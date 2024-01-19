Как сложилась судьба «русской Николь Кидман» Киры Кауфман

Детство

Кира Кауфман родилась 31 октября 1985 года в городе Великие Луки. О ее родителях практически ничего неизвестно. Лишь в ролике «Кира Кауфман против абортов» она говорит спасибо своим папе и маме за то, что дали ей возможность появиться на свет.

Также однажды Кира упоминала своего брата — депутата Андрея Корнева, который старше артистки на десять лет. Как рассказывала сама актриса, благодаря ему она полюбила русский рок.

Кира дебютировала на сцене в восемь лет — спела песню ко дню Победы, которую ей доверил руководитель великолукского вокально-инструментального ансамбля «Терминал» Александр Яровой. По собственному признанию, артистка перепела весь репертуар коллектива. Даже планировала стать певицей и сделать выбор в пользу Гнесинского училища.