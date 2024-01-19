Как сложилась судьба «русской Николь Кидман» Киры Кауфман

Актрису Киру Кауфман называют русской Николь Кидман. Бывают, что знаменитых артистов расстраивают разные сравнения, ведь они хотят быть единственными и неповторимыми, однако Кира не из этого числа. Свою знаменитую коллегу по цеху она считает гениальной и разнообразной в своих ролях.
«Мне кажется, мы с ней похожи тем, что не так однозначно красивы от природы, как допустим, Шарлиз Терон. Если посмотреть на мои фотографии на первом курсе, то это просто ужас! — сказала артистка в интервью TV Mag. — Я была на 9 килограмм больше и с темными волосами. Сейчас считаю себя, скорее, ухоженной. Так же, я думаю, и у Николь. Ее уверенность, талант и ухоженность делают свое дело».
Кира Кауфман и Николь Кидман. Фото: соцсети Киры Кауфман, Global Look Press
Детство
Кира Кауфман родилась 31 октября 1985 года в городе Великие Луки. О ее родителях практически ничего неизвестно. Лишь в ролике «Кира Кауфман против абортов» она говорит спасибо своим папе и маме за то, что дали ей возможность появиться на свет.
Также однажды Кира упоминала своего брата — депутата Андрея Корнева, который старше артистки на десять лет. Как рассказывала сама актриса, благодаря ему она полюбила русский рок.
Кира дебютировала на сцене в восемь лет — спела песню ко дню Победы, которую ей доверил руководитель великолукского вокально-инструментального ансамбля «Терминал» Александр Яровой. По собственному признанию, артистка перепела весь репертуар коллектива. Даже планировала стать певицей и сделать выбор в пользу Гнесинского училища.
Кира Кауфман в юности. Фото: kinoteatr.ru
Учеба и театр
Однако после школы Кира поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а после ее окончания пришла работать в питерский театр «Буфф», который возглавлял мастер, ветеран Великой Отечественной войны Исаак Штокбант. Исаак Романович относился к актрисе с добротой и отеческой заботой. Она называла его идеалом мужчины и руководителя. Исаак Штокбант ушел из жизни в начале 2020 года.
А в театре «Буфф» актриса служит и по сей день. На ее счету участие в постановках «Молодость Людовика XIV», «Грешить не возбраняется», «Свои люди» по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся». Также артистка играет в детских постановках (например, Лягушку в сказке «Теремок», принцессу Эльзу в «Снежной королеве») и считает свое участие в них не менее важным, чем во взрослых. По словам Киры, дети так искренне сопереживают героям, что помогают им проживать.
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Кира Кауфман в роли Лягушке в спектакле «Теремок». Фото: официальный сайт театра «Буфф»
В некоторых спектаклях театра «Буфф» Кира Кауфман и поет. Своим эталоном в профессии Кира называет Аллу Пугачеву. Она согласна с Примадонной в том, что главное не спеть, а передать. По словам Киры, пение имеет смысл, если удается достучаться до слушателя, затронуть струны его души.
Кино
На большом экране Кира Кауфман дебютировала, сыграв в знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей». Артистке досталась эпизодическая роль Людмилы в восьмом сезоне проекта, а спустя шесть лет она уже сыграла в другом эпизоде — женщину по имени Тома.
Большой удачей для Киры Кауфман можно назвать роль в сериале «Чужой» с участием Сергея Горобченко. Продюсеры искали медийную актрису, но все-таки решили остановить свой выбор на Кире и не прогадали.
Правда, во время съемочного процесса случился форс-мажор — артистка неожиданно забеременела. И в итоге сценаристам пришлось переписывать сценарий и добавлять в него новые сюжетные повороты.
Нельзя не упомянуть участие Киры в сериале «Женщина в беде», съемки которого проходили в Санкт-Петербурге. Во время съемочного периода артистке приходилось прыгать по крышам города и пускаться в погони в свадебном платье и на каблуках.
В основном Кире Кауфман достаются отрицательные роли, например, Кристина в сериале «Осколки» Алисы Хазановой или Анфиса в фильме «Предатель».
Но вот в сериале «Ледяное сердце Северины» зрители увидели ее в образе любящей жены, матери и домохозяйки. А партнером актрисы стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, сыгравший фигуриста Всеволода Погодина.
Кадр из сериала «Ледяное сердце Северины»
«Первый съемочный день я ожидала с волнением, думала, как личность такого уровня будет вести себя в актерской среде? Но Алексей сразу показал себя как очень простой, адекватный человек, который выполнял задачи режиссера и делал свою работу профессионально. Он покорил всю группу, и мы довольно быстро все сдружились», — признавалась Кира в интервью изданию TV Mag.
Как рассказывала Кира, одна из важных сцен снималась на Финском заливе. По сюжету действие происходит летом, однако на улице шел дождь, и дул ледяной ветер. За кадром актеры надевали пуховики, а в кадре артистка должна была ходить в летнем платье в течении всего дня.
Еще одна питерская история — комедийный фильм «Мужчина к Новому году», по сюжету которого главная героиня расстается со своим кавалером за несколько дней до праздника, но заключает пари с подругой, что в новогоднюю ночь не останется одна.
Сыграть в этом проекте Киру пригласил актер и режиссер Андрей Носков, который был ее педагогом по степу в Театральном училище. Однако актриса долго колебалась после прочтения сценария, поскольку переживала расставание в тот же самый период. Сначала она говорила себе: «Нет, не хочу и не буду это вновь проживать», но потом пришла к выводу, что этот фильм послан ей судьбой, чтобы, как говорят психологи, навсегда закрыть этот гештальт.
В итоге у режиссера получилась легкая новогодняя комедия с завораживающими видами Санкт-Петербурга. Съемки картины проходили на Манежной площади и в Пассаже.
Также можно упомянуть работы Киры Кауфман в фильмах и сериалах «Мажор-2», «Пять минут тишины», «Идеальный пациент» и многих других проектах.
Сын Артем
О личной жизни Киры Кауфман практически ничего не известно, кроме того, что 11 июля 2014 года родился ее сын Артем. Мальчик регулярно видится с отцом, Кира не чинит мужчине никаких препятствий для общения с сыном.
Кира Кауфман с сыном Артемом. Фото: соцсети Киры Кауфман
Артем увлекается стрельбой из лука и заботится о домашних животных – коте породы девон-рекс Максе и черепахе. Говоря о своем сыне, Кира Кауфман подчеркивает, что он очень восприимчивый человек и нередко задается вопросами, почему люди не всегда отвечают добром на добро.
Молодая мама советует Артему принять тот факт, что мир несправедлив и всегда будут находиться люди и обстоятельства, которые будут расстраивать. Ведь все мы разные.
Кадр из фильма «Мужчина к Новому году»
Рост и вес
Рост Киры — 168 сантиметров, вес — 55 килограммов.
Кира Кауфман сейчас
В 2023 году на экраны вышел сериал «Тайна белой вороны» по книге Анны и Сергея Литвиновых, а в декабре того же года — вышеупомянутая комедия «Мужчина к Новому году».
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