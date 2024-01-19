Куда пропадала вокалистка рок-группы «Маша и медведи» Маша Макарова и как живет сейчас

Маша Макарова — вокалистка группы «Маша и медведи». Фото: Global Look Press

Неординарная и эпатажная артистка Маша Макарова, известная всей стране как участница группы «Маша и медведи», смогла победить пагубную привычку и утвердилась в своей вере.

Детство и юность

Мария Владимировна Макарова начала свой жизненный путь в Краснодаре 6 сентября 1977 года.

Семья, в которой выросла девочка, была многодетной. У нее есть два брата-близнеца Даниил и Михаил. Папа Маши трудился журналистом, а мама — преподавателем иностранных языков.

Маша Макарова выросла в творческой семье. Фото: Rockperson.ru

Мария решила пойти по стопам отца и поступила в Кубанский государственный университет на факультет журналистики. Будущая артистка устроилась работать на первую в Краснодаре радиостанцию «Фермата».

Сначала эфир не был строго регламентирован и давал творческую свободу Макаровой. Маша вела программу о рок-музыке, тексты к которой готовила сама, а также подбирала треки. Затем на FM-волне «Ферматы» стало вещать московское радио.

Талантливая девушка в то же время занималась музыкой, писала тексты песен и занималась организацией мероприятий. Вскоре Макарова стала знаменитой ведущей на свой малой родине. Но ей хотелось большего.

Кроме всего, Мария выступала со студенческой группой «Дрынк» и в некогда известном среди подростков коллективе «Макар Дубай».

Журналистка Маша Макарова работала на первой радиостанции Краснодара. Фото: Rockperson.ru

В 1996 году во время выступления в Краснодаре популярной тогда группы «Мегаполис» будущая знаменитость передала Олегу Нестерову записи своих песен.

Лидер коллектива оценил опусы Макаровой и предложил девушке свое продюсирование.

Исполнительница быстро подписала все необходимые документы и собрала музыкантов. Так началась творческая биография коллектива «Маша и медведи».

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Рок-группа «Маша и медведи» была очень популярна в 90-е годы. Фото: Rockperson.ru

«Маша и медведи»

В 1997 году группа, в состав которой вошли Вячеслав Мотылев, Максим Хомич, Георгий Аванесян, Вячеслав Козырев и Мария Макарова, переехали в Москву и начали работать.

Родился знаменитый хит «Любочка», клип на который снимали в Индии. Все песни группы солистка писала сама, кроме этого сингла. Стихи поэтессы Агнии Барто были наложены на музыку, так и родилась популярная композиция. Когда «Любочку» впервые выпустили в эфир «Радио «Максимум» в 1998 году, был произведен фурор. Но клип особенно не впечатлил публику.

Когда вышел в свет дебютный альбом «Солнцеклеш», группа удостоилась звания «Прорыв 1998 года».

Но в 2000 году коллектив прекратил свое существование. Причиной стало то, что Макарова не захотела больше выступать. Она ушла в себя, какое-то время страдала депрессией. СМИ Мария заявила, что перестала получать удовольствие от своей деятельности.

На протяжении четырех лет Маша почти ни с кем не общалась и не выходила в свет, затем вернулась в Краснодар, а после снова приехала в Москву.

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Воссоединившись, коллектив «Маша и медведи» не смог достичь прежнего успеха. Фото: соцсети

В конце 2004 года рок-коллектив воссоединился. Маша на тот момент была беременна, но на сцену вышла. Группа сменила продюсера, им стал Эрик Чантурия.

В 2008 году у Макаровой были попытки попробовать себя в сольном проекте Ya Maha, но эта затея успеха не принесла.

Затем Мария выступила на концерте «Песни для Аллы», где исполнила вместе с Вадимом Самойловым песню Аллы Пугачевой «Расскажите, птицы».

Через некоторое время группа выпустила еще один альбом под названием «Конец». Треки выходили частями. Первая часть появилась 21 декабря в день зимнего солнцестояния, продолжение последовало в 2013 году в день весеннего равноденствия, затем третья часть появилась в день летнего солнцестояния, а завершился альбом 21 сентября — в день осеннего равноденствия.

Вокальный проект Макаровой не стал популярным. Фото: Rockperson.ru

Личная жизнь

Мария Макарова вышла замуж за краснодарского художника Андрея Репешко, которому в 2005 году родила двух дочерей-близняшек — Розу и Миру. Позже этот брак распался.

Брак Маши Макаровой с Андреем Репешко распался. Фото: Rockperson.ru

В ноябре 2010 года певица родила сына Дамира. Об отце известно только то, что его зовут Александр, и он предпочитает тихую жизнь вдали от города. Позже ребенка окрестили Николаем и официально изменили имя.

Отец сына Маши Макаровой Александр предпочитает жить вдали от городской суеты. Фото: Rockperson.ru

Дети артистки занимаются спортом и музыкой. Маша очень заботиться о них и старается сделать их времяпрепровождение полезным.

Дети Маши Макаровой занимаются музыкой и спортом. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

Маша Макарова в настоящее время

Сейчас Маша Макарова продолжает выступать в клубах Москвы, иногда гастролирует с концертами.

Весной 2023 года Маша заявила Лере Кудрявцевой ﻿в шоу «Секрет на миллион», что страдала от алкогольной зависимости, но справилась с пагубной привычкой.

Маша Макарова страдала от алкогольной зависимости. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

Макарова нашла отдушину в религии. Она часто посещает православный храм. Кроме того, немало времени звезда уделяет проекту постреабилитационного центра для людей, которые начали путь борьбы с зависимостями.

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