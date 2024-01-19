Отец импрессионизма, оказавший значительное влияние на новое поколение художников XIX века: жизнь и творчество Эдуарда Мане

Ранняя жизнь

Мане родился в Париже 23 января 1832 года в богатой и знатной семье мировых судей по отцовской линии и дипломатов по материнской линии. Отец будущего художника, Огюст Мане, был высокопоставленным судьей. Мать, Эжени-Дезире Фурнье, — дочерью дипломата и крестницей шведского наследного принца. Родители надеялись, что их отпрыск выберет респектабельную карьеру. Но Мане с детства увлекся живописью и искусством.

Дядя Эдуарда Мане, Эдмон Фурнье, полностью поддерживал увлечения племянника и часто брал его с собой в Лувр. Однако родители, желая сыну лучшей участи, склоняли Мане к военной карьере и настояли, чтобы их сын попробовал свои силы на военной службе.

В 1848 году Мане поднялся на борт военно-морского учебного судна, направляющегося в Бразилию, в качестве кадета. Вернувшись в 1849 году, Мане провалил вступительный экзамен в военно-морской колледж. И отец разрешает ему посвятить себя живописи, к которой он чувствовал влечение с детства.

Начало карьеры

В возрасте 18 лет Мане поступил в Школу изящных искусств при мастерской художника Тома Кутюра, где ему предстояло оставаться долгих шесть лет. Хотя Мане страдал от метода преподавания Кутюра, требовавшего «идеальности и безличности», он на всю жизнь сохранил к нему определенное уважение. «Я пишу то, что вижу, а не то, что нравится видеть другим», — говаривал Эдуард Мане, выступая против академической доктрины, намереваясь утвердить собственную субъективность и важность видения живописца по сравнению с общепринятыми правилами.

В эти годы Мане тайком убегал в Лувр и часами сидел, копируя работы старых мастеров. С 1853 по 1856 год он путешествовал по Италии, Германии и Голландии, чтобы оценить блеск нескольких признанных художников, в частности Франса Халса, Диего Веласкеса и Франсиско Хосе де Гойи.