Куда пропадала вокалистка рок-группы «Маша и медведи» Маша Макарова и как живет сейчас

Мария решила пойти по стопам отца и поступила в Кубанский государственный университет на факультет журналистики. Будущая артистка устроилась работать на первую в Краснодаре радиостанцию «Фермата».

Сначала эфир не был строго регламентирован и давал творческую свободу Макаровой. Маша вела программу о рок-музыке, тексты к которой готовила сама, а также подбирала треки. Затем на FM-волне «Ферматы» стало вещать московское радио.

Талантливая девушка в то же время занималась музыкой, писала тексты песен и занималась организацией мероприятий. Вскоре Макарова стала знаменитой ведущей на свой малой родине. Но ей хотелось большего.

Кроме всего, Мария выступала со студенческой группой «Дрынк» и в некогда известном среди подростков коллективе «Макар Дубай».