Отец импрессионизма, оказавший значительное влияние на новое поколение художников XIX века: жизнь и творчество Эдуарда Мане

Кем был Эдуард Мане?
Эдуард Мане увлекся живописью в юном возрасте. Родители не одобряли его интерес, но в конце концов уступили его устремлениям, и Мане поступил в художественную школу, где изучал старых мастеров в Европе. Эдуард Мане был известен своими изображениями сцен городской жизни. Тематика его работ варьировалась от пейзажей и жанровых сцен до обнаженной натуры.
Мане считается одним из ведущих представителей реализма и оказал огромное влияние на развитие импрессионизма. Он писал яркими красками, преимущественно масляными. Среди самых известных работ Мане — «Завтрак на траве» и «Олимпия». К моменту своей смерти, в 1883 году, он был уважаемым художником-революционером.
Портрет Эдуарда Моне. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мане родился в Париже 23 января 1832 года в богатой и знатной семье мировых судей по отцовской линии и дипломатов по материнской линии. Отец будущего художника, Огюст Мане, был высокопоставленным судьей. Мать, Эжени-Дезире Фурнье, — дочерью дипломата и крестницей шведского наследного принца. Родители надеялись, что их отпрыск выберет респектабельную карьеру. Но Мане с детства увлекся живописью и искусством.
Дядя Эдуарда Мане, Эдмон Фурнье, полностью поддерживал увлечения племянника и часто брал его с собой в Лувр. Однако родители, желая сыну лучшей участи, склоняли Мане к военной карьере и настояли, чтобы их сын попробовал свои силы на военной службе.
В 1848 году Мане поднялся на борт военно-морского учебного судна, направляющегося в Бразилию, в качестве кадета. Вернувшись в 1849 году, Мане провалил вступительный экзамен в военно-морской колледж. И отец разрешает ему посвятить себя живописи, к которой он чувствовал влечение с детства.
Начало карьеры
В возрасте 18 лет Мане поступил в Школу изящных искусств при мастерской художника Тома Кутюра, где ему предстояло оставаться долгих шесть лет. Хотя Мане страдал от метода преподавания Кутюра, требовавшего «идеальности и безличности», он на всю жизнь сохранил к нему определенное уважение. «Я пишу то, что вижу, а не то, что нравится видеть другим», — говаривал Эдуард Мане, выступая против академической доктрины, намереваясь утвердить собственную субъективность и важность видения живописца по сравнению с общепринятыми правилами.
В эти годы Мане тайком убегал в Лувр и часами сидел, копируя работы старых мастеров. С 1853 по 1856 год он путешествовал по Италии, Германии и Голландии, чтобы оценить блеск нескольких признанных художников, в частности Франса Халса, Диего Веласкеса и Франсиско Хосе де Гойи.
Эдуард Мане «Любитель абсента»
После шести лет студенчества Мане наконец открыл собственную студию. Его картина «Любитель абсента» — прекрасный пример его ранних попыток реализма, самого популярного стиля того времени.
Несмотря на свой успех в реализме, Мане стал придерживаться более свободного, импрессионистского стиля. Используя широкие мазки кисти, он выбрал в качестве своих сюжетов обычных людей, занятых повседневными делами. На его полотнах были изображены певцы, уличные жители, цыгане и попрошайки. Этот нетрадиционный фокус в сочетании со зрелым знанием старых мастеров поразил одних и произвел впечатление на других.
Для своей картины «Концерт в садах Тюильри», которую иногда называют «Музыка в Тюильри», Мане установил свой мольберт на открытом воздухе и часами стоял, пока составлял модную компанию городских жителей. Когда он показывал картину, некоторые сочли ее незаконченной, в то время как другие поняли, что он пытался передать.
В 1863 году он выставляет «Ванну», которая будет переименована в «Завтрак на траве», в Салоне отказников, новом месте, открытом Наполеоном III по просьбе художников, для демонстрации работ, которые были отклонены на официальном салоне.
Эдуард Мане «Завтрак на траве»
Эта картина Мане представляет собой сцену парижской богемной жизни, мало соответствующую пуританской морали того времени: в пасторальном декоре на берегу реки молодая женщина изображена обнаженной после ванны, ее одежда лежит рядом с ней. Возле нее сидят двое мужчин в костюмах на пикнике. И здесь Мане переносит академические цитаты на современную сцену с необычайно плодотворной современностью, где многие в то время видели лишь недостаток формального изобретения художника.
Эта картина сразу привлекла внимание публики и стала объектом саркастических замечаний. Он подвергнется яростной критике со стороны критиков и стал причиной отдельного скандала внутри общего скандала, вызванного Салоном отказников. Приветствуемый многими молодыми художниками, которые восхищались им как художником-новатором, осознающим свои эффекты,
Мане оказался, немного против своей воли, в центре спора, противопоставляющего защитников академического искусства «отказным» художникам. Мане, имевший амбиции буржуазного успеха, всю жизнь страдал от того, что его живопись, выполненная великой художественной интуицией, заслужила бы ему лишь серную дурную славу, но не официальное признание.
В это время Мане женился на голландке по имени Сюзанна Ленхофф. Она была его детским учителем игры на фортепиано. Злые языки полагали, что и любовницей его отца. К тому времени, когда она и Мане официально поженились, они были вместе уже почти 10 лет.
У них родился сын по имени Леон Кеоэлла Ленхофф. Мальчик позировал своему отцу для картины 1861 года «Мальчик с мечом» и в качестве второстепенного персонажа в фильме «Балкон». Супруга Сюзанна также позировала Мане, в частности на картине «Чтение».
Эдуард Мане «Мальчик с мечом». Художнику позировал его сын Леон
Середина карьеры
К 1864 году официальный Салон принял две его картины, а в 1865 году он представил «Олимпию», обнаженную натуру, вдохновленную «Венерой Урбино» Титьена, вызвавшую скандал даже больше, чем «Завтрак на траве». И там Мане, цитируя классиков, изображает женщину, которая должна быть божеством Возрождения, обращаясь к античности, как роскошную парижскую девушку, позировавшую натурщице (Викторина Меран), с таким верным реализмом и так мало соответствия с пуританской идеологией Второй Империи, что вызвало волну протеста в академических кругах.
Мане, который осознавал, что совершил что-то важное, считал, что должен хранить эту картину до своей смерти. Клод Моне после смерти Мане создал фонд, чтобы помешать вдове Мане, испытывающей тогда финансовые затруднения, продать «Олимпию» американскому покупателю. «Олимпия» заняла свое место в Лувре в 1893 году.
В 1865 году Мане отправился в Испанию, там он создал «Испанскую певицу». В 1866 году он познакомился и подружился с французским писателем Эмилем Золя. Золя стал защищать дело Мане в «Событии», а также новую художественную школу, которой дали название «натурализм». Во второй половине 1860-х годов Мане стал самым уважаемым художником группы художников, писателей и любителей искусства, которые встретились в кафе Гербуа на улице Батиньоль.
Художник Фантен-Латур после своего «Посвящения Делакруа» напишет «Мастерскую в Батиньоле» (1870), где Мане поочередно предстает в образе почитаемого Мастера перед кругом, составленным из Золя, Астрюка, Ренуара, Моне и Базиль. Если молодые художники, которые должны были стать ядром импрессионизма, Эдгар Дега, Клод Моне, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Камиль Писсарро и Поль Сезанн, подверглись влиянию Мане, они в свою очередь оказали влияние на его искусство, сделав его более чувствителен к световым и цветовым воздействиям.
Во врем общения с единомышленниками Мане делал небольшие наброски, изображающие жизнь Парижа XIX века. Это картины «В кафе», «Любители пива» и «Концерт в кафе». Затем в течение нескольких лет Мане создает несколько шедевров, таких как «Пятница» (1866), «Чтение» (1865–1873), «Остальное» (1870).
Эдуард Мане «Сцена в кафе»
В отличие от традиционных художников своего времени, он стремился в своих картинах показать быт как простых граждан, так и буржуазии. Его сюжеты — чтение, ожидание друзей, выпивка и работа. Резко контрастируя со сценами из кафе, Мане также показывал ужасы и триумфы войны. В 1870 году он служил солдатом во время франко-германской войны и наблюдал за разрушением Парижа. Его студия была частично разрушена во время осады Парижа, но, к его радости, арт-дилер по имени Поль Дюран-Рюэль купил все, что смог спасти из обломков, за 50 000 франков.
Поздняя карьера и смерть
В 1874 году художник решает не участвовать в первой выставке импрессионистов. Он продолжал регулярно выставляться в Салоне, где его известность не переставала расти. Мане можно рассматривать как могущественного вдохновителя, а не как строгого представителя импрессионизма, от которого он всегда отличался.
Мане был противоречием одновременно буржуазным и обыденным, конвенциональным и радикальным. Через год после первой выставки импрессионистов ему предложили возможность нарисовать иллюстрации для французского издания Эдгара Аллана По «Ворон». В 1881 году французское правительство наградило его Орденом Почетного легиона.
Иллюстрация Эдуарда Мане к французскому изданию Эдгара Аллана По «Ворон»
Мане скончался 30 апреля 1883 года в Париже. Кроме 420 картин, он оставил после себя доброе имя, которое навсегда определило его как смелого и влиятельного художника-революционера.