажи с натуры. О, я не хочу никого убивать, просто время от времени небольшая доза птичьего выстрела в качестве предупреждения».
Во-вторых, с другими импрессионистами у него было мало общего, за исключением Мане (который отказался участвовать в независимых выставках).
Хотя картины Дега не носили откровенно политического характера, они отражали меняющуюся социальную и экономическую среду Франции. Его картины изображали рост буржуазии, возникновение экономики услуг и повсеместный приход женщин на рабочее место.
Эдгар Дега «Класс танцев» (1874)
В 1886 году на восьмой и последней выставке импрессионистов в Париже Дега выставил 10 картин, изображающих обнаженных женщин на различных стадиях купания. Эти картины с обнаженной натурой были предметом обсуждения на выставке, а также источником споров; некоторые называли женщин «уродливыми», в то время как другие хвалили честность его изображений.
Дега написал сотни этюдов с обнаженными женщинами. Он также продолжал рисовать танцовщиц, противопоставляя неловкую покорность танцовщицы за кулисами ее величественной грации в разгар выступления.
Эдгар Дега «Женщина в ванне»
В середине 1890-х годов эпизод, известный как «Дело Дрейфуса», резко расколол французское общество. В 1894 году Альфред Дрейфус, молодой еврейский капитан французской армии, был осужден за государственную измену по обвинению в шпионаже. Хотя доказательства невиновности Дрейфуса всплыли в 1896 году, безудержный антисемитизм удерживал его от оправдания еще 10 лет.
Поскольку страна была глубоко расколота между теми, кто поддерживал Дрейфуса, и теми, кто был против него, Дега встал на сторону тех, чей антисемитизм не позволял им увидеть невиновность Дрейфуса. Его позиция против Дрейфуса стоила ему многих друзей и большого уважения в обычно более толерантных кругах авангардного искусства.
Последующие годы, смерть и наследие
Дега дожил до XX века, и хотя в эти годы он писал меньше, неустанно продвигал свои работы и стал заядлым коллекционером произведений искусства. Он так и не женился, хотя среди его близких друзей было несколько женщин, в том числе американская художница Мэри Кассат. Дега умер в Париже 27 сентября 1917 года в возрасте 83 лет.
Эдгар Дега. Фото: соцсети
Хотя Дега всегда считался одним из величайших художников-импрессионистов, за десятилетия, прошедшие после его смерти, его наследие было неоднозначным. Тем не менее абсолютная красота его ранних работ и отчетливо современная застенчивая неуловимость его более поздних портретов обеспечивают Дега прочное наследие.
Одна вещь о Дега остается неоспоримой: его картины были одними из самых тщательно отшлифованных и утонченных в истории. Одержимый и тщательный планировщик, Дега любил шутить, что он наименее спонтанный художник из ныне живущих.
«Если бы рисовать не было сложно, — однажды заметил он, — это не было бы так весело».